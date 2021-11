Berlin - Viel Lesestoff auf 13 Seiten: Die Zukunft der Mobilität in Berlin nimmt knapp neun Prozent des neuen rot-grün-roten Koalitionsvertrags ein, der am Montag vorgestellt wurde. Erste Reaktionen sind gemischt.

Grundsätzlich positiv äußerte sich der Berliner Fahrgastverband IGEB. „In der Summe sind wir durchaus zufrieden“, sagte Sprecher Jens Wieseke der Berliner Zeitung. Die Koalition zeige, dass sie den Nahverkehr für eines der wichtigsten Aktionsfelder bei der Mobilitätswende halte. „Nun sind wir gespannt darauf, ob und wie die ehrgeizigen Ziele umgesetzt werden.“

„Die Koalition hat Frau Giffey einen Gefallen getan“

Wieseke hob hervor, dass das Straßenbahnnetz weiter ausgebaut wird. Gut sei auch, dass nun endlich entschieden werden soll, in welcher Form die Stammbahn als zweite Verbindung zwischen Berlin und Potsdam wiederaufgebaut werden soll: als Strecke für den Regionalverkehr. Wenn es in diesen Bereichen vorangehe, sei es auch akzeptabel, die Erweiterung des U-Bahn-Netzes voranzutreiben. Die SPD setzte sich mit ihrem Wunsch durch, die Planung für fünf Verlängerungsstrecken in Gang zu setzen. „Die Koalition hat Frau Giffey einen Gefallen getan“, sagte Wieseke.

„Die Bekenntnisse beim Radverkehr gehen in die richtige Richtung, jetzt braucht es Taten. Für eine mutige Mobilitätspolitik ist noch Luft nach oben“ – so kommentierte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) den neuen Koalitionsvertrag. „In Zukunft soll das Land für alle Hauptstraßen verantwortlich sein – auch für Radwege, neue Busspuren und für die Sicherheit an Kreuzungen. Das lässt eine deutliche Beschleunigung der Verkehrswende erwarten und gibt Hoffnung. Damit erfüllt die Koalition eine zentrale Forderung des ADFC Berlin“, sagte der Landesvorsitzende Frank Masurat.

Positiv hervorzuheben sei das Ziel, Fahrradparkhäuser und Fahrradabstellplätze an wichtigen Bahnhöfen zu schaffen, so die Fahrradlobby weiter. „Bloß: Dieses Vorhaben galt auch bereits in der letzten Legislatur. Ohne die Nennung von konkreten Zielzahlen dürfte hier keine Verbesserung zu erwarten sein.“

Dass die Gebühr für den Anwohnerparkausweis von derzeit 10,20 auf 120 Euro im Jahr steigt, sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Masurat. Doch angemessen wären 240 Euro im Jahr für die Parkvignette. 33 Cent am Tag – „immer noch nur ein Bruchteil eines BVG-Tickets“, kritisierte Changing Cities.

„Chance wurde vertan“

Auch bei Changing Cities zieht man ein gemischtes Fazit. „Wir freuen uns, dass der Koalitionsvertrag sich wenigstens klar zu Kiezblocks und Schulstraßen bekennt. Das hätte es ohne uns nicht gegeben“, sagte Sprecherin Ragnhild Sørensen. „Der fromme Wunsch nach Quartiersumgestaltungen wird allerdings nicht mit Zahlen unterfüttert: Changing Cities fordert 150 Millionen Euro pro Jahr für den Radverkehr und mindestens 150 zusätzliche Planerstellen. Eine echte Mobilitätswende fordert vielfältige und konkrete Maßnahmen, die durch klare Rahmenbedingungen umrissen sind. Sie ist weit mehr als ein Potpourri aus ÖPNV-Förderungen.“

„Rot-Grün-Rot bekennt sich zum Mobilitätsgesetz, das sie in der letzten Legislatur verabschiedeten. Aber die Kraft zur konsequenten Umgestaltung der Verkehrssysteme der Hauptstadt ist weiterhin nicht erkennbar. Die Chance, Berlin zu einer nachhaltigen Vorzeigestadt zu machen, wurde vertan. Paris, Barcelona, London – the floor is yours“, so Sørensen.

Akzeptanz der Bürger nicht aus den Augen verlieren

„Natürlich wird der Tarif für die Anwohnerparkvignette auch nach der Erhöhung auf fast das Zwölffache noch weit unter den Sätzen in anderen Städten wie zum Beispiel Stockholm oder London liegen“, sagte Sophia Becker, Professorin für Nachhaltige Mobilität und transdisziplinäre Forschungsmethoden an der Technischen Universität Berlin, der Berliner Zeitung. „Ich kann die neue Koalition aber verstehen, wenn sie sagt, dass man die Akzeptanz der Bürger nicht aus den Augen verlieren darf. In der Tat können wir jetzt nicht gleich auf 500 Euro im Jahr springen.“

Becker weiter: „Um die Mobilitätswende in Berlin voranzutreiben und die Stadt klimaverträglicher und lebenswerter zu machen, brauchen wir eine Koalition der Willigen, eine Aufbruchstimmung. Dazu würde es nicht passen, Menschen vor den Kopf zu stoßen.“

„Die angekündigte Erhöhung der Kurzzeitparkgebühren und der Gebühr für den Anwohnerparkausweis sind aus meiner Sicht ein guter Schritt in Richtung Mobilitätswende“, bilanzierte die TU-Professorin. „Bürger, die in einer Parkzone wohnen und ihr Auto selten nutzen, werden jetzt verstärkt darüber nachdenken, ob sie es nicht abschaffen. Weiterhin haben wir in Berlin zu viele Autos. Die Zahl der in Berlin zugelassenen Pkw ist in den vergangenen zehn Jahren um rund neun Prozent gestiegen. Private Autos belegen also immer mehr Straßenraum, der sich auch anders nutzen ließe. Insofern ist die Vereinbarung sehr positiv zu sehen.“

„Berlin braucht keine neuen Straßen“

Zum Thema Straßenbau setzt der Koalitionsvertrag wie berichtet unterschiedliche Signale. Zwar will Rot-Grün-Rot mit dem Bund über den „schrittweisen Rückbau“ von zwei Stadtautobahnen im Südwesten von Berlin verhandeln. Es geht um die A103 von Schöneberg nach Steglitz und um die frühere A104 (heute ein Ast der A100) von Wilmersdorf nach Steglitz. Gleichzeitig wird bekräftigt, dass der von der bundeseigenen Autobahn GmbH betriebene Weiterbau der A100 von Neukölln nach Treptow fortgesetzt wird. Das Planfeststellungsverfahren für die Tangentialverbindung Ost zwischen Marzahn und Köpenick soll wie bereits vorgesehen im kommenden Jahr beginnen.

„Berlin braucht keine neuen Straßen“, entgegnete Sophia Becker. „Jedes Straßenbauprojekt ist aus der Sicht des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als kritisch zu betrachten, weil Grünfläche wegfällt und Boden versiegelt wird.“

„Es kommt jetzt darauf an, dass die Ziele des Koalitionsvertrags umgesetzt werden“, so die Psychologin, die sich vor allem mit Fragen der Akzeptanz befasst. „Es kommt jetzt darauf an, dass die Ziele des Koalitionsvertrags umgesetzt werden. Ich sehe die Gefahr, dass wir bei der Mobilitätswende eine Stadt der zwei Geschwindigkeiten haben werden. Innerhalb des S-Bahn-Rings werden neue Stadträtinnen und Stadträte in den Bezirksämtern den Wandel stärker vorantreiben. In den Außenbezirken gibt es dagegen mehr autofreundliche Akteure.“