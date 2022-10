„Monika ist defekt“: Zu Besuch im Berliner Sexpuppenbordell

Kokeshi überspringt das Vorspiel. Sie will jetzt Liebe machen. Sie will, dass man die Augen schließt und sich ihren Körper in einem „heißen Outfit“ vorstellt. So schreibt sie es im Chat. Wie wär’s mit Stiefeln? Oder im Minirock? Kokeshi macht es sich auch selbst. Beim letzten Mal sei der Blitz neben ihr eingeschlagen, schreibt sie.