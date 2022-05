Der Plan hätte in einem Drehbuch nicht besser beschrieben sein können: Eine Haushaltshilfe heuert bei einem Paar in Karow als Haushaltshilfe an. Als der 52-jährige Hausherr und seine Verlobte verreisen, putzt die junge Frau nicht etwa die Zimmer des zweigeschossigen Einfamilienhauses. Sie stopft die Wertgegenstände in eine Tasche, die sie ihrem Verlobten übergibt. Dann ruft sie die Polizei und erklärt, sie sei im Haus überfallen worden.

So geschehen vor fast drei Jahren. Deswegen stehen an diesem Dienstag die 25-jährige Denita S., ihr gleichaltriger Verlobter Ervin M. und dessen 23-jähriger Bruder Kevin H. vor dem Amtsgericht Tiergarten. Sie müssen sich wegen besonders schweren Diebstahls, Denita S. zudem wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Gleich zu Beginn des Verfahrens legen die Angeklagten ein Geständnis ab. Allerdings sei, so ihre Erklärung, nicht Habgier ihr Motiv gewesen.

Stefan C.* und Jana V.* hatten im Juli 2019 eine Putzfrau gesucht. Auf ihr Inserat bei Ebay-Kleinanzeigen meldete sich Denita S. Das Paar war zunächst zufrieden mit der Arbeit ihrer neuen Haushaltshilfe. Immer freitags sollte die junge Bosnierin bei ihnen für vier oder fünf Stunden arbeiten.

Am 26. Juli 2019 war Denita S. erstmals allein in dem Haus. Stefan C. und Jana V. waren zu einer Hochzeit aufgebrochen. Diese Gelegenheit nutzte die Putzfrau, um in den Räumen nach Wertgegenständen zu suchen. Sie packte im Arbeitszimmer wertvolle Uhren in eine Tasche, dazu Schmuck, den sie nach eigenen Angaben toll fand – darunter ein Goldcollier aus 750er-Gold, besetzt mit Rubinen und Diamanten. Schließlich steckte Denita S. auch eine Kassette mit 30.000 Euro ein.

Dann rief sie ihren Verlobten an. Als Paketbote getarnt klingelte Ervin M. mit einem leeren Karton in der Hand an der Haustür. Denita S. ließ ihren Verlobten in das Haus und übergab ihm die Tasche. Der „Paketbote“ verließ gegen 11.55 Uhr mit der Beute das Haus, ließ sich von seinem Bruder nach Hause fahren. Drei Minuten später wählte Denita S. die Notrufnummer der Polizei, gab an, Opfer eines schweren Raubes geworden zu sein.

Denita S. ist durchaus redegewandt. Sie sagt, dass sich der Sachverhalt so zugetragen habe und sie die Idee zu dem dreisten Diebstahl gehabt habe. Allerdings erst, nachdem der Hausherr nackt im Pool des Hauses schwimmen gegangen und auch so durchs Haus gelaufen sei. Er habe sie dabei immer „so angeschaut“ und sie schließlich gefragt, ob sie ihr Geld nicht anders verdienen wolle.

Als sie ihrem Verlobten davon erzählt habe, sei der außer sich gewesen. Er habe die „Ehre seiner Freundin“ wiederherstellen wollen, sagt Ervin M. Er dachte an Gewalt, doch Denita S. hielt ihn zurück. „Solchen Menschen tut nur weh, wenn man ihnen was wegnimmt“, davon ist sie überzeugt.

Den erbeuteten Schmuck konnte Ervin M. nur zur Hälfte verkaufen. Den nach seinen Worten wertlosen Rest habe er weggeworfen, sagt er. Kevin H. erhielt für seine Fahrdienste 1500 Euro, den Rest der Beute will Ervin M. verzockt haben. Denita S. sah keinen Cent von dem Erlös.

Stefan C. sagt als Zeuge vor Gericht, er sei nie anzüglich gewesen gegenüber der Angeklagten. Natürlich gehe er morgens nackt und nicht im Bademantel in seinem Pool schwimmen. Er habe Denita S. nie belästigt. Und er hätte aufhorchen müssen, als sich die Angeklagte bei seiner Verlobten erkundigt habe, ob es Kameras im Haus gibt.

Denita S. wird wegen schweren Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat zu einer Haftstrafe von elf Monaten verurteilt. Ervin M. erhält neun, Kevin H. sechs Monate Haft. Die Strafen werden zur Bewährung ausgesetzt. Zudem wird bei den Angeklagten ein Wertersatz von 40.405 Euro eingezogen. Die Richterin sagt, dass sie erhebliche Zweifel an der Geschichte von der sexuellen Belästigung habe. Denita S. habe Vertrauen erschlichen. „Die Geschädigten leiden noch heute unter der Tat.“

Stefan C. hat von der Versicherung keinen Cent erhalten. Man habe ihm gesagt, er habe die Leute schließlich selbst hereingelassen. Sein Haus hat er nach der Tat sicherheitstechnisch aufgerüstet. Kosten: 50.000 Euro.