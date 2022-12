Das Hammer-Weihnachtswunder: So besiegte Martin Wenzel seinen Tumor

Er ist ein Weihnachtswunder: Martin Wenzel hat kurz vor Weihnachten den Krebs besiegt. Seine Ärzte gaben ihm nur noch zwei Wochen zu leben. Doch der 30-jährige aus Hammer (Brandenburg) kämpfte sich entgegen aller medizinischen Prognosen zurück ins Leben. Er fliegt jetzt gemeinsam mit seiner Ehefrau Anne über die Festtage nach Südasien.

„Mein Arzt sagt, dass er so einen Fall wie mich, in seiner ganzen beruflichen Laufbahn noch nicht erlebt hat“, sagt Martin Wenzel. Vor neun Monaten etwa, war noch nicht klar, ob er dieses Weihnachten noch erleben würde. Und gerade ist der selbstständige Musiker dabei, seine Sommersachen in einen Koffer zu packen. Für eine Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Dort darf er ein paar unbeschwerte Sommertage nachholen, die ihm wegen seiner schweren Erkrankung entgangen sind.

Im März dieses Jahres bekam er während einer Dienstreise in München plötzlich krampfartige Schmerzen, die bis in den Rücken zogen. „Ich nahm Schmerzmittel, aber sie haben nicht geholfen“, sagt er. Martin Wenzel rief einen Rettungswagen, der ihn in die Notaufnahme brachte. Dort kam die schlimme Wahrheit ans Licht: Bei einer Ultraschalluntersuchung stellte ein Mediziner fest, dass sich nahe seiner linken Niere, ein sieben Zentimeter großer bösartiger Tumor gebildet hatte, der die starken Schmerzen auslöste.

In einer Berliner Klinik ließ er sich den Tumor herausoperieren und es traten neue Schwierigkeiten auf. „Der Tumor zerplatzte als die Operateure ihn herausholten und die Flüssigkeit verteilte sich in meinem ganzen Bauch“, erklärt Martin Wenzel. Die Chirurgen mussten ihm Teile des Zwerchfells, eine Niere und Nebenniere entfernen.

Intuitiv entschied sich Martin Wenzel gegen eine Chemo- und Strahlentherapie, die ihm seine Ärzte vorschlugen. Diese Entscheidung könnte ihm das Leben gerettet haben, so glaubt er heute, denn sieben Tage später bekam er einen Anruf des Operateurs. „Er berichtete mir, dass ich wohl kein Nierenkarzinom habe, sondern ein Sarkom“, erinnert er sich. Das machte die Situation noch dramatischer, denn sogenannte Sarkome sind meistens bösartige Tumore, die sehr selten vorkommen und im Knochen und Weichteilgewebe vorkommen können. „Diese Chemotherapie wäre für ein Sarkom die völlig falsche Behandlung gewesen“, betont Martin Wenzel.

Eine Woche nach diesem Anruf ging es ihm immer schlechter. Nicht nur die starken Rückenschmerzen kamen zurück, sondern er musste sich auch noch permanent übergeben. Seine Ehefrau Anne Heinz, eine Zahnärztin, war alarmiert und brachte ihren Mann ins Helios-Klinikum Buch. Zu diesem Zeitpunkt waren die Entzündungswerte in seinem Blut schon dramatisch angestiegen und er stand kurz vor einer Sepsis.

„Der Tumor hatte sich wieder zurückgebildet und meine Milz einmal um die eigene Achse gedreht. Deshalb hatte ich diese wahnsinnigen Schmerzen im Rücken“, erklärt Martin Wenzel während er zu Hause in seiner Küche steht und eine Mandarine schält. Sein Frühstück. In einer Stunde muss er in Wedding sein. Dort wird er als „MART!N“, so lautet sein Künstlername, an einer Berufsbildenden Schule Jugendliche und junge Erwachsene das Rappen lehren und ihnen mit seiner Musik eine Perspektive im Leben geben. Es ist kaum zu fassen, dass er dazu, nur wenige Monate später, wieder in der Lage ist.

Die Prognose seines Arztes im Helios-Klinikum war äußerst kritisch: „In diesem Zustand geben wir ihrem Mann höchstens noch zwei Wochen, hat er zu meiner Frau gesagt“, so Martin Wenzel. Er lag inzwischen auf der Intensivstation, weil der Tumor in den Bauchraum gedrückt und geblutet hatte.

In diesem schlechten Zustand bekam er seine erste Chemotherapie. „Es gab nur wenig Hoffnung, aber die Mediziner wollten alles ausschöpfen und setzten alles auf eine Karte“, sagt der junge Mann.

Er hatte Panikattacken und wurde ohnmächtig

Die Behandlung sei sehr aggressiv gewesen und er habe zeitweise das Gefühl gehabt, dass er jetzt sterben muss. „Es war die Hölle. Ich hatte Panikattacken und wurde ohnmächtig.“ Er habe sogar gebetet, obwohl er gar nicht gläubig sei, weil er so verzweifelt war. Er sei über Tage richtig weggetreten gewesen und habe Nahtoderlebnisse gehabt. „Gott hat zu mir gesprochen, dass ich noch nicht sterben muss und noch viele positive Erlebnisse mit Anne haben werde“, erinnert er sich.

In seinen schlimmsten Stunden hat Martin Wenzel oft mit seiner Frau per Videokonferenz telefoniert. Sie hat ihm Mut gemacht und Kraft gegeben durchzuhalten, ohne sie hätte er das vermutlich nicht durchgestanden, sagt Martin Wenzel. Er hat ihr in der Not persönliche Zeilen geschrieben, die sie nun gemeinsam zu einem Song komponiert haben: „Wunder“ kann bei Streamingdiensten heruntergeladen werden.

Nach der dritten Chemotherapie begann das Wunder. Nach einem MRT stand fest, dass der Tumor auf ein Viertel geschrumpft war. Bei einem weiteren Eingriff wurde ihm der Tumor entfernt und auch die Milz.

Sieben Tage später geschah das Unbegreifliche: Martin Wenzel war komplett frei von Krebszellen. Sein behandelnder Arzt, Peter Reichardt, Chefarzt der Onkologie im Helios-Klinikum Berlin-Buch hat dafür keine wissenschaftliche Erklärung. „Solch ein ausgezeichneter Therapieerfolg stellt sich in der Regel nur bei einem Teil der Patienten in dieser Form ein“, sagt er. „Wir werden ihn weiterhin im Rahmen der Nachsorge engmaschig beobachten.“ Durch die interdisziplinäre Therapie im Sarkomzentrum Berlin-Brandenburg unter Einbeziehung der Radiologen, Onkologen und Chirurgen habe bei dem Patienten in einer sehr bedrohlichen Ausgangssituation mit einem frühen Rückfall nach initialer Operation eines seltenen Tumors ein sehr guter Behandlungserfolg erreicht werden können.

Für Martin Wenzel und seine Familie ist der größte Wunsch schon vor Weihnachten in Erfüllung gegangen: „Ich bin wieder gesund und sehr dankbar dafür“, sagt er und strahlt. Gestern war er noch einmal zur Nachkontrolle in der Klinik, wenige Tage vor seinem Abflug. Auch drei Monate später sind seine Blutwerte okay. Er hat den Krebs besiegt. Martin Wenzel ist ein Weihnachtswunder.