Das Gejammer nach der Farbattacke der Letzten Generation auf das Brandenburger Tor war groß. Da haben klimapolitisch motivierte Aktivisten tatsächlich das deutsche Nationalsymbol für eine politische Botschaft benutzt, also das wehrlos dastehende Bauwerk für die drastische Vermittlung ihrer Botschaft missbraucht.

Missbraucht? Wirklich? Das Brandenburger Tor wird doch fast täglich für Botschaften benutzt – politische, kulturelle, lebensweltliche, kommerzielle. Der Reporter der Berliner Zeitung beobachtete am Eröffnungstag des Festival of Lights zwischen den „Colours of Life“ am Nationaltempel: „Das Brandenburger Tor fragt: ,Haben Sie Lupin gesehen?‘, eine weitere Staffel der Netflix-Serie ist vor kurzem erschienen. Werbepausen sind in diesem Jahr wohl Teil des Festival of Lights.“ Zwei Tage später wurden die Schalter umgelegt auf Weiß-Blau. Solidarität mit dem angegriffenen Israel war nun dran. Und dann wieder Kleckse, Flitter, Geflacker zur Belustigung der Licht-Beschauer. Das Solidaritätssignal an Israel ersoff in Banalität.

Russisch, queer, ukrainisch etc.: Das Tor musste bereits viele Farben tragen

Was für Tönungen hat das Bauwerk nicht schon tragen müssen – es leuchtete nach einem Terroranschlag in Sankt Petersburg 2017 in den russischen Farben, nach einem Attentat in Ankara in den türkischen. Jüngst sah man eher ukrainisches Blau-Gelb. Häufig taucht das Regenbogenbunt der Queer-Bewegung auf, das Bleu-Blanc-Rouge der französischen Freunde, der EU-Sternenkranz auf blauen Grund. Und natürlich der Klassiker, das Schwarz-Rot-Gold der Deutschen.

2022 kam häufiger das Blau-Gelb der Ukraine zum Einsatz. Doch auch in russischen Farben leuchtete das Tor schon. Und wer weiß, was noch kommt. Benjamin Pritzkuleit

Erinnert sich jemand an die nationalen Feiern, als die Fußballweltmeister 2014, das Brandenburger Tor im Rücken, mit einem Tänzchen die unterlegene argentinische Mannschaft – die „Gauchos“ – zum Gespött machten? Im Dienste eines höheren Spaßes, natürlich. Ernst meinten es die völkisch-rechtsextremen Identitären, die 2016 das Tor kaperten und mit ihren Sprüchen behängten, oder Greenpeace-Aktivisten, die 2011 Tücher im Gelb-Schwarz der Antiatombewegung von oben herabließen.

Die Beliebigkeit der Benutzung lädt seit vielen Jahren dazu ein, das 230 Jahre alte frühklassizistische Bauwerk zur Projektionsfläche auch für die eigene Message zu machen. Die Einzige, die dem politischen Gebrauch energisch Einhalt gebot, war Angela Merkel 2008, als der Präsidentschaftskandidat der USA, Barack Obama, das Symbol der Spaltung der Welt im Kalten Krieg gern als Kulisse für eine Wahlkampfrede gehabt hätte – gewissermaßen eine Rückeroberung des Tores für seine Demokratische Partei.

John F. Kennedy hatte das Tor 1963 gemeinsam mit Bundeskanzler Konrad Adenauer und West-Berlins Regierendem Bürgermeister Willy Brandt im offenen Cabriolet über die zwei Jahre zuvor errichtete Mauer hinweg besichtigt. 1987 postierte sich der amerikanische Präsident Ronald Reagan am Tor und forderte den sowjetischen Staats- und Parteichef „Mister Gorbatschow“ auf: „Tear down this wall!“ Was dann ja auch bald geschah. Obama sprach übrigens sein „Yes, we can“ sehr eindrucksvoll an der Siegessäule – und wurde 2013, dann als Präsident, schließlich ans Heiligtum gelassen. Da war der Ort noch gut für Weltgeschichte.

So lustig war es 2019. Festival of Lights

Heute herrscht Protest-, Pathos- oder Partyroutine. Jeden, der irgendwie auffallen will oder der politische Druckabfuhr braucht, drängt es ans Brandenburger Tor, egal ob das Bauwerk etwas mit dem Anliegen zu tun hat oder nicht. Es wäre doch erstaunlich, wenn in der Überzeugung der nahenden Klimakatastrophe in letzter Verzweiflung handelnde Leute, die ägyptische Altertümer mit Öl begießen oder Tomatensuppe auf Gemälde werfen, sich nicht auch am Brandenburger Tor vergriffen – und zwar so, dass maximaler kultureller Schmerz entsteht. Und einiger Sachschaden, denn sie haben sich in ihrer Endzeit-Wut nicht mit gesteinschonendem Licht begnügt.

Doch man bedenke: Schlimmeres ist, nach einer Phase der Radikalisierung, möglich. Erinnert sei beispielsweise an die Bombenanschläge der Tupamaros West-Berlin von 1969 bis 1970. Sie wählten, ganz symbolbewusst, den Jahrestag der Pogrome von 1938, um eine Bombe in das Jüdische Gemeindehaus in Charlottenburg zu legen. Die linksterroristische Gruppe agierte nach dem Vorbild der lateinamerikanischen Stadtguerilla und kämpfte gegen US-Imperialismus und Zionismus. Die Terrororganisationen 2. Juni und Rote Armee Fraktion wurden zu ihren Nachfolgern im Kampf gegen das imperialistische „Schweinesystem“.

Das Brandenburger Tor am 9. November 1989, einsam im Grenzstreifen. Sein letzter Tag als Symbol der Deutschen Teilung. Thomas Imox/Imagoe

Zurück zum Brandenburger Tor. Jede Wette: Kaum jemand derjenigen, die es als Kulisse und Projektionsfläche benutzen, weiß von seiner eigentlichen Bedeutung, von den Intentionen der Erbauer, kennt die Botschaften des Bildschmuckes. Vielmehr entfalten die propagandistisch effektiven Bilder des wunderschönen klassizistischen Tores, die die jüngere Zeitgeschichte zuhauf produziert hat, ihre Macht losgelöst vom ursprünglichen Symbol.

Das Brandenburger Tor: Geschichte eines Nationalsymbols

König Friedrich Wilhelm II. (1744–1797) ließ es im Andenken an seinen Onkel, den Alten Fritz, errichten – als Teil von dessen architektonischem Projekt von Berlin als Spree-Athen und Preußen als aufgeklärter Monarchie. Keiner hatte so viele Kriege geführt wie Friedrich der Große, doch am Lebensende hatte er sich Frieden gewünscht. Sein Nachfolger dachte dem Land goldene Zeiten zu.

Seit 1734 hatte ein schlichtes Pfeilertor den westlichen Ausgang vom Quarré (später Pariser Platz) durch die neu errichtete Akzisemauer gebildet. Baumeister Carl Gotthard Langhans entwarf den gewünschten Neubau nach dem Vorbild der Propyläen, des monumentalen Eingangstors zur Athener Akropolis mit je sechs stadtein- bzw. stadtauswärts weisenden dorischen Säulen. Die fünf Durchfahrten teilen Wände zwischen den Säulen voneinander.

Der Bau war als Friedenstor gemeint, die Wagenlenkerin der von Gottfried Schadow geschaffenen Quadriga dachte man sich ursprünglich als die griechische Friedensgöttin Eirene. Doch wurde daraus schließlich die Siegesgöttin Victoria. Immerhin zeigt der Fries des Quadriga-Sockels im Gefolge der Frieden bringenden Frauengestalt die personifizierten Tugenden Freundschaft, Einheit, Staatsklugheit, begleitet von Wissenschaft und Künsten.

Anfangs schenkten die Berliner dem prächtigsten der 18 Berliner Stadttore wenig spezielle Beachtung. Das änderte sich, nachdem Napoleon an der Spitze seiner Truppen 1806 im Triumph durch das Brandenburger Tor in Berlin eingezogen war und die Quadriga umgehend abmontieren und nach Paris verschiffen ließ. Einzig eine Eisenstange ragte noch über dem Tor, wie zur Schmach: ein Stachel der Demütigung. 1814, kurz nach Preußens Sieg in den Befreiungskriegen, kehrte die Quadriga, die „Retourkutsche“, triumphal begleitet von Generalfeldmarschall Blücher nach Berlin zurück, und die Stadt entflammte – nach der schmerzhaften Abwesenheit – nunmehr in Liebe.

Die Göttin erhielt jetzt das von Schinkel als Heldenorden entworfene Eiserne Kreuz im Eichenlaubkranz auf die Panierstange, oben der auffliegende bekrönte preußische Adler. So wurde aus der Friedens- vollends die Siegesgöttin, und das repräsentative Stadttor, durch das Monarchen von Charlottenburg oder aus dem Tiergarten kommend einritten, stieg auf zum Denkmal, zum Nationalsymbol Preußens und später Deutschlands.

1871 paradierten die siegreichen Truppen nach dem Frankreich-Krieg durch das Tor. 1933 feierte die SA mit einem Fackelzug die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Den Zweiten Weltkrieg und die letzten Schlachten um das Machtzentrum des Dritten Reiches überstanden Tor und Quadriga schwer beschädigt. Anfängliche Überlegungen, das Bauwerk als Überbleibsel Preußens abzureißen, wurden schnell verworfen. Allerdings überlegte man laut einem Magistratsprotokoll vom Mai 1946, statt der Quadriga „eine neue Figur oder Gruppe als Symbol des Wiederaufbaus“ auf das Tor zu setzen. Im Gespräch war Picassos Friedenstaube. Über die Teilung hinweg gelang 1956 dann die Wiederherstellung: Ost-Berlin reparierte das Tor, in West-Berlin wurde die Quadriga neu gegossen.

Die Fahrtrichtung hat die Quadriga übrigens – anders als zum Beispiel im Spiegel behauptet – niemals gewechselt: Immer wandten die schadowschen Rösser ihre prallen Hintern dem Westen zu.

Nach dem Mauerbau 1961 stand das Tor einsam inmitten der von Kriegstrümmern freigeräumten Brachen rund um den Pariser Platz im Grenzbereich – unerreichbar für normale Leute aus Ost wie West, genau an der Konfrontationslinie der feindlichen Blöcke: nunmehr als Symbol der Teilung Berlins, Deutschlands, Europas, der Welt.

Ins Gedächtnis eingebrannt überleben die Bilder der im November 1989 von der West-Seite – und nur von dort her – bestiegenen (graffitiübersäten) Mauer vor dem Tor. In vielen Teilen der Welt glauben manche bis heute, sie zeigten den „Mauerfall“ am 9. November 1989. Das ist falsch.

Erst im Dezember 1989 wurde der Grenzübergang Brandenburger Tor eröffnet. Hans Modrow und Helmut Kohl schritten gemeinsam durch das Tor. Damals meinten viele im Osten noch, da könne eine neue, gemeinsame Geschichte beginnen. Die Illusion war verflogen, als am 3. Oktober 1990 allein die glückseligen Gesichter der West-Spitzenpolitiker bei der Feier der Deutschen Einheit vor der Toreskulisse leuchteten.

Zuvor war der geschichtsbeladene Ort abermals geschändet worden. In der Silvesternacht 1989/1990 kletterten einheitstrunkene Leute auf das Tor und richteten schwere Schäden an Bau und Quadriga an. Das im Vergleich zur Farbattacke wahrscheinlich größere Unheil erregte damals nur wenige – das Motiv Einheitstaumel war offenbar leichter zu akzeptieren als heute die Sorge der Klimaaktivisten um den Zustand des Planeten.

Sandstein aus Sachsen

Das unmittelbare Opfer der Farbkanoniere stammt übrigens aus Sachsen: Der beim Bau des Tores verwendete Sandstein war im Elbsandsteingebirge gebrochen worden, vor allem in den Postelwitzer Steinbrüchen, gelegen an der Elbe zwischen den Orten Postelwitz und Schmilka. Aus dem dort gewonnenen besonders festen Sandstein wurden neben dem Brandenburger Tor auch die Originalkuppel der Dresdner Frauenkirche und das Reichstagsgebäude in Berlin errichtet.

Die Verwitterung des Sandsteins und die Kriegsschäden verlangten Sanierungen, sodass inzwischen 14 verschiedene Sandsteine – sächsische wie schlesische – am Brandenburger Tor nachgewiesen wurden. Sie unterscheiden sich zum Beispiel hinsichtlich ihrer Färbung, des Porenvolumens und der Körnung voneinander. Zu erkunden, wie viel orange Farbe wie tief ins Gestein eingedrungen ist und wie unterschiedlich die Säuberungsverfahren anzuwenden sind, das gehört zu den Zeit und Geld kostenden Aufgaben der nächsten Wochen. Bislang schützte das wertvolle historische Bauwerk eine bis in zwei Meter Höhe reichende Graffitischutzschicht. Das reicht offenbar nicht aus, um das Brandenburger Tor vor Farbattacken zu bewahren. Von Schlimmerem gar nicht zu reden.