Darlehen als Motiv: Angeklagter soll vierfachen Familienvater ermordet haben

Die Frau hat an diesem Montag mit ihren beiden ältesten Kindern auf der Bank der Nebenklage Platz genommen. Ihre beiden kleinen Töchter müssen vor der Tür warten. Immerhin geht es in diesem Verfahren um ein Tötungsdelikt. Erstmals sitzt die Frau dem mutmaßlichen Mörder ihres Mannes Abdulcelil B. gegenüber. Der 47-Jährige wurde im Februar dieses Jahres in seinem Auto durch einen Kopfschuss tödlich verletzt.

Angeklagt ist Bilal T. Der Verkäufer aus Gesundbrunnen ist 61 Jahre alt, ein blasser Mann mit kurzen weißen Haaren. Wie das Opfer ist er türkischer Staatsbürger. Seit neun Monaten sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwältin wirft ihm Mord vor. Heimtückisch und aus Habgier sei Bilal T. bei der Tat vorgegangen. Am 13. Januar dieses Jahres soll er in den BMW X5 seines Bekannten Abdulcelil B. gestiegen sein. Zusammen fuhren sie laut Anklage in die Kühnemannstraße in Gesundbrunnen. Dort habe Abdulcelil B. den Wagen geparkt, sagt die Staatsanwältin.

Der Angeklagte soll das Fahrzeug dann verlassen, sich auf die Fahrerseite begeben und zwischen 18.39 Uhr und 18.43 Uhr mit einer scharfen Waffe einmal durch das geöffnete Fenster auf der Fahrerseite auf Abdulcelil B. geschossen haben. Das Opfer, das keinen Angriff erwartete, sei im Bereich der linken Schläfe getroffen worden. Der Angeklagte habe den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf genommen, sagt die Staatsanwältin. Abdulcelil B. verstarb wenige Stunden später in einem Krankenhaus.

Die Staatsanwältin wirft Bilal T. Heimtücke und Habgier vor. Sie nennt auch ein Motiv: Abdulcelil B. habe dem Angeklagten ein Darlehen gewährt und das Geld zurückgefordert. Durch die Tat habe der Angeklagte die „berechtigte Rückforderung“ vereiteln wollen. Die Höhe des Darlehens, um das es ging, nennt die Anklagevertreterin nicht.

Bilal T. schweigt zu den Vorwürfen. Dafür redet sein Anwalt Johannes Eisenberg. Er kritisiert die Ermittlungen der Polizei als einseitig. Sie seien von Familienangehörigen des Getöteten gezielt auf den Angeklagten gelenkt worden. Zudem habe die Familie über die Geldgeschäfte von Abdulcelil B. gelogen.

Laut Eisenberg ist die Polizei der Frage nicht nachgegangen, woher das Opfer, das von Sozialhilfe lebte, so viel Geld hatte. So seien in der Kleidung von Abdulcelil B. nach der Tat mehr als 4500 Euro gefunden worden. Wenig später entdeckten die Ermittler in dem von dem Opfer bewohnten Pensionszimmer im brandenburgischen Hennigsdorf weitere 34.600 Euro und in einem Schließfach 88.700 Euro und Goldschmuck.

Weder DNA noch Faserspuren des Angeklagten im Auto des Getöteten

Naheliegende Quelle für derart viel Geld seien wucherische Geldgeschäfte, sagt Eisenberg. Er wundere sich, dass die Staatsanwaltschaft von berechtigten Forderungen des getöteten Mann gesprochen habe. Wucherische Darlehensgeschäfte seien keine berechtigten Forderungen. Und überhaupt: Womöglich habe der Getötete auch für die als Terrororganisation eingestufte PKK als Geldeintreiber gearbeitet. „Auch dieser Frage ist man nicht nachgegangen“, sagt der Verteidiger.

Hinzu komme, dass der Angeklagte bei der Tat Schmauchspuren am rechten Arm und an seiner Kleidung davongetragen haben müsse. Im Smart von Bilal T., mit dem er vom Tatort geflohen sein soll, seien aber keine derartigen Rückstände entdeckt worden. Und im Fahrzeug des getöteten Mannes habe die Polizei weder DNA noch Faserspuren seines Mandanten gefunden. Merkwürdig sei auch, dass das Fahrerfenster des BMW geschlossen gewesen sei, als ein Zeuge den schwer verletzten Mann im Auto gefunden habe. „Dass der Angeklagte das Fahrzeug bestiegen hat, ist reine Spekulation“, so der Anwalt.

Eisenberg wundert sich auch über das Projektil, das auf der Beifahrerseite entdeckt worden sei. Da auf Abdulcelil B. durch das Fenster auf der Fahrerseite geschossen worden sein soll, hätte die Waffe das Projektil auf das Straßenland auswerfen müssen.

Mark T. bestätigt, dass das Fenster des BMW geschlossen war. Der 37-jährige Lkw-Fahrer war es, der am Tattag gegen 19 Uhr mit seinem 16,54 Meter langen Laster von einem Firmengelände fahren wollte und nicht am gegenüber im Halteverbot stehenden Fahrzeug vorbeikam. Mark T. stieg aus, um den Fahrer zu bitten, weiterzufahren. Er habe mehrfach an die geschlossene Scheibe des SUV geklopft, dann eine Art Wimmern aus dem Autoinneren gehört und das blutüberströmte Gesicht des Fahrers gesehen.

18 Verhandlungstage sind für den Prozess terminiert. In der kommenden Woche soll die Ehefrau des getöteten Abdulcelil B. als Zeugin gehört werden.