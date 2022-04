„Das Wichtigste ist dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben“, soll Barbara Zürner immer gesagt haben, wenn es um das Thema Naturschutz ging. So räumte sie stets den Müll anderer Leute weg, stellte aber auch in ihrer resoluten Art Menschen zur Rede, die vor ihren Augen leere Dosen oder Verpackungen achtlos in die Landschaft warfen. Barbara Zürner galt als Institution. Sowohl in ihrer Wohngegend in Berlin-Mitte – sie begrünte dort auf eigene Kosten Hinterhöfe und saß als parteilose Abgeordnete jahrelang für die PDS im Bezirksparlament – als auch im brandenburgischen Velten, jenem Ort, der ihr zum Verhängnis werden sollte.

33 Jahre lang war die studierte Tierärztin zwei- oder dreimal die Woche mit der S-Bahn nach Borgsdorf im Landkreis Oberhavel gefahren und von dort über die Pinnower Chaussee nach Velten geradelt. Acht Kilometer sind es vom Bahnhof bis zu der Veltener Schmiede, in der sie ihrer Leidenschaft als Hufschmiedin frönte. Acht Kilometer lang war auch der Rückweg, auf dem sie den am Straßenrand herumliegenden Unrat auflas.

Es heißt, Barbara Zürner habe jedes Pferd der Umgebung gekannt. Sie liebte ihren Nebenjob, dem sie auch noch nach ihrer Pensionierung nachging. In Velten und Umgebung war sie auch als „Die Frau mit dem Fahrrad“ bekannt, die oftmals im Schlosseranzug auf „ihrer Straße“, der Pinnower Chaussee, den Dreck anderer Leute einsammelte. Mit den Tüten voller Müll konnte sie dann oftmals nicht mehr auf ihr Fahrrad steigen und war gezwungen, ihr Gefährt zu schieben. Manchmal transportierte sie auch in die Natur geworfene Kühlschränke ab und brachte sie auf Deponien.

Ärzte konnten die Umweltaktivistin retten, aber nicht aus dem Koma holen

Es heißt, es habe Menschen gegeben, die ihr für ihr Umweltengagement dankten, aber auch Autofahrer, die sie beschimpften, wenn sie ihr vollbeladenes Rad über die Straße schob und ihr die Fahrzeuge ausweichen mussten. War es einer dieser Autofahrer, der die 67-Jährige am Abend des 30. Oktober 1997 überfiel, sie niederschlug, misshandelte, sie dann mit lebensgefährlichen Verletzungen einfach am Straßenrand liegen und beinahe erfrieren ließ?

Erst am nächsten Morgen gegen 9 Uhr wurde Barbara Zürner blutüberströmt gefunden – sie lag in einem Graben an der Straße rund zwei Kilometer von Velten entfernt. An der nahen Bushaltestelle Leegebrucher Weg lehnte noch ihr altes schwarzes Fahrrad, das sie extra für den Transport von Mülltüten umgebaut haben soll.

Zürner war bewusstlos und stark unterkühlt. Ihre Körpertemperatur lang bei nur noch 26 Grad. Die Ermittler erzählten damals, dass ihre Hirnstammfunktionen bereits ausgefallen waren, als sie auf die Intensivstation des Krankenhauses Buch eingeliefert wurde.

Zwar gelang es den Ärzten, das Leben von Zürner zu retten; die Frau hatte neben der starken Unterkühlung ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und einen Leberriss erlitten. Aus dem Koma holen konnten sie die Frau jedoch nicht. Der Bruder von Barbara Zürner, der Maler Klaus H. Zürner, ließ sie schließlich nach Radebeul in Sachsen verlegen. Dort lebte die Tierärztin viereinhalb Jahre in einem Pflegeheim. Ihr Bruder berichtete einmal, dass er nach drei Reha-Maßnahmen und den Gesprächen mit den Ärzten die Hoffnung aufgegeben habe. Am 3. März 2002 starb die Umweltaktivistin, ohne noch einmal das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Die Fahnder konnten relativ gut rekonstruieren, wie Barbara Zürner den Tag, an dem sie auf der Landstraße überfallen wurde, verbracht hatte. Sie soll in der Schmiedewerkstatt übernachtet haben, um noch einen größeren Auftrag zu Ende bringen zu können. Es war nicht ungewöhnlich für sie, über Nacht in Velten zu bleiben.

Offenbar am frühen Nachmittag des 30. Oktober 1997 machte sie sich mit ihrem Fahrrad auf den Heimweg. Gegen 14.30 Uhr kaufte sie in Velten noch ein Kopfkissen. Für ihre Fahrt zum S-Bahnhof Borgsdorf nahm sie dann, wie immer, den Weg über die Pinnower Chaussee. Bis in den Abend hinein sammelte sie Müll an der Straße – auch das war wie immer. Manchmal soll sie so lange unterwegs gewesen sein, dass sie gerade noch die letzte S-Bahn nach Berlin bekam.

An der Bushaltestelle Leegebrucher Weg, an der extra für sie ein Mülleimer angebracht worden war, stellte sie am Tattag ihr Fahrrad ab. Noch am Abend wurde Zürner von Autofahrern beobachtet, wie sie am Straßenrand leere Dosen, Flaschen und Papier in ihre Tüten stopfte. Letztmalig, so sagten die Ermittler viele Jahre später, sei sie gegen 18.45 Uhr von Zeugen lebend gesehen worden.

Eine Schule, ein Umweltpreis und ein Naturlehrpfad tragen ihren Namen

Wann sie an jenem Abend überfallen und misshandelt wurde, ist unklar. Fest steht, dass sich die resolute Frau mit allen Kräften gewehrt haben muss. Die Polizei ging von einem Sexualverbrechen aus. Einen Raub schlossen die Fahnder schon kurz nach der Tat aus. Das Portemonnaie mit einem Geldbetrag in dreistelliger Höhe und auch die Scheckkarten sollen sich noch im Besitz des Opfers befunden haben. Auch die Schlüssel für die Wohnung in Berlin nahm der Täter nicht an sich.

Am Ort des Überfalls konnten die Ermittler rund einhundert Spuren sichern – auch DNA. Deswegen organisierten die Kriminalisten 1998 einen DNA-Test. Anfang Oktober gaben 50 Männer, die in der Nähe des Tatortes lebten oder dort einer Arbeit nachgingen, freiwillig eine Speichelprobe ab. Insgesamt soll die Polizei mehr als 90 Männer überprüft und bei zwei von ihnen die Wohnungen durchsucht haben. Ohne Erfolg.

Auch als der Fall zehn Jahre nach dem Tod von Barbara Zürner noch einmal aufgerollt und Ende Oktober 2012 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ ausgestrahlt wurde, kamen die Ermittler nicht weiter. Lediglich zwei Hinweise sollen damals bei der Polizei eingegangen sein. Einer während der Sendung, die von 5,44 Millionen Menschen gesehen wurde, einer am Tag darauf. Auch diese Informationen führten nicht zur Ergreifung des Mörders der Umweltaktivistin.

Barbara Zürner wurde zu Lebzeiten ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn nachgesagt. Geboren im Erzgebirge als Tochter eines Forstmeisters und einer Sängerin, legte sie ihr Abitur mit besten Noten ab. Sie war handwerklich begabt, wurde Schmied, machte auch die Gesellenprüfung und erlernte den Beruf eines Elektroschweißers. In Leipzig studierte sie Veterinärmedizin, parallel dazu soll sie ihren Lebensunterhalt als Trümmerfrau verdient haben. Sie hatte Kraft, wurde in der Schmiede „Max“ gerufen.

Mit ihrem Tod ist die engagierte Frau nicht in Vergessenheit geraten. Nach Barbara Zürner wurde noch im Jahr ihres Todes der Umweltpreis des Landkreises Oberhavel benannt, der auch heute noch alle zwei Jahre ausgeschrieben wird. Zudem trägt die 1. Oberschule in Velten seit Dezember 2017 den Namen der Umweltaktivistin. Anlass: Barbara Zürner wäre am Tag der Namensgebung 88 Jahre alt geworden. Und es gibt seit 2016 einen Naturlehrpfad, der ihren Namen trägt.

Die Akten zum Mordfall Zürner sind derzeit geschlossen, die Ermittlungen vorläufig eingestellt. Sie könnten aber jederzeit wieder aufgenommen werden, so es neue Hinweise gebe, sagt Mario Heinemann, der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums in Potsdam. Er nennt den gewaltsamen Tod von Barbara Zürner einen sehr tragischen Fall, vergleichbare Taten gebe es nicht, weder in Brandenburg, noch in Berlin, noch deutschlandweit. „Die Ermittlungen gestalteten sich deswegen so schwierig, weil es offenbar keine Beziehung zwischen Täter und Opfer gibt“, erklärt Heinemann. Die Hoffnung, den Tod von Zürner doch noch aufzuklären, haben die Fahnder aber noch nicht aufgegeben.

Barbara Zürner hat immer gewusst, dass ihre Arbeit für die Umwelt nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Trotzdem hat sie weiterhin den achtlos weggeworfenen Abfall anderer Leute aufgesammelt. Sie ist damit ihrem Lebensmotto nachgekommen: „Es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.“

