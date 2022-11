Zu teuer: Das Ende der Weihnachtsgans steht bevor

Die Preise für den Festbraten sind so hoch wie nie. Selbst die Bauern sagen, dass jetzt eine Schmerzgrenze erreicht ist. Was bedeutet dies für die Gänse?

In Deutschland werden mehr als 80 Prozent aller Gänse in der Zeit vor dem Jahresende verspeist. imago/Hans-Günther Oed

Eine Gans ist eine Gans ist eine Gans. Diese Abwandlung des berühmten Rosen-Zitats von Gertrude Stein gilt nicht mehr. Ausgerechnet am 11. November, dem Tag der Martinsgänse, heißt es immer öfter: „Bei uns ist die Gans nun eine Ente.“

Der Krieg wirkt sich bis in die Küche aus. Und da sich viele Leute trotz der Krisen ihren winterlichen Festbraten nicht nehmen lassen wollen, greifen sie nun zur Ente, denn die ist etwa 40 Prozent billiger.

Frisches heimisches Gänsefleisch ist so teuer wie nie. Die Fachverbände sprechen von mindestens 20 Prozent Preisanstieg. Manche Gastwirte beklagen einen sehr viel höheren Preisanstieg bei den Lieferanten. Die Gründe: Die Geflügelpest grassiert in einigen Teilen Deutschlands, bislang mussten bundesweit 40.000 Gänse notgeschlachtet werden. Um trotzdem noch etwas verdienen zu können, mussten Landwirte die Preise erhöhen. Doch der Hauptgrund ist der Angriff auf die Ukraine. Er sorgt dafür, dass die Futterpreise massiv gestiegen sind, aber auch die Energiepreise und auch Personalkosten. „Nun ist wohl nicht nur gefühlt eine Obergrenze erreicht, die die Kunden zu zahlen bereit sind“, sagt Katharina Standke, Geschäftsführerin des Geflügelwirtschaftsverbandes Brandenburg.

Gänsebraten – trotz des veganen Zeitgeistes noch immer ein klassisches deutsches Festessen. imago

Doch was heißt all das für die Zukunft der Gänse? Sollten die Bauern das teure Fleisch nun doch verkauft bekommen, halten sie nächstes Jahr vielleicht keine Gänse mehr, weil das Geschäft zu unsicher ist. Sollten sie nicht alle Gänse verkauft bekommen, werden sie die Tiere trotzdem schlachten müssen, weil sie sonst immer weiter Kosten verursachen, aber kein Geld bringen. Denn frische Gans wird in Deutschland fast nur kurz vor Weihnachten verspeist. In diesem Fall werden die betroffenen Bauern erst recht aus der Gänsehaltung aussteigen.

Vielleicht geht dieses Jahr als das Ende der heimischen Gänsehaltung in die Geschichtsbücher ein: 2022 – das letzte Fest mit frischer Gans. Das dürfte manche politischen Veganer freuen. Aber nur auf den ersten Blick. Denn die Entwicklung wäre sicher kein Fest für Freunde von mehr Tierwohl.

Denn ganz sicher werden die Deutschen auch künftig weiter Gans essen – es ist nun mal ein klassisches Festgericht. Doch schon jetzt kommen mehr als 80 Prozent des Fleischs nicht frisch von heimischen Weiden, sondern werden ganz unökologisch als preiswerte Tiefkühlware aus Osteuropa angeliefert. Und in Großställen von Billiglohnländern gibt es weniger Kontrollen. Ob die Gänse dort besser gehalten werden als auf den Wiesen heimischer Biobauern, beantwortet sich von selbst.