Die bekannten Anschuldigungen mehrerer Frauen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann haben in den vergangenen Wochen zu einer öffentlichen Debatte geführt. Gleichzeitig war die Band, die ihren Musikstil selbst als „brachial“ bezeichnet, auf Europa-Tournee. Abgesagt oder abgebrochen wurde keines der Konzerte, sie waren im Gegenteil vollständig ausverkauft. Der letzte Auftritt der Band fand am Sonnabend in Brüssel im King-Baudouin-Stadion statt. Die Äußerungen eines Bandmitglieds lassen nun vermuten, dass dies nicht nur das letzte Konzert der Tournee gewesen sein könnte.



Fans grübeln über die Zukunft der deutschen Band. War es das jetzt mit Rammstein, hören alle auf oder macht Frontmann Lindemann alleine weiter?

Rammstein-Gitarrist: „Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird“

Der Rammstein-Gitarrist äußerte sich nun auf Instagram kryptisch: „I do not know how the future will be but in any case will be different.“ (Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber sie wird auf jeden Fall anders sein, Anm. d. Red.). Die Fans reagieren daraufhin besorgt: „Klingt nach einem Ende der besten Band“; „Das möchte ich nicht lesen“. Doch nicht nur auf ein mögliches Ende spielen sie an, Richard Kruspes Worte regen erneut zur Diskussion gegen die Lindemann-Vorwürfe an.

„Stellt euch endlich eurer Verantwortung. Wenn ihr nichts zu verbergen habt, dürfte das ja kein Problem sein“, schreibt ein Instagram-User. Der größte Anteil hält aber zu der Band, wie sich in den Kommentaren sehen lässt: „Ich denke, dass die doch zahlreich ausverkauften Konzerte zeigen, was wir von der Hexenjagd und Medien halten“, oder „Anders, aber hoffentlich doch gemeinsam anders“ und „Danke für die wunderschöne Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Was auch immer die Zukunft bringen soll ... wir halten zusammen!“. Auch Kruspe selbst schrieb noch vor acht Wochen auf seinem Kanal: „Wir halten zusammen. Denn wir sind eine große Familie. Und nichts und niemand kann uns trennen. Wir schaffen das.“ Seine jetzigen Worte klingen jedoch nicht mehr ganz so gewiss.

The show must go on? Scheint so zu sein für Frontsänger Till Lindemann

Gleichermaßen kann sich die Band aber über extreme Bekanntheit und anhaltende Beliebtheit freuen: In Deutschland waren die Konzerthallen trotz der öffentlich diskutierten Vorwürfe gegen Lindemann weiterhin voll, und im Ausland wurde bislang nicht besonders ausführlich darüber berichtet. Aus rein wirtschaftlicher Perspektive wäre ein Ende damit kein logischer Schachzug, immerhin bringt die Band den Veranstaltern weiterhin sehr viel Geld ein.



Für Lindemann wäre ein Alleingang jedenfalls wohl auch kein Drama, immerhin sorgte der Frontmann auch schon deshalb für Schlagzeilen, weil für Ende 2023 eine Solo-Tour geplant ist.

Lindemann selbst formulierte bei den vergangenen Rammstein-Konzerten die Songtexte um, sang „und die Sänger vögeln nicht mehr“ und reagierte damit auf die Anschuldigungen, provozierte regelrecht. Beim Auftritt in München sagte er zudem ins Publikum: „Wir hatten ein Riesenglück mit dem angekündigten Unwetter, glaubt mir, das andere wird auch vorbeiziehen.“ Es scheint also, als hätte er durchaus vor, weiterzumachen.



Für welchen Weg sich aber die anderen Bandmitglieder entscheiden, ob sie weiter hinter ihm stehen oder sich von ihm trennen, bleibt abzuwarten.



