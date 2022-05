Frank Q. spricht von „purer Mordlust“. „Diese Augen. Ich hatte so große Angst“, sagt der 61-Jährige an diesem Dienstag als Zeuge vor Gericht. Das, was er in diesen Augen des Angeklagten erkannt haben will, nennt er einen „Vernichtungswillen“. Seine Stimme zittert, als er von diesem Moment erzählt, auch davon, dass ihm keiner der vielen Fahrgäste geholfen habe. An einem Donnerstagnachmittag in der gut frequentierten S-Bahn der Linie S1.

Frank Q. ist nicht nur Zeuge in diesem Verfahren, er ist auch Nebenkläger. Als er seine Geschichte erzählt, sitzt er dem Mann gegenüber, der ihm das mutmaßlich abgetan hat: Sebastian V. Der 31-Jährige muss sich vor einer Schwurgerichtskammer verantworten, die zuständig ist bei versuchten und vollendeten Tötungsdelikten. Die Anklage wirft ihm versuchten Mord vor.

Streit über ausgestreckte Beine eskalierte

Der Bauhelfer aus dem brandenburgischen Hennigsdorf schaut vor sich auf den Tisch. Der mehrfach vorbestrafte Mann soll in der S-Bahn auf Frank Q. eingeprügelt und schließlich versucht haben, ihn zwischen den Stationen Hohen Neuendorf und Frohnau aus dem fahrenden Zug zu werfen. „Wobei er im Erfolgsfalle den Tod des Geschädigten zumindest billigend in Kauf nahm“, sagt Staatsanwalt Sebastian Warneck.

Frank Q., seit vielen Jahren krankheitsbedingt Rentner, hatte sich am 19. August vorigen Jahres mit einem befreundeten Ehepaar verabredet, um in ein Berliner Museum zu fahren. Er hatte dafür extra ein Zeitfenster gebucht und sich auf den Tag gefreut, wie er sagt. Seine schon etwas betagteren Freunde saßen bereits in der S-Bahn, als der 61-Jährige zustieg.

Auf dem Weg zu ihnen musste Frank Q. im Fahrradabteil über die ausgestreckten Beine und den Hund des Angeklagten steigen, so sagt es der Staatsanwalt. Dabei soll sich Frank Q. bei Sebastian V. beschwert, seinen Weg zu seinen Freunden aber fortgesetzt haben. Kurz darauf nahm er im Abteil des Ehepaares Platz.

Laut Anklage habe sich Sebastian V., ein kräftig gebauter Mann, zu dieser Zeit in einer aggressiven Grundstimmung befunden und sich durch die Kritik provoziert gefühlt. Er sei Frank Q. gefolgt und habe anlasslos auf den bei seinen Freunden sitzenden Mann eingeprügelt. Die Faustschläge trafen den Rentner am Kopf und im Gesicht.

SEK nahm Sebastian V. in seiner Wohnung fest

Frank Q. sagt mit zitternder Stimme, er sei aufgestanden und zu einer Tür gelaufen, um sich aus der „gefährlichen Situation zu befreien“. Dort habe er die Notbremse ziehen wollen, versehentlich jedoch die Notentriegelung für die Tür betätigt.

Als sich die Tür bei unverändert hoher Geschwindigkeit öffnete, soll sich Sebastian V. erneut auf Frank Q. gestürzt, ihn am Kragen gepackt, gewürgt und versucht haben, ihn aus dem Zug zu schubsen. „Ich hatte Todesangst“, berichtet der Nebenkläger. Er ist ein großer Mann, dem die Erinnerung noch immer zusetzt.

Er habe sich mit der linken Hand an der Trennscheibe zum Abteil festhalten können – aber auch gemerkt, wie seine Kraft schwindet. Niemand außer seinem alten Freund sei ihm zu Hilfe gekommen, sagt er mit empörter Stimme. Der 83-Jährige habe sich auf den Angreifer gestürzt, ihm dadurch das Leben gerettet.

Schließlich konnten zwei junge Männer den Schläger am Bahnhof Frohnau aus dem Zug ziehen. Frank Q. beschrieb den Angreifer so gut, dass die Polizei ein Phantombild anfertigen konnte und damit an die Öffentlichkeit ging.

Den entscheidenden Tip zur Ergreifung des Gesuchten soll eine Bekannte von Sebastian V. gegeben haben, die bei der Attacke dabei war und ihn angeschrien haben soll: Basti, lass das. Im November vergangenen Jahres stürmten Beamte eines Spezialeinsatzkommandos die Wohnung des Verdächtigen und nahmen ihn fest.

Der Angeklagte selbst räumt an diesem ersten Verhandlungstag die Schläge auf sein Opfer ein, bestreitet jedoch, dass er Frank Q. umbringen wollte. In der Erklärung, die der Verteidiger für Sebastian V. vorträgt – „mein Mandant ist zu angespannt“ – und die der Angeklagte aufmerksam verfolgt, heißt es, Sebastian V. habe die Nacht zu diesem „unsäglichen Tag“ bei seiner Bekannten in Spandau verbracht. Morgens habe man die Tochter der Frau in die Schule gebracht, dann in einem Supermarkt drei Flaschen Prosecco gekauft – um den Tag mit Alkohol zu verbringen.

Opfer ist in psychologischer Behandlung

Getrunken hätten sie, heißt es weiter. Dann seien sie zu einem Freund in die Stadt gefahren, den sie später nach Oranienburg zum Zug gebracht hätten. Schon dort sei es Sebastian V. vom Prosecco „deutlich schlecht gegangen“, erklärt der Anwalt. Auf der Rückfahrt mit der S-Bahn habe der Bauhelfer seine Beine über seinen Hund Troya gelegt – zum Schutz des Tieres.

Als Frank Q. einen großen Schritt über den Hund gemacht habe, müsse er das Tier berührt haben. Es sei zu einem kurzen, „nicht ganz freundlichen Wortwechsel“ gekommen. Sebastian V. sei wütend geworden, er habe den Mann zur Rede stellen wollen. „Sie müssen wissen, der Hund ist sein Ein und Alles – und das ist keine Übertreibung“, so der Verteidiger.

Sein Mandant sei Frank Q. gefolgt, er habe ihn geschlagen – ohne einen rechtfertigenden Grund. Er sei dem Mann auch an den Kragen gegangen, es sei zu einem Gerangel gekommen. „Herr V. sagt, ihm sei nicht aufgefallen, dass sich die Tür geöffnet habe“, gibt der Anwalt die Worte des Angeklagten wieder. Sein Mandant wisse, dass er einen „ganz großen Fehler gemacht“ habe, für den er sich gerne entschuldigen wolle.

Sebastian V. sitzt nun wieder da mit gesenktem Kopf. Sein Mandant habe ein Alkoholproblem, sagt der Verteidiger. Hätte er nicht getrunken, wäre es nicht zu den Schlägen gekommen. „Der Alkohol hat als Trigger für eine Aggressionsentladung eine große Rolle gespielt.“

Frank Q. hat einen Brief des Angeklagten ignoriert. Wie auch soll man solch eine Tat entschuldigen. Er hat Schmerzen erlitten, die Hornhaut des linken Auges ist gerissen. Er ist seit Jahren herzkrank. Noch heute leidet er unter Schlafstörungen, ist noch immer in psychologischer Behandlung. Er sagt, eine solch lebensgefährliche Attacke an einem Nachmittag in einer gut besetzten S-Bahn habe er niemals für möglich gehalten. Er habe überlebt. Nur, weil er Glück gehabt habe.