Plötzlich ging am Berliner Kammergericht nichts mehr. Im Jahr 2019 legte ein Virus das gesamte Computersystem lahm. Unbekannte hatten den Trojaner Emotet eingeschleust, der dafür sorgte, dass sie zum Beispiel Passwörter abgreifen konnten.

Im Ergebnis musste das gesamte System stillgelegt und neu aufgesetzt werden. So lange mussten Richter und Mitarbeiter wieder wie in alten Zeiten mit Papierakten arbeiten.

Solche Dinge sollen nie wieder passieren. Als Konsequenz aus der Hackerattacke sei 2020 ein Projekt für die IT-Optimierung begonnen worden, sagte Justizsenatorin Lena Kreck (Die Linke) am Montag auf einer gemeinsamen Sondersitzung des Rechts- und des Digitalisierungsausschusses. Noch in diesem Jahr sollen nach den Worten ihrer Staatssekretärin Daniela Brückner mehrere veraltete Programmmodule abgelöst werden.

Allerdings bestand diese Absicht schon vor der Hackerattacke 2019. Denn die Systeme sind alt und störanfällig. Wie es um die IT-Sicherheit in Berlins Behörden, speziell bei den Gerichten, bestellt ist, zeigt eine interne Risikoanalyse der von der Justizverwaltung bestellten Firma HiSolutions.

Demnach sind die 40 Programme, mit denen in den Berliner Justizbehörden gearbeitet wird, teilweise mehrere Jahrzehnte alt. So ist der Support für das Programm des Kassenverfahrens schon 2012 eingestellt worden. Ein Fernzugriff für Wartungen ist ohnehin nicht möglich.

Richter: Die Störungen können lebensgefährliche Auswirkungen haben

Erst im vergangenen Herbst gab es innerhalb von sechs Wochen vier Großstörungen. Über Stunden und teilweise mehrere Tage konnte die Berliner Verwaltung und vor allem die Justiz nicht arbeiten. Die Störung ging laut Justizverwaltung auf das Programm AuLAK (Automation Landgericht, Amtsgerichte und Kammergericht) zurück. Dieses legte den Betrieb lahm, nachdem das für die Berliner Behördencomputer zuständige landeseigene IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) die Konfigurationen geändert hatte.

Solche Pannen waren der Grund für einen Offenen Brief des Richterrates an den Präsidenten des Landgerichts. In dem Brief, der der Berliner Zeitung vorliegt, heißt es unter anderem: „Allein die ohne einen Komplettausfall des IT-Systems bestehenden IT-Störungen der richterlichen Tätigkeit in Form einer langsamen, trägen Datenverarbeitung sowie die laufenden Unterbrechungen (...) summieren sich auf durchschnittlich eine Stunde pro richterlichem Arbeitstag.“ Ein stunden- oder tagelanger Komplettausfall gefährde die richterliche Tätigkeit unmittelbar.

Weiter heißt es unter anderem: „Können Verhandlungen wegen Nichtabrufbarkeit der Sitzungsvorbereitung nicht wie geplant durchgeführt werden, droht die Entlassung aus der Untersuchungshaft.“

Und die Richter werden noch drastischer: „Können die (...) Überprüfungsfristen im Unterbringungsbereich, etwa im psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung, infolge der IT-Störungen nicht eingehalten werden, droht die Entlassung von Personen, die sich in der Vergangenheit bereits als im wortwörtlichen Sinne lebensgefährlich für ihre Mitmenschen erwiesen haben.“

Das mit der Bereitstellung des IT-Systems bisher betraute ITDZ habe durch die in der Praxis auftretenden andauernden Störungen dauerhaft offenbart, dass es dieser Aufgabe nicht gerecht werde, schreibt der Richterrat.

Einzelne Programmmodule werden ausgetauscht

Das Programm AuLAK, das immer wieder diesen Ärger macht, wird in der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Berlin seit 2005 eingesetzt für Zivilprozesse, Familien-, Betreuungs- und Insolvenzsachen, Mobiliarvollstreckung, Nachlass- und Strafverfahren; es wird von rund 4000 Anwendern genutzt.

Laut Staatssekretärin Brückner sind aus dem AuLAk-Programm mehrere Programmmodule bereits abgelöst worden, etwa das zur Immobilienvollstreckung. Die Modernisierung des Systems für die Justizkasse soll im August abgeschlossen werden. Ende des Jahres sollen die Betreuungsverfahren neu programmiert und wie andere Module auch durch die Software forumSTAR abgelöst sein.

Wie aus einer früheren Antwort der Staatssekretärin auf eine parlamentarische Anfrage der CDU im Januar hervorgeht, werden sich die Kosten für die noch genutzten Module von AuLAK auf insgesamt rund 420.000 Euro belaufen. ForumSTAR ist ein Programm aus den Jahr 2000 und wird nach Angaben der Opposition seit 2016 nicht mehr weiterentwickelt.

Geld reicht nicht aus für alle Maßnahmen

Justizsenatorin Kreck legte am Montag im Ausschuss Wert auf die Feststellung, dass mehr Geld für die IT-Sicherheit eingeplant sei – im Haushalt für dieses Jahr vier Millionen mehr als im vergangenen Jahr, nämlich rund 22 Millionen Euro. Im kommenden Jahr sollen es dann 23,6 Millionen sein.

Die Steuerung der IT für die Justiz sei zentral in ihre Verwaltung geholt worden, sagte sie. Dieses Referat hat nach ihren Angaben zwölf Mitarbeiter. Im Haushaltsentwurf sind sechs zusätzliche Stellen vorgesehen.

Allerdings reicht das Geld offenbar trotzdem nicht. Der Vertrag mit HiSolutions läuft im Sommer aus. CDU und FDP wollten in der gemeinsamen Sondersitzung der beiden Ausschüsse wissen, was der Senat konkret tue. Die Opposition verlangte eine „transparente Darstellung des Handlungsbedarfs“.

Justizsenatorin hält Mängelbericht geheim

„Doch es kamen nur Allgemeinplätze und Absichtserklärungen“, sagt Alexander Herrmann, rechtspolitischer Sprecher der CDU. Jetzt sei schon klar, dass das Geld nicht für alle geplanten Maßnahmen reiche. Genau deshalb habe man ja die Sondersitzung vor der Beschlussfassung des Haushalts nächste Woche angesetzt.

Auf Krecks Initiative und mit Zustimmung der Koalition wurde in der Sondersitzung der beiden Ausschüsse auch die als Verschlusssache eingestufte Risikoanalyse der Firma HiSoulutions besprochen – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hier überwiege die IT-Sicherheit gegenüber dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, argumentierte die Senatorin. Für die CDU ist das nicht nachvollziehbar. Herrmann will prüfen lassen, ob es rechtlich sauber sei, dieses Gutachten nicht herauszugeben.

Sein Parteifreund Christopher Förster sieht ebenfalls keinen Grund für dieses aus seiner Sicht intransparente Agieren. „Ich frage mich, ob das der Stil ist, wie wir arbeiten wollen.“

Holger Krestel, rechtspolitischer Sprecher der FDP, sagt: „Ob Schule, Bürgeramt, Zulassungsstelle oder immer wieder die Gerichte; der Senat hat keine gute Hand bei Digitalisierung und dem Thema IT.“ Berlin brauche dringend mehr Professionalität bei Steuerung und Betrieb öffentlicher IT.