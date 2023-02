Das Start-up Dance bietet E-Bikes und E-Mopeds im monatlich kündbaren Abo an. Im Herbst wurden dort Stellen gestrichen. Nun gibt es frisches Kapital.

Millionen für einen Berliner E-Bike-Verleih, der in Paris am erfolgreichsten ist

Ein E-Bike oder ein E-Moped inklusive Reparaturen und Diebstahlversicherung per Abo mieten und den Vertrag dafür monatlich kündigen können – das ist das Geschäftsmodell des Berliner Start-ups Dance. Im Herbst 2021 waren die früheren Soundcloud-Gründer Alexander Ljung und Eric Quidenus-Wahlforss damit in Berlin angetreten. Mittlerweile kann man die Bikes und Scooter auch in Hamburg, München, Wien und Paris mieten, wofür Dance von Investoren mit bislang 56 Millionen Euro versorgt wurde. Nun sind noch einmal zwölf Millionen Euro dazugekommen.