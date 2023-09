Großes Staunen: Berlin-Besuch entzückt über Müllecken Kotti und Gleisdreieckpark

Gespannt auf die große Stadt Berlin reiste die Familie bei mir an. Sonst lebt man geborgen in der Provinz im allerschönsten Bayern auf dem Lande. Ich präsentierte Berlins Müllecken, und der Besuch staunte, bewunderte, war begeistert.



Schon einige Male waren sie da gewesen. Längst hatten sie den Reichstag gesehen, in der Kuppel des Fernsehturms gespeist, waren am Kudamm und in der Friedrichstraße shoppen. Diesmal schlug ich die Hackeschen Höfe als Besichtigungsziel vor – hübsche kleine Geschäfte, appetitanregende Restaurants, herrlich sanierte Häuser. Nein, wehrte der Besuch entschieden ab. „Wir wollen das wahre Berlin kennenlernen!“

Wir starteten zu einer sehr besonderen Radtour. Gleich an der Schloßstraße in Steglitz erste Begeisterung. Der mehr als einen Meter breite, knallgrün gestrichene Radweg hatte es ihnen angetan. So was kennen sie nicht aus ihrer Dörflichkeit. (Auch nicht solche Massen von Lkw und Pkw.) Dass der Kraftverkehr für die Sicherheit der Radler büßen muss, indem ihm nur ein Fahrstreifen bleibt, bewegte die Besucher nicht. Obwohl sie selbst auch gerne und viel Auto fahren, überzeugte sie die Sicherheit der Radfahrer sofort.

„So viel Platz mitten in der dicht bebauten Stadt, der muss erhalten werden.“

Am Tempelhofer Feld angekommen, musste der Besuch erst mal pausieren, so überwältigend waren die Eindrücke. Die blechernen Container für Flüchtlinge entsetzten. Ich zeigte ein Foto von innen: zwei Doppelstockbetten, vier Spinde, Enge. Entzücken hingegen lösten die Umrundung des Flugfeldes und die Beobachtung zahlreicher Lebenskünstler auf Skates unter Drachen aus. „So schön viel Platz mitten in der dicht bebauten Stadt, der muss erhalten werden.“ Keinen Millimeter würden sie hergeben, weder für Wohnungen noch für Bücher.

Zum Imbiss radelten wir romantisch durch Neukölln und Kreuzberg an den Kanälen entlang, am wie immer recht vermüllten Kotti war die Wahl zwischen türkischen Lammspießen, bosnischen Cevapcici, italienischer Pizza oder belgischen Pommes schwierig, aber lustvoll.

Gestärkt ging es zum Gleisdreieckpark, dort schockierte der WC-Besuch. Nur bläulich beleuchtet das Urinal – warum das? Bei dem Licht sind Venen nicht zu erkennen, so können Süchtige sich keinen Schuss setzen, das war meine Erklärung. Traurige Reaktion, schweigend am mit weggeworfenen Pizzapappen verzierten Rasen weiter zur Sonnenterrasse. Oben donnerte lautstark die U-Bahn, unten Feierabendidyll, sie waren hingerissen. Was? Hier sollen Hochhäuser hin? „Zerstört eure einmalige Stadt nicht!“, warnte der Besuch nachdrücklich.