Das große Fischsterben an der Oder wird sich wohl wiederholen

Die Leute in diesem Haus haben einen Vogel. Und nicht nur einen. Draußen auf die sattgelbe Hauswand des Naturerlebnishofes Uferloos sind gleich drei Eisvögel gesprüht – sehr naturalistisch und so groß wie Fenster. Das schön sanierte Haus steht am Rande des Örtchens Letschin. Direkt hinter dem Deich, der das platte Land vor dem Wasser der Oder schützt.