Der Operationsbericht trug die Buchnummer 684. Er lag einer Anzeige bei, die am 29. Juli 2013 bei der Berliner Polizei einging und an die Staatsanwaltschaft gerichtet war. Der anonyme Verfasser nannte sich „Mitarbeiter einer Geburtsklinik“. Er schrieb, dass er nicht mehr die in der Klinik praktizierten Spätabtreibungen lebensfähiger Kinder hinnehmen könne. Aus der Ausnahme sei der Regelfall geworden.

Der beigefügte Operationsbericht war datiert auf den 12. Juli 2010 und beschrieb einen Kaiserschnitt bei einer 27-jährigen Frau, die Zwillinge erwartete. Das erste Kind, ein gesundes Mädchen, wurde demnach um 5.10 Uhr geboren. Es wog bei einer Größe von 40 Zentimetern 1670 Gramm.

Die Zwillingsschwester war 41 Zentimeter groß und hatte ein Gewicht von 1430 Gramm. Sie kam zehn Minuten später auf die Welt. Laut Protokoll war es eine Totgeburt. Die Todesursache des hirngeschädigten Kindes war Herzstillstand. Ärzte hatten ihm noch in der geöffneten Gebärmutter 20 Milliliter Kaliumchlorid in die Nabelvene gespritzt – und so den Tod herbeigeführt.

Fast zwölf Jahre nach diesem Kaiserschnitt stehen an diesem Donnerstag zwei Mediziner vor dem Berliner Landgericht. Zum zweiten Mal. Babett R. ist eine zierliche Frau von 60 Jahren. Die promovierte Gynäkologin ist leitende Oberärztin der Klinik für Geburtsmedizin eines Berliner Krankenhauses.

Der mitangeklagte Klaus V. war zur Tatzeit dort Chefarzt. Seit 2012 ist der mittlerweile 75-jährige Professor und einstige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtskunde im Ruhestand. In einem ersten Verfahren wurden Babett R. im November 2019 zu 18 Monaten und ihr Kollege zu 21 Monaten Haft verurteilt, die Strafen zur Bewährung ausgesetzt.

Es geht im Schwurgerichtssaal 700 nicht darum, ob Babett R. und Klaus R. schuldig oder unschuldig am Tod eines Kindes sind. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) schon eindeutig geklärt und auf die Revision der beiden Angeklagten den Schuldspruch für rechtskräftig erklärt. Demnach haben die Ärzte einen Totschlag im minderschweren Fall begangen, als sie zur Spritze griffen.

Der BGH hob jedoch das Strafmaß auf. Weil den Ärzten zur Last gelegt worden war, dass sie den Tod des Kindes geplant und nicht in einer Notfallsituation gehandelt haben sollen.

Pressefoto Wagner Die Ärztin Babett R. mit ihrer Anwältin Tonya Gaibler.

Die Richter müssen also ein neues Strafmaß finden. Doch wie bestraft man zwei Ärzte, denen man ihrer Beteuerung gerne Glauben schenken will, nur das Beste für das gesunde Kind und die in einer Notlage befindlichen Mutter gewollt zu haben? Das hatten sie schon im ersten Prozess versichert.

Es geht um schwierige ethische Fragen, die bis heute offenbar noch nicht eindeutig höchstrichterlich geklärt wurden. Es geht um die Frage: Wann ist der Mensch ein Mensch? Und was bedeutet ein legaler Fetozid noch im Mutterleib?

Am 12. Juli 2010 hatten Babett R. und Klaus V. bei der werdenden Mutter die Geburt eingeleitet. Die 27-Jährige war erst in der 32. Schwangerschaftswoche, Wehen hatten eingesetzt. Wochen zuvor war festgestellt worden, dass sich die Zwillinge eine Plazenta teilten und an einem sogenannten fetofetalen Transfusionssyndrom litten. Ein Fötus wurde überversorgt, der andere unterversorgt.

Spätabbruch im Mutterleib gesetzlich erlaubt

Ein Gutachter hatte im ersten Prozess erklärt, dass es im Jahr 2010 in Deutschland 678.000 Geburten gegeben habe, darunter rund 3000 eineiige Zwillingsgeburten. Bei 2700 dieser Schwangerschaften teilten sich die Föten eine Plazenta. Bei wiederum 300 dieser Zwillingsschwangerschaften trat demnach ein fetofetales Transfusionssyndrom auf. Bei 17 Prozent dieser 300 Hochrisikoschwangerschaften habe kein Kind überlebt.

Bei dem unterversorgten Fötus der 27-Jährigen wurde kurz darauf eine schwere Hirnschädigung festgestellt, das brachte offenbar auch das andere Kind in Gefahr. Ein Spätabbruch war möglich, doch laut Gesetz hätte er noch vor der Geburt im Mutterleib stattfinden müssen.

Es gibt Kliniken in Deutschland, die auf solche Fälle eines selektiven Fetozids noch im Mutterleib spezialisiert sind. In Hamburg gibt es eine solches Krankenhaus. Doch die werdende Mutter hatte zu den dortigen Ärzten kein Vertrauen. Sie vertraute Babett R.

Die Ärztin hatte im ersten Verfahren angegeben, man habe sich auf der „sicheren Seite“ gewähnt. Denn solange sich das kranke Kind noch in der Gebärmutter befunden habe, sei es für sie ein Fötus gewesen. Nun sagt Babett R., dass sie ihr damaliges Handeln als persönliche Unzulänglichkeit betrachte. Sie betont aber, dass es ihr immer wichtig gewesen sei, in besonders schwierigen Situationen eine verlässliche Ärztin zu sein. Das Hauptaugenmerk habe sie darauf gerichtet, alles mögliche für ihre Patientin zu tun.

Gesundes Mädchen wird bald zwölf Jahre alt

Auch Klaus V. verteidigt sein Handeln. Aus strategischen Gründen sei damals ein Kaiserschnitt bei der Patienten gemacht worden – zugunsten des gesunden Kindes. „Es ging immer um dieses Kind, das wir nicht gefährden wollten“, beteuert er. Er sei davon ausgegangen, dass der Tod des hirngeschädigten Fetus ein zulässiger Fetozid gewesen sei.

Die Anwälte der Ärzte betonen an diesem Tag, dass es ohne die Hilfe der Mediziner damals kein gesundes Mädchen geben würde, dass in wenigen Wochen seinen zwölften Geburtstag feiern würde. „Die Verurteilung ist der Fluch der gutgemeinten Tat“, sagt Rolf-Werner Bock, der Verteidiger von Klaus V., in seinem Plädoyer. Dass das ein Totschlag ist, so wie es der BGH bestätigt habe, sei ein Drama, „ein ausgesprochen bitteres Ergebnis“, erklärt Tonya Gaibler, die Anwältin von Babett R.

Nach dreieinhalbstündiger Verhandlung verkündet die Vorsitzende Richterin Sylvia Busch das neue Strafmaß für die Ärzte: Babett R. wird zu 16 Monaten Haft, ihr Mitangeklagter Klaus V. zu 19 Monaten Haft verurteilt. Die Strafen werden zur Bewährung ausgesetzt. Aufgrund der Länge des Verfahrens wird ein Monat der Strafe als vollstreckt angesehen.

Busch sagt, die Mediziner hätten der Kindesmutter in einer schwierigen Situation helfen wollen. Doch sei das Problem aus Sicht der Kammer auch ganz anders lösbar gewesen: In dem man das gesunde Kind auf die Welt holt und dann das behinderte Kind. „Nachdem das gesunde Mädchen sicher geboren worden war, hätte es einer Tötung des zweiten Kindes nicht mehr bedurft“, sagt Busch.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Babett R. erklärt jedoch nach der Verhandlung, dass sie nicht mehr in Revision gehen wolle. Für die Ärzte steht viel auf dem Spiel, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Ihnen droht die Aberkennung der Approbation.