Vergewaltigt und erdrosselt – wie ein Mörder in Berlin Kriminalgeschichte schrieb

Vor 35 Jahren wurde in Deutschland erstmals ein Mörder mit der DNA-Analyse überführt: Hansjoachim R. hatte in Neukölln die 21-jährige Claudia M. getötet.

Harald S. war Nutzer der Parzelle 16 in der Berliner Laubenkolonie „Neuköllner Berg“. Die Gartengrundstücke lagen abgelegen an den Gleisen der stillgelegten Ringbahn. Außer den Laubenpiepern und ihren Gästen verirrte sich kaum jemand in die verlassene Gegend.