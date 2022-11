Wurde das Baby zur Last? Mutter steht wegen versuchten Mordes vor Gericht

Natalie F. bricht im Gerichtssaal in Tränen aus. Die 38-jährige Frau aus Berlin weint so sehr, dass Bodo Wermelskirchen, der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer des Potsdamer Landgerichts, die Verhandlung für eine Viertelstunde unterbrechen muss. Natalie F. hat, wenn man so will, ihrer kleinen Nichte das Leben gerettet. Sie ist mit dem elf Monate alten Baby ihres Bruders zum Arzt gegangen, obwohl die Mutter des Kindes ihr das offenbar untersagt hatte.

Der Fall von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung, um den es an diesem Dienstag geht, liegt vier Jahre zurück. Die Details der Anklage sind für Außenstehende nur schwer zu ertragen und werfen Fragen auf, warum niemand die Qualen des Kindes viel früher erkannt hatte.

Auf der Anklagebank sitzen die Eltern der kleinen Anna*. Mutter Justyna F. ist 35 Jahre alt. Auf den langen blonden Haaren trägt sie eine schwarz-weiß gemuschelte Mütze, die sie während der Verhandlung abnehmen muss. Reglos hat sie den Vorwürfen aus der Anklage gelauscht.

Versuchter Mord aus niedrigen Beweggründen wirft ihr der Staatsanwalt Jörg Möbius vor. Justyna F. soll ihre im Januar 2018 geborene Tochter Anna im November 2018 schwer vernachlässigt und misshandelt haben, weil das Kind sie in der Lebensführung gestört haben und eine Last gewesen sein soll. Rene F., der 34 Jahre alte Kindesvater, soll nichts getan haben, obwohl er gesehen habe, dass es seiner Tochter schlecht gegangen sei.

Laut Anklage war Anna mit ihren elf Monaten auf dem Entwicklungsstand eines vier Monate alten Kindes. Das kleine Mädchen konnte weder sitzen noch sich selbstständig vom Bauch auf den Rücken drehen. Höchstens dreimal am Tag sei der Säugling mit dem Fläschchen gefüttert worden, so Möbius.

Am 12. November 2018 soll Justyna F. das Baby geschüttelt und den Kopf des Kindes zwischen zwei harte Oberflächen gepresst haben. Dadurch erlitt Anna laut Anklage ein Schütteltrauma und einen beidseitigen Schädelbruch. Zudem zog die Angeklagte an dem linken Arm des Kindes, wodurch ein Knochen brach. Einem Arzt soll das Mädchen nicht vorgestellt worden sein.

Kindesvater war häufig nicht zu Hause

Wenig später habe Justyna F. ihr Baby erneut geschüttelt und den Kopf des kleinen Mädchens auf eine harte Oberfläche geschlagen, so Möbius. Anna sei es danach schlecht gegangen, sie habe sich häufig erbrochen. Trotzdem sei die Kindesmutter mit dem Baby auch diesmal nicht zum Arzt gegangen. Sie habe bewusst in Kauf genommen, dass das Mädchen stirbt, so Möbius. Und Rene F.? Er tat laut Anklage nichts. Im Tatzeitraum soll er bei der Bundeswehr gearbeitet haben und häufig nicht zu Hause gewesen sein.

Am 30. November 2018, einem Freitag, kam die kleine Anna zu ihrer Tante Natalie F. – weil sich die Kindesmutter wegen eines Blutgerinnsels im Kopf mehrere Wochen behandeln lassen musste. Sie habe Justyna F. das Versprechen geben müssen, eine Woche lang wegen einer Beule am Kopf des Kindes nicht zum Arzt zu gehen, berichtet Annas Tante vor Gericht.

Sie sei misstrauisch gewesen, sagt Natalie F. Nur einmal habe sie Anna zuvor gesehen; ihr Bruder und Justyna F. hätten trotz Bitten niemals Fotos des Babys geschickt, sondern immer nur vom Hund. Anna sei an jenem Freitag blass und schlaff gewesen, erinnert sich Natalie F., die selbst zwei Söhne hat. „Ich hatte vor, gleich am nächsten Montag mit der Kleinen zum Kinderarzt zu gehen und sie durchchecken zu lassen“, berichtet die Zeugin.

In ihren Augen war Anna viel zu klein für ihr Alter. Das Kind habe Nahrung immer wieder erbrochen und viel geweint. „Einmal aber hat sie gelächelt. Dabei muss sie unglaubliche Schmerzen gehabt haben“, erzählt Annas Tante unter Tränen.

Natalie F. ging damals mit dem Kind wirklich zum Arzt. Der Mediziner sah, wie schlecht es dem Mädchen ging. Er wies das Baby sofort ins Krankenhaus ein, fuhr sogar im Rettungswagen mit. Im Krankenhaus setzte die Atmung des Kindes aus, es musste intubiert werden. Anna wies schwere Kopfverletzungen auf, sie musste notoperiert werden, kam anschließend auf die Intensivstation. Es bestand Lebensgefahr. Da es Hinweise auf Misshandlungen gab, wurden die Kriminalpolizei und die Gewaltschutzambulanz eingeschaltet.

Annas Eltern erklärten später den Ärzten in der Klinik, dass es Anna bei ihnen noch gut gegangen sei, so berichtet es einer der Mediziner vor Gericht. Die Kindesmutter sagte demnach auch, dass ihr Kind mit sieben Monaten vom Wickeltisch gefallen sei.

Die kleine Anna ist in staatlicher Obhut

Trotz der schweren Vorwürfe sind die Angeklagten auf freiem Fuß, sie haben mittlerweile geheiratet. Zu der Anklage äußern sie sich am ersten Verhandlungstag nicht. Justyna F. wirft nur ein, dass sie einen Schlaganfall erlitten habe. Insgesamt elf Verhandlungstage sind geplant. Bei einer Verurteilung wegen versuchten Mordes droht der Kindesmutter eine lebenslange Freiheitsstrafe, dem Kindesvater wegen Verletzung der Fürsorgepflicht bis zu drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe.

Die kleine Anna ist seit ihrem Klinikaufenthalt in staatlicher Obhut und in dem Prozess Nebenklägerin. Sie wird von einer Anwältin vertreten. Wie es dem Kind heute geht, soll am nächsten Verhandlungstag zur Sprache kommen. Dann wird unter anderem der Vormund vom Jugendamt als Zeuge befragt.

* Name geändert