Die Sittenwächter des Kaiserreichs wären zufrieden mit der Badebekleidung des modernen Mannes: Gesäß vollständig bedeckt, die Oberschenkel größtenteils verhüllt, und dort, wo sich das Geschlechtsteil befindet, sichert eine doppelte Stofflage Mann gegen allzu freizügige Offenbarungen. Weit und bequem ist die Badehose der 2020er. Aber ist das schön? Vor allem: Wie sieht das aus, wenn Gott Neptun dem Wasser entsteigt? Der Stoff klebt in unkontrollierbaren Knittern eng an der Haut, entstellt die Konturen. Nein, das ist nicht schön.

Doch um die Ästhetik ging es in der unendlichen Debatte um die Badehose selten. Vielmehr versetzten wechselnde Vorstellungen von Sitte und Anstand die Gemüter gelegentlich in Ekstase. Es ging darum, was sich „gehört“. Beziehungsweise darum, was „die Leute“ sagen.

Der Reichspräsident badet! Skandal

Ganz schlimm erging es im Jahr 1919 einem 38 Jahre alten kleinen Mann mit Glatze und rundem Bauch. Friedrich Ebert, der wackere Sozialdemokrat, war nach allgemeinen, freien Wahlen (erstmals mit Frauenbeteiligung) erster Reichspräsident der Weimarer Republik geworden, da tauchte ein Foto auf, das ihn in einer großen, schlabberigen Badehose und nackter Brust im Wasser zeigte.

ullstein bild Skandal! Reichspräsident Friedrich Ebert (r.) mit Reichswehrminister Gustav Noske 1919 beim Baden in der Ostsee mit höchst unwürdiger Badebekleidung. Die Berliner Illustrirte Zeitung setzte das Foto auf den Titel. Die Weimarer Republik war erschüttert.

Es war am 16. Juli 1919 entstanden, als Ebert und Reichswehrminister Gustav Noske, auch SPD, während eines Besuchs in einem Kindererholungsheim in der Ostsee badeten. Wochen später, am 21. August 1919, dem Tag der Vereidigung zum Reichspräsidenten, setzte die Berliner Illustrirte Zeitung das Bild groß auf die Seite 1.

In politisch aufgewühlter Zeit jagten Wellen der Empörung durch die Zeitungen. Das antidemokratische Lager schwenkte das „Banner der Badehose“. Das Witzblatt Kladderadatsch dichtete: „Heil dir am Badestrand/ Herrscher im Vaterland/ Heil, Ebert, dir!/ Du hast die Badebüx,/ sonst hast du weiter nix/ als deines Leibes Zier,/ Heil, Ebert, dir!“

Eberts Badehose macht Politik

Die Konservativen schrien Zeter und Mordio, der Reichspräsident so würdelos und unernst! Eine Postkarte zirkulierte, die Ebert in Badebüx neben Kaiser Wilhelm II. und Hindenburg in Prunkuniformen zeigte und mit der Überschrift „Einst und Jetzt“ zum Vergleich aufforderte.

Das Badehosenbild erfüllte den Zweck, die neue Demokratie lächerlich zu machen und zu delegitimieren. 1923 resümierte der Journalist Joseph Roth: „,Ebert in Badehose‘ wurde das wirkungsvollste, weil pöbelhafteste Argument gegen die Republik.“ Hundert Jahre vor der Weltherrschaft der asozialen Netzwerke tobte ein Shitstorm. Ebert setzte sich bis zu seinem Tod 1925 juristisch zur Wehr, mit geringem Erfolg.

Das öffentliche Baden war Anfang des 20. Jahrhunderts zur Frage der proletarischen Emanzipation geworden. Bis 1907 verboten Gesetze in Preußen das Baden an öffentlich einsehbaren Orten, also vor allem an Seen und Flüssen. Jahrhundertelang hatte das Baden überhaupt einen schlechten Ruf: Die Quacksalber-Ärzte jener Zeit verbreiteten die Lehre, Baden sei überflüssig, sogar schädlich, weil sich über die Haut Flüssigkeiten von außen mit inneren Körperflüssigkeiten mischten.

Immer weniger Stoff am Leib

Immerhin drängte die Aufklärung die dümmsten Theorien zurück. Männer und Frauen badeten wieder – entweder daheim im Zuber oder separiert in Badeanstalten – nackt oder in Unterwäsche. In den ersten Ostseebädern ließen sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts Damen und Herren streng getrennt mit Badekarren ins Wasser ziehen und stiegen von dort aus ins Nass, die Frauen in Kleidern, manche am Saum mit Gewichten beschwert, damit sie nicht auftrieben. Später gab es Anzüge mit weiten Pumphosen.

Nach der Jahrhundertwende kamen Badeanzüge auf – aus Wolle oder fester Baumwolle, damit sich in nassem Zustand die Körperformen nicht abzeichneten. Das war unbequem und minderte das Vergnügen erheblich, sodass bald kurzbeinige Einteiler aus gestreiftem Trikotstoff Liebhaber fanden. Als Friedrich Ebert baden ging, wäre ein solcher Badeanzug akzeptabel gewesen, nicht aber diese beinlose Hose.

Das änderte sich in den Zwanzigern – so, wie sich die allgemeinen Sitten in jeder Zeit lockerten. Immer weniger Stoff bedeckte die Leiber im Freibad. Die Hosenbeine schrumpften, die Ärmel entfielen, die Schultern lagen bloß, der Rückensaum rutschte unter die Schulterblätter. Und die ersten sogenannten Dreiecksbadehosen tauchten auf – sehr knapp, sehr freizügig, sehr beliebt bei den einen. Die anderen fanden sie einfach skandalös.

Im Freibad Wannsee galt Dreiecksbadehosen-Verbot und Direktor Hermann Clajus, ein liberaler Mann und Freibadefreund, suchte den Mittelweg zwischen knapper Bedeckung und dem sittlichen Empfinden. Die Zeitung Acht Uhr Abendblatt fragte ihn: „Wird so einem dreieckig Badebehosten etwa das Baden bei Ihnen verboten?“ Antwort: „Natürlich nicht, er wird nur in höflicher Weise gebeten, das nächste Mal die Dreieckige zu Hause zu lassen.“ Die Hose gab es inzwischen als Massenprodukt.

Überhaupt hatte die blühende Bekleidungsindustrie die Bademode als neues Geschäftsfeld entdeckt. Nun dekorierten die großen Berliner Warenhäuser ihre Schaufenster mit schicken Modellen, und der Berliner Volksmund reimte: „Jehn se baden, jehn se baden mit Jefühl,/ Ohne Badehose is das Wasser kühl./ Doch bei Tietz am Alexanderplatz/ Jibt es Badehosen mit ’nem Pelzbesatz.“

CC0 1.0/Tobias Maier Der Zwickel Die Regel: Die Polizeiverordnung zur Regelung des Badewesens legte für Mann und Frau fest, wie die Badekleidung auszusehen habe. Mehrfach wird das Einnähen eines Zwickels gefordert, deshalb der Spottname Zwickel-Erlass. Unter Zwickel ist ein meist keilförmiges, eingenähtes Stoffstück zu verstehen.



Die Vorgeschichte: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Badebekleidung zumeist von Hand genäht, mitunter sogar selbst gestrickt. Der Stoff hing eng am Körper, besonders wenn er mit Wasser vollgesogen war. Das Unsagbare lag gewissermaßen bloß. Der Zwickel sollte extra bedecken.

Die Wende rückwärts kam 1932: Wieder einmal setzten sich die Sittenwächter durch, um den Sündenpfuhl Freibad auszutrocknen, wo die Badekleidung, vor allem die nasse, bloß legte, was verborgen bleiben sollte. Der sogenannte Zwickel-Erlass geriet zum Highlight preußischer Gesetzgebung. Nach der vom Innenminister Dr. Franz Bracht verschärften Polizeilichen Badeordnung musste ein keilförmiges Stück Stoff, der Zwickel, im Schritt eingenäht werden, dort, wo sich das Genital abbildet. Paragraf 1 legte fest: „Das öffentliche Nacktbaden oder Baden in anstößiger Badekleidung ist verboten.“

Kulturkampf um den Zwickel

Deutschland taumelte in wirtschaftlicher und politischer Krise Richtung NS-Staat und hatte nun einen Riesenschenkelklopfer mit dem frivolen Namen Zwickel-Erlass. Dem Spott folgten Proteste gegen die staatliche Einmischung in private Angelegenheiten. Der Kulturkampf in den Zeitungen nahm wilde Formen an. Der eine Teil der Gesellschaft schrie: „Rettet Sittlichkeit und christliches Abendland“, der freiheitlich-moderne nannte den Erlass „Ausfluss eines wirklich von Blödheit völlig verwirrten Gehirns“.

Zur Rettung des Vaterlandes zogen Kontrolleure durchs Strandbad und prüften – sicherlich nicht ohne heimliches Vergnügen –, ob die heiklen Zonen von Mann und Weib ordnungsgemäß bezwickelt waren.

Die Nazis erlauben das Nacktbaden

Zehn Jahre später, an der Ostfront deutete sich 1942 die deutsche Niederlage im Raubkrieg gegen die Sowjetunion an, lag die Stimmung auch an der Heimatfront am Boden – da gaben die Nationalsozialisten den Zwickel-Erlass auf, gönnten den Leuten ihre kleine Freude und gestatteten sogar das Nacktbaden, „insbesondere auf einem Gelände, das hierzu freigegeben ist“.

Die Dreiecksbadehose machte unterdessen militärische Karriere. Im Wehrmachtslexikon liest man über die Standardausrüstung der Luftwaffe: „Die Badehose hat die Form einer Dreiecksbadehose und darf ausschließlich zum dienstlichen Baden getragen werden.“ Es gab eine schwarze Ausführung für Nichtschwimmer und eine hellgrüne für Frei- und Rettungsschwimmer. Sie bestand aus zwei gleich großen Stücken und wurde in drei Größen gefertigt.

Nachkriegsdeutschland plagte zunächst anderes als die Badeordnung – doch bald gingen Ost und West auch badekulturell verschiedene Wege. In der Bundesrepublik erließen die Länder unterschiedliche Regeln. Bayern verhängte ein Badeverbot für Nackerte. Die DDR erließ 1956 liberale FKK-Regeln.

Überall Dreiecksbadehosen

Und die Dreiecksbadehose war überall – in den vier Farbklassikern Blau, Rot, Grün und Schwarz, zunächst in Baumwolle, später auch in Dederon, dem stolz aus den Buchstaben DDR zusammengesetzten Ost-Nylon. Die Stoffteile wurden in Form gehalten vom markanten weißen Streifen aus festem Segeltuch. Mann schätzte unter anderem das praktische An- und Ausziehen, weil die Hose an einer Seite zu öffnen war.

Anders im Westen: Als der deutsche Weltrekordschwimmer Herbert Klein in den 1950ern in Dreiecksbadehose auf den Startblock trat, war mal wieder das Anstandsgefühl verletzt. Er wurde sogar von Wettbewerben disqualifiziert, das allerdings in Übersee. Der Internationale Schwimmverband (Fina) schrieb für Männer „gebundene Hose“ nebst „Beinansatz“ vor.

Trotzdem drang das knackige Teilchen auch im Westen ein, was das Beispiel von Heinz Heidtmann aus Bendorf am Rhein zeigt: Der berichtet in einem Internetchat, wie er sich gegen den Willen seiner Mutter seine „Sehnsuchtsbadehose“ kaufte: „Alle meine Freunde besaßen so eine Dreiecksbadehose, da konnte ich doch nicht als Einziger abseits stehen!“

Heute: Jungs in langen Säcken

In einem anderen Chat tauschen sich Claus und Heinz und Heiner aus. Schreibt Heiner: „Sie war perfekt beim Schwimmen, lag feste an und schlabberte nicht herum, wie das heute oft an den Knaben zu sehen sei.“ Claus gefiel, dass man sie perfekt unter Lederhosen tragen konnte: „Die waren sehr kurz und man brauchte was sehr Solides darunter.“ Und Heinz: „Der einzige Nachteil war, dass man die häuslich bezogene Dresche schnell wahrnehmen konnte, denn die Gesäßbacken waren ja ziemlich frei. Ich erinnere mich, dass es den Knaben kaum etwas ausgemacht hat, einen verstriemten Hintern darzubieten – es ging ja vielen so.“

Die deutlich jüngere Jenny schreibt bedauernd: „Heute verbergen Jungs ihre Körper in langen Säcken. Damals zeigten sie ihre schönen langen Schenkel und ihre nackten Pobacken, das sah richtig süß und sexy aus.“ Und ein junger Mann berichtet vom enormen Erfolg eines Modells, das er auf einer Gay-Party getragen hatte. Denn es gibt sie tatsächlich noch, die Dreicksbadehose – produziert originalgetreu vom ehemaligen VEB Konfektion Großröhrsdorf, nicht mehr so preiswert wie einst, aber mit den markanten Streifen.