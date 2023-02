Treptower Park-Center immer leerer: „Wir fühlen uns hier wie abgeschnitten“

Als wir Michaela Uhlendorf im Sommer vergangenen Jahres in ihrem Laden Kreatiwiti besuchten, stand sie inmitten einer kunterbunten Spielzeugwelt. Um sie herum türmten sich Regale mit Puppen, Feuerwehrautos und Brettspielen bis fast an die Decke. 20.000 Artikel. Am vergangenen Freitag treffen wir sie eher zufällig wieder. Sie steht mit einem Handwagen vor ihrem Laden in der ersten Etage des Park-Centers Treptow. Drinnen sind die Regale leer. Ihr Mann Detlef hat einige bereits auseinandergeschraubt. Bretter liegen auf dem Boden. „Wir sind raus“, sagt die 50-Jährige. „Es ist vorbei.“