Vietnamkrieg in Berlin: Rückblick auf die Bandenkriege der „Zigarettenmafia“

Es war wolkig und kalt am 12. Mai 1996 – der Muttertag. In Berlin hatten es die Temperaturen nur knapp in den zweistelligen Bereich geschafft. Erst vor kurzem war Staatsanwalt Jörg Raupach von der Abteilung gegen Organisierte Kriminalität zu den Ermittlern für Kapitalverbrechen der Hauptstadt gewechselt. Raupach, damals Mitte 30, hatte seine erste Bereitschaftswoche, als am Abend das Telefon klingelte und er zu einem Tötungsdelikt in die Marzahner Marchwitzastraße gerufen wurde.