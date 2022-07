Das Video, das im Saal im Landgericht Moabit gezeigt wird, stammt von der Dashcam eines Bundespolizisten. Ein Mann ist zu sehen, der in einem Polizeiwagen sitzt und unaufhörlich schluchzt. „Hören Sie jetzt mal auf zu heulen. Hören Sie mir zu“, fordert ihn ein Bundespolizist auf. „Sie sind mit dem Auto in eine Menschenmenge gefahren, verstehen Sie das?“ Das Schluchzen verstärkt sich, seine Antwort ist kaum zu verstehen: Er habe niemanden verletzen, sondern sich doch nur selbst umbringen wollen. Er sagt: „Ich bin doch kein Mörder.“ Der Beamte trocken: „Jetzt leider schon.“

Der weinende Mann aus dem Video sitzt an diesem Dienstag auf der Anklagebank. Laut Anklage hatte Refail A. getrunken, als er am Morgen des 26. Juli 2020 einen Mercedes durch die westliche City lenkte. Beim Linksabbiegen in der Nähe des Bahnhofs Zoo soll er mit zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das schwere Auto verloren haben. Der Wagen raste nach Angaben von Oberstaatsanwalt Dirk Klöpperpieper auf den Gehweg des Hardenbergplatzes, streifte einen Schildermast, kollidierte mit einem Mülleimer und erfasste dann mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 55 Kilometern pro Stunde drei auf dem Gehweg schlafende Obdachlose, die lebensgefährlich verletzt wurden.

Refail A. schaut sich der Polizisten nach seinem Unfall an, schüttelt ab und an ungläubig den Kopf, wischt sich über die Stirn. Refail A. ist groß und schlank, trägt ein blaues Hemd und schwarze Hosen. Der 36-Jährige hat die Schule ebenso abgebrochen wie seine Lehre zum Hotelfachmann. Auf die Frage nach seinem Beruf antwortet er an diesem ersten Prozesstag, er sei arbeitssuchend, müsse aber nach der Trennung von seiner Partnerin erst einmal eine neue Wohnung finden. Seit 2019 wird er von einem Sozialarbeiter betreut, der ihn dabei unterstützen soll, sein Leben allein auf die Reihe zu bekommen.

Zum Mörder ist Refail A. nicht geworden, niemand ist gestorben in jener Nacht vor zwei Jahren. Die anfängliche Befürchtung, es könne sich um einen Terroranschlag gehandelt haben, bewahrheitete sich nicht. Doch hatte die Tat, für die am Amtsgericht Tiergarten ein Urteil gefunden werden soll, verheerende Folgen für drei Menschen. Sie wurden lebensgefährlich verletzt. Weil Refail A. betrunken und ohne Führerschein die Kontrolle über ein Auto verloren haben soll.

Der Angeklagte muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. An diesem ersten Prozesstag schweigt er zu den Vorwürfen, er will sich jedoch am nächsten Verhandlungstag äußern. Bei der Polizei soll er die Vorwürfe bereits eingeräumt haben.

Einer der Männer saß im Rollstuhl. Er wurde herausgeschleudert. Nachdem das Fahrzeug die beiden anderen Schlafenden überrollt hatte, wurde auch er von dem Auto erfasst und darunter eingeklemmt. Laut Klöpperpieper verlor der 36-jährige Mann ein Bein. Zudem erlitt er zahlreiche Frakturen. „Innerhalb von zwei Wochen musste er allein sieben Mal operiert werden“, erklärt der Oberstaatsanwalt. Die beiden anderen Opfer erlitten ebenfalls Frakturen – unter anderem an der Wirbelsäule. Drei weitere Personen, die sich an der Aufprallstelle befanden, konnten sich noch in Sicherheit bringen. Sie wurden leicht verletzt, zwei von ihnen befinden sich seitdem in psychologischer Betreuung.

Mehrere Polizeibeamte sagen an diesem Tag als Zeugen aus, dass Refail A. nach dem Unfall völlig aufgelöst gewesen sei und nach seiner Festnahme lautstark gerufen habe, nicht mehr leben zu wollen. „Er sagte zu mir: Gib mir deine Waffe, ich regele den Rest“, erinnert sich ein 25-jähriger Beamter an den Tattag. Refail A. habe sich auch immer wieder wegen der Verletzten entschuldigt.

Ein anderer Polizist erzählt, dass sich der Angeklagte unverletzt und widerstandslos aus dem Auto ziehen ließ und dann den Kopf immer wieder auf den Asphalt schlug. Der Angeklagte habe angegeben, dass er sich selbst töten, jedoch niemanden sonst verletzen wollte. Als Grund für die Tat gab Refail A. demnach die Trennung von seiner Freundin an, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat.

Nach den Angaben der Beamten hatte sich die Ex-Freundin des Angeklagten noch am Tattag als Halterin des Mercedes gemeldet und mitgeteilt, dass sie sich mit Refail A. gestritten und sich von ihm getrennt habe. Der Angeklagte soll sich nach dem Streit den Schlüssel für das Fahrzeug genommen haben und „abgehauen“ sein.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt, dann soll auch die einstige Partnerin des Angeklagten als Zeugin gehört werden.