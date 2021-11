„Bargeldlos glücklich.“ „Lädste auf, fährste ab.“ „Unsere Devise: ranhalten.“ Die Marketingexperten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben sich wieder mal angestrengt. Laute Reklame ist offenbar notwendig. Denn die neue Guthabenkarte, für die diese Slogans werben, wird der BVG nicht gerade aus den Händen gerissen – um es freundlich zu formulieren. „Seit dem Verkaufsstart am 4. Oktober wurden über unsere Kundenzentren etwas mehr als 400 BVG-Guthabenkarten ausgegeben“, teilte BVG-Sprecher Jannes Schwentu der Berliner Zeitung auf Anfrage mit. Wie nutzerfreundlich ist die aufladbare Chipkarte, für die nun erneut Reklame gemacht wird?

Mit Bargeld im Bus einen Fahrschein lösen: Das ist in Berlin schon lange nicht mehr möglich. Als sich im März 2020 die erste Coronawelle aufzutürmen begann, schloss die BVG die vorderen Bustüren für die Fahrgäste und beendete damit auch den gesamten Ticketverkauf. Zwar darf seit diesem Juli wieder vorn eingestiegen werden, doch Fahrscheine gibt es in allen Bussen nur noch kontaktlos – mit Girocard, Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch. Das Aus für Münzen und Scheine im Bus ist nicht nur Teil des Konzepts, das Personal vor Corona zu schützen. Es folgt auch der Strategie des Landesunternehmens, den kostenträchtigen Umgang mit Bargeld einzuschränken.

Nicht jeder Berliner hat Plastikgeld oder ein Smartphone

Allerdings verfügen nicht alle Berliner über Plastikgeld, auch beim Smartphone-Besitz klaffen weiterhin Lücken. Deshalb forderte der Senat eine weitere Zahlungsoption. Sie ist seit Anfang Oktober zu haben – in Form der elektronischen BVG-Guthabenkarte. Das aufladbare, nicht personalisierte Chipticket, das im Bus ans Verkaufsterminal beim Fahrer gehalten werden muss, gibt es kostenlos in den neun Kundenzentren der BVG. Partner sind die Landesbank Hessen-Thüringen, kurz Helaba, und EPay.

Peter Cornelius, Berliner Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, hat sich eine der gelben Karten besorgt. Im Kundenbüro in der BVG-Zentrale an der Holzmarktstraße bekam er sie ohne Probleme ausgehändigt. „Bei dieser Gelegenheit wollte ich sie mit 20 Euro aufladen. Das hat etwas gedauert, offenbar war es sehr mühsam, die Karte scharf zu schalten.“ Doch am Ende gelang es.

Zum Beispiel für Gäste, die in Berlin unterwegs sind

Persönliche Daten werden auf der Karte nicht hinterlegt, sie kann anonym genutzt werden und ist beliebig übertragbar, so Cornelius. „Ich habe sie vor allem für Gäste gekauft.“ Die Kartennummer und die Sicherheits-PIN, die der Besitzer freirubbeln muss, werden nicht mit einem Namen verknüpft. Beide Zahlen werden benötigt, wenn man wissen will, wie viel Geld sich noch auf der Karte befindet. Die Abfrage ist online möglich, per Telefon oder im Callcenter der BVG, berichtete der Pro-Bahn-Chef. Die Nummern werden auch abgefragt, wenn eine Karte verloren ging und gesperrt werden soll.

Als Peter Cornelius versuchte, zu Hause von seinem Computer aus weiteres Geld auf die Guthabenkarte zu laden, bekam er einen Serverfehler gemeldet. „Gleichzeitig wurde mein Paypal-Konto belastet“, erzählt er. Bei einem Telefonanruf konnte das Problem geklärt werden – und es zeigte sich: Der Betrag war gutgeschrieben worden.

Problemlos fielen die Tests im Bus aus. „Auf der Linie 120 habe ich mit der Guthabenkarte Einzelfahrscheine für drei Euro gekauft. Das ging ohne Schwierigkeiten“, so Cornelius. Ein Manko sei allerdings, dass der Busfahrer nicht ermitteln könne, wie hoch das Guthaben noch ist.

Bisher hat die BVG in den neun Kundenzentren 433 Guthabenkarten verkauft, erfuhr der Pro-Bahn-Landesvorsitzende vor wenigen Tagen. Sie wurden mit insgesamt rund 10.000 Euro aufgeladen, davon zu einem Drittel per Karte und zu zwei Drittel bar. Daraus ließe sich erkennen, dass der Wunsch, die Karte mit Bargeld aufzuladen, doch gar nicht so hoch ist, wie teilweise vermutet, so das Unternehmen. Insgesamt rund 500 Mal wurden Karten dieser Art im Bus zum Fahrscheinkauf genutzt.

Künftig auch in Lottoläden und Reisemärkten

Etwas mehr als 400 Karten – ist das nun viel oder wenig? Dass noch nicht mehr Guthabenkarten ausgegeben wurden, könnte damit zu tun haben, dass es sie derzeit nur in den Kundenzentren gibt und sie nur im Bus als Zahlungsmittel verwendet werden können, erklärte BVG-Sprecher Jannes Schwentu. Doch auf diesen Feldern seien Änderungen in Sicht. So will das Landesunternehmen das Vertriebsnetz demnächst auf 500 weitere Vertriebsstellen stadtweit ausdehnen – wohl noch im November.

Geschäfte von Lotto Berlin sowie Kioske und Reisemärkte sollen als Ausgabestellen hinzukommen. Im Frühjahr 2022 könnten Guthabenkarten dann auch an allen BVG-Ticketautomaten aufgeladen werden, hieß es.