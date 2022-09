Überraschende Wende im sogenannten Ehrenmordprozess: Im Verfahren um den Tod der 34-jährigen Maryam H. hat der ältere Bruder vor dem Landgericht Berlin ein Geständnis abgelegt. In einer Erklärung von Yousuf H., die sein Anwalt Michael Stopp am Mittwochvormittag verlas, gab der 27-Jährige zu, am 13. Juli vorigen Jahres seine Schwester aus Wut so lange gewürgt zu haben, bis sie tot gewesen sei. Allerdings sagte er auch, dass er nicht vorgehabt habe, Maryam zu töten.

Yousuf H. schildert die Tat so: Er sei am 12. Juli des vergangenen Jahres von seinem bayerischen Wohnort Donauwörth nach Berlin gekommen, um für seine Schwester und deren beiden Kinder eine Wohnung zu finden. Außerdem habe er noch Sachen, die er bei seiner Schwester Maryam gelagert habe, mit nach Hause nehmen wollen.

Am Tattag, dem 13. Juli, hat Yousuf H. eigenen Angaben zufolge zunächst 400 Euro an seine Familie in Afghanistan geschickt. Ziel seien 5000 Euro gewesen, damit seine Eltern und die andere Schwester nach Deutschland kommen könnten, so der Angeklagte.

Dann habe er sich mit Maryam getroffen. Sie habe ins vietnamesische Center fahren wollen, um dort einen preiswerten Koffer zu erwerben. Doch das Center sei geschlossen gewesen, deswegen hätten sie sich zu Primark am Alexanderplatz und anschließend in die Wohnung ihres jüngeren Bruders Mahdi H. in Neukölln begeben.

„In dem Zimmer meines Bruders kam es zu einem Streit zwischen meiner Schwester und mir“, erklärt Yousuf H. Zudem Streit sei es gekommen, als Mahdi kurzzeitig die Wohnung verlassen habe. Maryam habe es nicht gepasst, dass er Geld an die Eltern nach Afghanistan geschickt habe. Maryam wollte nur, dass ihre Schwester und deren Kinder nach Deutschland kommen, nicht aber Vater und Mutter.

Maryam H. habe sich abfällig und beleidigend über die Eltern geäußert, erklärt Yousuf H. Ihr seien Vater und Mutter egal, soll sie gesagt haben. „Ich fand das respektlos“, so der Angeklagte. Er habe mit ihr gerangelt, den Arm um ihren Hals gedrückt, so wie sie es als Kinder immer getan hätten.

Er sei in Wut geraten, dass er ihren Hals fest zugedrückt und erst wieder losgelassen habe, als seine Schwester schwer geworden sei. Yousuf H. spricht von ein bis zwei Minuten, die das Gerangel gedauert habe. Maryam sei auf den Boden gefallen. Sie habe nicht mehr geatmet. „Dann wurde mir klar, dass sie gestorben war“, heißt es in der Erklärung.

Yousuf H. spricht davon, dass er in Panik geraten sei, dass er den Koffer genommen und neben seine tote Schwester gelegt habe, dass er, weil sie nicht hineingepasse, mit einem Messer einen Halsschnitt gemacht habe. Ihm sei klar gewesen, dass er die Leiche von Maryam mit nach Donauwörth nehmen musste.

Der Angeklagte berichtet auch, dass er seiner toten Schwester eine Tüte über den Kopf gezogen habe, weil er ihren Anblick nicht mehr habe ertragen können. Als sein jüngerer Bruder Mahdi dazugekommen sei, habe er ihn bedroht und verboten, einen Arzt zu holen. Gemeinsam hätten sie dann Arme und Beine der Schwester mit Klebeband umwickelt. Die Leiche brachten sie im Koffer zum Bahnhof Südkreuz. Von dort fuhren die Brüder mit dem ICE nach Donauwörth.

Während der 23-jährige Mahdi H. am nächsten Tag nach Berlin zurückgekehrte, soll Yousuf H. die Leiche dort vergraben haben. Drei Wochen später wurde sie entdeckt. „Was passiert ist, tut mir leid“, lässt der ältere Angeklagte am Ende seiner Erklärung mitteilen.

Maryam H. hatte sich von ihrem Ehemann scheiden lassen

Yousuf und Mahdi H. müssen sich am Landgericht Berlin wegen gemeinschaftlichen Mordes an ihrer Schwester Maryam H. verantworten. Sie sollen die Mutter von zwei Kindern umgebracht haben, weil sie die sogenannte Familienehre beschmutzt haben soll.

Maryam H. hatte sich von ihrem gewalttätigen Ehemann, mit dem sie zwangsverheiratet worden war, scheiden lassen und in Berlin einen anderen Mann kennengelernt. Zudem soll sie dem westlichen Lebensstil nicht abgeneigt gewesen sein.

Bisher hatten die beiden Brüder bestritten, mit dem Tod der Schwester etwas zu tun zu haben. Die Leiche war gefunden worden, als die in Bayern lebende Lebensgefährtin von Yousuf H. die Ermittler zu der Stelle geführt hatte, an dem die Tote verscharrt worden war.