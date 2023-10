Nicht nur in Bayern und Hessen wurde am Sonntag gewählt, auch in Brandenburg. Es war eine kleine Wahl, die aber ganz sicher einige politische Nachwirkungen haben wird.



Das erklärte Ziel der AfD war es, am Sonntag endlich einen großen Erfolg direkt vor den Toren Berlins zu erzielen und damit die Spitzen der Bundesparteien in Berlin weiter gehörig zu verunsichern.

Die rechten Radikalen wollten „mit Rückenwind zum Wahlsieg“ und am liebsten gleich im ersten Wahlgang den Landrat von Dahme-Spreewald stellen. Ein Landkreis, der mit Schönefeld und Königs Wusterhausen im Bereich der Berliner S-Bahn beginnt. Obwohl ihr Kandidat die für den Sieg nötige absolute Mehrheit verfehlte, war die Wahl für die AfD ein Erfolg.

Nicht nur, weil ihr Kandidat mit 0,5 Prozent Vorsprung knapp auf Platz 1 kam, sondern auch, weil die rechtsradikale Partei schon vorher allein deshalb die Berichterstattung bestimmte, weil sie einen aussichtsreichen Kandidaten aufgestellt hat. Sonst hätte diese Abstimmung in einem ostdeutschen Landkreis wohl kaum jemanden außerhalb interessiert.

Die Angst vor der AfD bestimmt die Schlagzeilen

Die Angst vor einem Erfolg der AfD bestimmt weiterhin die Berichterstattung. Und jede Schlagzeile – egal, ob positiv oder negativ – ist nun mal Werbung für diese Partei: Schritt für Schritt, Erfolg für Erfolg sinkt die abschreckende Wirkung, dass es sich um Radikale oder Extremisten am äußeren rechten Rand handelt.

Aber Brandenburg ist noch nicht Bayern. Im Söder-Land kommen die konservativen, rechtspopulistischen und radikalen Parteien von CSU über Freie Wähler bis AfD auf etwa 67 Prozent. In Brandenburg wählen nur 50 Prozent Parteien aus diesem Spektrum. Aber in Brandenburg gilt die AfD als besonders radikal und steht klar zur Linie des Thüringer Hardliners Björn Höcke. Trotzdem steht sie im Land Brandenburg in Umfragen klar auf Platz 1 mit 32 Prozent, gefolgt von der SPD mit 20 Prozent.

Aber ausgerechnet die SPD – die Langzeit-Regierungspartei in Brandenburg – ist nun nicht bei der Stichwahl in Dahme-Spreewald dabei. Eine Blamage für die selbsternannte „Brandenburg-Partei“. Denn die SPD stellte auch in diesem Kreis seit dem Ende der DDR den Landrat. Am Sonntag wollte die bisherige Stellvertreterin in die Stichwahl kommen, scheiterte aber. Es gewann ganz knapp der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré. Gegen ihn will ein parteiloser Bürgermeister namens Sven Herzberger punkten.

Wenn Kotré am 11. November die Stichwahl gewinnen sollte, wäre er der zweite AfD-Landrat nach Sonneberg in Thüringen. Dann würde sicher viel darüber debattiert, warum die AfD nicht nur in der tiefen sächsischen und thüringischen Provinz erfolgreich ist, sondern auch in einem Kreis, der direkt an Berlin grenzt und sich zu einem beachtlichen Teil im Speckgürtel der Hauptstadt befindet. Und in Berlin ist die AfD mit Platz vier vergleichsweise schwach.

Ungewöhnliche Bündnisse

Und wenn die AfD die Stichwahl nicht gewinnen sollte, ist es nur eine Frage der Zeit, wann sie den nächsten Landrat stellt. Sicher irgendwo im Osten, wo die AfD überall – außer in Sachsen-Anhalt – in Umfragen ganz oben steht. In Brandenburg stellt AfD inzwischen nicht mehr irgendwelche unbekannten Kandidaten auf, sondern erfahrene Politiker, so wie dieses Mal einen Bundestagsabgeordneten.

Die Brandmauer, von der die Politiker der anderen Parteien noch immer sprechen, wird irgendwann Makulatur sein. Denn meist kommt es zu einer Stichwahl. Und um dabei einen Sieg der AfD zu verhindern, müssen sich die anderen etablierten Parteien inzwischen jedes Mal hinter dem jeweiligen Gegenkandidaten versammeln und ihre Anhänger aufrufen, diesen zu wählen. So wie am Sonntag in Bitterfeld-Wolfen, als ein CDU-Mann einen AfD-Erfolg verhinderte. Das wird auf Dauer nicht funktionieren.

Schon in Dahme-Spreewald mussten sich für den ersten Wahlgang ungewöhnliche Bündnisse zusammenfinden – wirklich offene politische Gegner. Denn den parteilosen Kandidaten unterstützten sowohl Die Linke als auch CDU und FDP, die doch eigentlich jegliche Koalition mit der Linken für Teufelszeug halten. Nachdem nun die SPD verloren hat, wird sie bei der Stichwahl ebenfalls zur Wahl des parteilosen Kandidaten aufrufen.

Eine recht absurde Situation, dass nun alle auf einen unbekannten Politiker angewiesen sind, der ohne Partei und Parteiprogramm dasteht – völlig frei im politischen Raum.

In diesem Fall ist es ein honoriger Mann. Aber was passiert, wenn bei einer Stichwahl dem AfD-Politiker nur jemand gegenüber steht, der ebenso populistisch oder auch radikal ist, oder nicht mehrheitsfähig für ein Fünf-Parteien-Bündnis von CDU, über FDP, SPD, Grünen und Linken? Dann hat die AfD leichtes Spiel.