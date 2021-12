Berlin- Seit ich vor drei Wochen bemerkt habe, dass ich mich mit dem Coronavirus angesteckt habe, bin ich als Gesprächspartnerin gefragt wie lange nicht. Alle wollen genau wissen, wie es denn nun ist, ein Patient in dieser Pandemie zu sein. Die Krankheit war in meinem Fall, ich bin doppelt geimpft, nicht viel aufregender als eine Erkältung, sage ich dann. Abgesehen davon, dass ich eine Woche lang nichts riechen konnte.

Und wie war es mit dem Gesundheitsamt? Auch das werde ich oft gefragt. Ich kann mich irren, aber ich habe das Gefühl, dass gerade Menschen, die auf Eigenverantwortung in allen Lebenslagen pochen und bestens über die Pandemie informiert sind, im Fall des Falles wahnsinnig gern vom Amt genaue Anweisungen und tägliche Anrufe erhalten würden.

Am Abend nach meinem PCR-Test bekam ich den Befundbrief, darin stand: „Der Befund wurde bereits an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet.“

Ich hatte leichtes Fieber, versuchte aber, den Befund auch in der Corona-Warn-App einzutragen. Die App wollte einen QR-Code. Ich installierte eine weitere App, von dem Labor, das meinen Test ausgewertet hatte, und lud mir den Befund dort noch einmal herunter, mit QR-Code. Die Corona-Warn-App erklärte diesen Code für ungültig. Ich rief bei der Hotline der Corona-Warn-App an, ein freundlicher Mann erklärte mir, dass leider immer noch nicht alle Labore an das System der App angeschlossen seien, und sagte mir dann zehn Buchstaben und Ziffern an, eine TAN, die ich in der App eintragen sollte. Die App erklärte auch die TAN für ungültig.

Ob mein Fall in die Statistik eingeht?

Die Corona-Warn-App soll den Staat bisher 68 Millionen Euro gekostet haben, für Entwicklung, Betrieb, Test und Werbung, das habe ich gerade noch einmal nachgelesen, aber es fällt mir schwer, es zu glauben.

Vom Amt hörte ich nichts. Ich blieb zu Hause, um niemanden anzustecken, gab den zwei Menschen Bescheid, die ich getroffen hatte, bevor ich krank wurde. Aus der zweiten Welle vor einem Jahr hatte ich eine Packung mit Schnelltests. Sie waren unfassbar teuer gewesen, weil eine Kollegin sie mir aus dem Ausland besorgt hatte, in Deutschland war das Testen zu Hause damals noch nicht erlaubt. Ich machte den ersten nach acht Tagen, als ich mich wieder fast gesund fühlte. Er war positiv. Ich bestellte nochmal Lebensmittel bei einem Lieferdienst. Außerdem schrieb ich nun doch eine Mail an das Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg.

Damit mein Fall in die Statistik eingeht, dachte ich. In die Corona-Fallkurve in den Nachrichten. Auf der Webseite des Amts stand, dass die Kontaktaufnahme derzeit „deutlich verzögert“ erfolge. Man konnte aber die Regeln nachlesen: Die Isolation ende 14 Tage nach Symptombeginn, wenn man seit mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr hat. Ich machte noch zwei Tests zu Hause, beide waren negativ.

Am nächsten Tag begleitete ich den Leiter des Gesundheitsamts Mitte durch seinen Tag. Er stellte mir Mitarbeiterinnen vor, die versuchen, den Eingang an Corona-Befunden abzuarbeiten und gerade täglich scheitern, und erklärte mir, dass meine zusätzliche Mail an mein Amt den Posteingang dort nur ein Stückchen weiter verstopft haben dürfte. Dann nahm er mich mit in eine Kirche, in der er Menschen gegen Corona impfte, die keinen Hausarzt und oft nicht mal eine Wohnung haben. Am Abend fuhren wir zur einzigen Quarantänestation für Obdachlose, die es in Berlin gibt.

Das Amt hat sich nicht bei mir gemeldet, sage ich, wenn mich jemand fragt. Nicht so schlimm. Ich hoffe, es meldet sich bei den Menschen, die dringender Hilfe brauchen.