Finowfurt - Mit der Ruhe ist es gleich vorbei. Christina Grätz hält einen Moment inne, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnt. Sie hat sich die Strümpfe über die Hosenbeine gezogen, den Kragen ihrer Funktionsjacke nach oben geklappt und hockt auf Knien neben dem Stumpf einer alten Kiefer. Es ist 6.15 Uhr an einem Mittwochmorgen. Dichter Frühnebel liegt träge über dem Oder-Havel-Kanal. Vögel zwitschern. Auf der Bundesstraße B 167, die nur ein paar Meter entfernt vorbeiführt, sind noch keine Autos unterwegs.

Grätz’ Blick ruht auf einem etwa 70 Zentimeter hohen Ameisenhügel. Der Bau ist eine Ansammlung aus trockenen Nadeln, Halmen, Rinde und feinem Geäst, hier und da sind kleine Löcher zu erkennen, ansonsten ist kein Tier an der Oberfläche zu sehen. „In der Frühe sind fast alle Waldameisen noch in ihrem Bau. Diesen Moment wollen wir nutzen, damit wir möglichst viele Tiere mitnehmen“, erklärt Grätz, 45 Jahre alt, und taucht unvermittelt bis zu den Unterarmen in den Haufen ein. Entschlossen nimmt sie so viel Material, wie ihre Hände fassen können, und packt es zügig in den Papiersack, den ihre Kollegin Marie für sie bereithält.

Alarm! Zehntausende Ameisen sind von der zerstörerischen Attacke aufgeschreckt und krabbeln wild durcheinander. Ein beißender Geruch von ätzender Ameisensäure verbreitet sich, kribbelt in der Nase, lässt die Augen tränen. Ein verzweifelter Versuch der Tiere, sich gegen die mächtige Angreiferin zu wehren. Dabei ist Christina Grätz alles andere als eine Feindin – sie ist professionelle Ameisenhegerin. Ihr Ziel ist es, die quirligen Insekten samt Nest umzusiedeln, um ihnen ein neues, sicheres Zuhause zu geben.

Handarbeit ist bei der Ameisenumsiedlung Pflicht

Dort, wo die Ameisen aktuell wohnen, können sie nicht länger bleiben. Schon vor Wochen wurden die alten Kiefern gefällt, bald rollen Bagger auf das schmale Waldstück in der Nähe von Finowfurt, 50 Kilometer nördlich von Berlin. Die schweren Maschinen werden das Erdreich abtragen, um den Oder-Havel-Kanal für die Schifffahrt zu verbreitern.

„Wir sind für die Waldameisen eine Art Umzugsservice“, sagt Grätz. „Gerufen und bezahlt werden wir von den Bauherren, die auf dem Territorium der kleinen Insekten neue Wohngebiete, Pipelines, Straßen oder Solarparks bauen wollen. Je nachdem, wie arbeitsintensiv die Umsiedlung ist, kostet unsere Arbeit zwischen 700 und 4000 Euro.“ Handarbeit ist bei der Ameisenumsiedlung Pflicht. Schwere Maschinen könnten die Erdmassen zwar schneller bewegen, aber die vielen dünnen Gänge des Baus würden zusammenfallen und die Tiere zerdrücken.

Seit mehr als 200 Jahren haben die Waldameisen eine besondere Stellung unter den Forstbewohnern. Im Jahre 1792 fraßen Schädlinge im heutigen Brandenburgischen Forst große Teile des Waldes kahl. Auffällig war, dass in der Nähe von Ameisenhaufen einzelne Baumgruppen verschont blieben. Also befahl Graf von Arnim, in seinen Wäldern die Ameisenhaufen zu schützen. So gehörten Ameisen zu den ersten Tieren überhaupt, für die hierzulande Vorschriften zum Artenschutz existierten.

Gütersloher Verlagshaus/Andreas Grasser Mittendrin: Ameisenhegerin Christina Grätz bei der Arbeit

Heute ist auch wissenschaftlich erwiesen, wie wichtig die arbeitsamen Tiere für das ökologische Gleichgewicht sind. Sie lockern den Boden auf, verteilen Pflanzensamen, fressen Aas und kranke Tiere. Eine Kolonie kann an einem Tag bis zu 100.000 Beutetiere verzehren und ist damit quasi die Müllabfuhr des Waldes.

Die Waldameisen von Finowfurt sind ihrer Retterin an diesem Morgen alles andere als dankbar. Ein kleiner Trupp hat sich auf den Weg über die Arme zu ihrem Nacken gemacht, die ersten Tiere haben den Kopf erreicht, kriechen Christina Grätz in Ohren und Haare. „Ich frage mich, woher die so genau wissen, wo sie mir wehtun können“, sagt sie und pustet eine Ameise von der Lippe.

Trotz des Störkommandos lässt sich Grätz in ihrer Arbeit nicht beirren. Schicht für Schicht trägt sie den Haufen ab, legt zahllose Gänge und Kammern offen, in denen Eier und Puppen abgelegt und die jungen Ameisen aufgezogen werden. Jeder Papiersack, der mit Tieren und Nistmaterial gefüllt wird, wird gewissenhaft nummeriert: 20/21/1, 20/21/2, 20/21/3 … schreibt Marie mit rotem Filzstift auf die Beutel, damit das Material später in einer bestimmten Reihenfolge am neuen Standort ausgebracht werden kann.

Die neue Heimat der Ameisen ist sieben Kilometer entfernt

Als neue Heimat für ihre Schützlinge hat Christina Grätz ein Waldstück etwa sieben Kilometer entfernt ausgesucht, ein sonnenbeschienenes Areal zwischen zwei alten Eichen. Ein perfekter Ort. Der Förster ist informiert und freut sich auf den Zuzug der fleißigen Arbeiterinnen. Die Bäume dort sind alt und auf den Blättern leben viele Läuse, die einen süßen Honigtau ausscheiden – die Leibspeise der Ameisen.

Aber noch ist es nicht so weit. Zwar ist der braune Hügel schnell abgetragen, 30 Säcke sind schon mit dem lockeren Material gefüllt, doch als Grätz auf Höhe des Waldbodens angekommen ist, geht die Arbeit erst richtig los. „Das war nur die Spitze des Ameisenhaufens“, sagt sie und wischt sich den Schweiß von der Stirn. In der Regel liege der weitaus größere Teil des Baus noch metertief in der Erde und schließe auch große Teile eines alten Baumstamms ein, in dessen Nähe die Ameisen gerne ihre Nester bauen.

„Ich schätze, dass wir noch hundert Säcke einpacken werden, und dann legen wir das Wurzelwerk frei und schneiden mit der Motorsäge einen Teil des Stumpfes ab, den wir dann auch einpacken und …“, Grätz unterbricht ihren Satz und greift zielsicher mitten in das Ameisengewimmel. „Hier ist eine Königin“, ruft sie und hält eine besonders dicke Ameise zwischen den Fingern. Dann setzt sie das Tier behutsam in eine leeres Marmeladeglas und schließt den Deckel.

Die Ameisenkönigin ist deutlich größer als die Arbeiterinnen

Bei näherem Hinsehen ist zu erkennen, dass diese Ameise nicht nur deutlich größer ist als die Arbeiterinnen, auch ihr Hinterleib glänzt auffällig. „Dort liegt die Spermatheka“, erklärt Grätz. „Das ist das Organ, in dem sie die Spermien speichert.“ Die Königin verlässt nur einmal in ihrem Leben, zum Hochzeitsflug, den Bau. Nachdem sie begattet wurde, verliert sie ihre Flügel und kehrt zurück ins Nest, in dem sie dann mehr als 25, manchmal sogar bis zu 30 Jahre lang, unermüdlich Nachwuchs produziert.

„Sobald wir eine Königin gefunden haben, können wir entspannter weiterarbeiten“, erklärt die Expertin und lächelt zufrieden über ihre Entdeckung. Anders als die Große Rote Waldameise hätten zwar die meisten Waldameisenarten mehr als eine Königin, es könnten sogar mehr als 1000 pro Nest sein, aber mindestens eine von ihnen müsse mit umziehen, damit das Volk überleben könne.

Für Christina Grätz, die studierte Biologin, ist das Ameisenretten ein Traumberuf. Dabei hat sie sich ursprünglich gar nicht so sehr für Insekten interessiert. „Mein Herz schlug eher für die Botanik“, erzählt sie, als sie schon gut einen Meter tief gegraben hat und nur noch ihr Haarschopf aus dem Erdloch schaut. Grätz ist in der Lausitz groß geworden. Irgendwann wurde unter dem Dorf, in dem sie wohnte, ein Kohleflöz entdeckt. „Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich miterlebt, wie mein Elternhaus und unser wunderschöner verwunschener Garten zerstört wurden, um dort die Bodenschätze abzubauen.“

Als die Bagger fort waren, ließen sie überall karge, triste Wüsten zurück. Ein Schock, der das naturverbundene Kind prägte. Als Erwachsene machte es sich Grätz dann zur Aufgabe, die sogenannten „Bergbaufolgelandschaften“ wieder zu renaturieren. Im Rahmen eines Projektes lernte sie zufällig einen Ameisenumsiedler kennen. Als Grätz unter seiner Anleitung das erste Mal ihre Hände in ein Ameisennest grub, war es um sie geschehen. Mehr als 2000 Völker hat Grätz seither umgesetzt.

Grätz hat täglich mit Ameisen zu tun, sie hat ein Buch über Ameisen geschrieben, und sie spricht auch gerne über Ameisen. Erzählt von Blattschneideameisen, die in den Tiefen ihres Baus – wie Gärtner – einen großen Pilz züchten. Von Waldameisen, die Medizin herstellen, wenn die Blattläuse, von denen sie den Saft ernten, krank werden. Von Suizid-Ameisen, die sich in die Luft sprengen, um feindliche Tiere mit in den Tod zu reißen und so ihre Artgenossinnen zu schützen. Und dann ist da diese „Superkolonie“ der Argentinischen Ameise. Seit sie in den 1920er-Jahren nach Europa eingeschleppt wurde, hat sie im Mittelmeerraum drei Mega-Citys gegründet. Die Hauptkolonie erstreckt sich heute über eine Länge von mehr als 6000 Kilometern.

Nach fünf Stunden schweißtreibender Arbeit ist der Ameisenhaufen verpackt. „20/21/139“ schreibt Marie auf die letzte Tüte und lädt sie auf die Tragfläche des Jeeps. Am neuen Standort wird das Material nach genauem Plan wieder ausgebracht, der Aufbau des Hügels mit dem leichten Material so gut wie möglich rekonstruiert. Der Sand aus den tieferen Schichten wird in großem Radius dünn verstreut.

Gütersloher Verlagshaus/Andreas Grasser „Ameisen bringen mich immer wieder zum Staunen“, sagt Christina Grätz.



Sobald die Säcke ausgeleert werden, sind die Ameisen auch schon wieder aktiv. Jedes Tier scheint genau zu wissen, was seine Aufgabe ist: Die älteren Ameisen, die im Außendienst tätig sind, packen mit ihren Mundwerkzeugen die Arbeiterinnen des Innendienstes und tragen diese entschlossen in Richtung Baumstumpf. Schon nach wenigen Minuten sind alle weißen Puppen im Inneren des neuen Stocks verschwunden und Rettungstrupps beginnen, ihre Schwestern, die unter Sand vergraben sind, auszubuddeln.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Tiere untereinander über Duftstoffe kommunizieren. Wie genau sie aber Entscheidungen treffen, ist noch nicht geklärt. Grätz fasziniert dieser Gemeinsinn. Und auch, dass die Ameisen jede Herausforderung annehmen. Auch sie selbst ist mit mehr als 100 Prozent bei der Sache. Während ihre beiden Helferinnen an diesem Tag, nach fast zehn Stunden harter körperlicher Arbeit, etwas müde wirken, ist sie noch voller Elan und verteilt das ausgestreute Nistmaterial mit einer Harke, damit möglichst wenig Tiere erdrückt werden.

„Ameisen bringen mich immer wieder zum Staunen“, sagt Grätz. Vor einiger Zeit habe sie, nach einer Umsiedlung, das unbestimmte Gefühl gehabt, ein paar Tiere vergessen zu haben. Grätz fuhr zurück. Sie hatte sich nicht getäuscht. Als sie ankam, stellte sie fest, dass die Ameisen schon eine eigene Rettungsaktion für ihre zurückgebliebenen Schwestern gestartet hatten. Die Strecke vom neuen zum alten Nest war etwa 700 Meter lang. Unterwegs hatten die Tiere kleine Ausruh- und Versorgungsstationen errichtet. Am alten Standort angekommen, nahmen sie die Alleingelassenen Huckepack und marschierten 700 Meter zurück.

„Übertragen auf uns Menschen wäre das so, als würde ich jemanden bitten, von München nach Hamburg zu laufen, dort seine Schwester auf den Rücken zu packen und sie zurückzuschleppen“, sagt Grätz. Solidarisches Handeln? Geschwisterliebe? Für das Überleben der Kolonie sei dieser extrem kräftezehrende Einsatz jedenfalls nicht nötig gewesen, da ist sich die Expertin sicher. „Die Ameisen handeln im Kollektiv und trotzdem scheint jede Einzelne zu zählen. Das imponiert mir.“

Buch-Tipp: Christina Grätz: Die fabelhafte Welt der Ameisen. Eine Ameisenumsiedlerin erzählt. Gütersloher Verlagshaus, 20 Euro