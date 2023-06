Zum Start des Islamischen Opferfestes, Eid al-Adha, organisierte die Neuköllner Begegnungsstätte (NBS) am Mittwoch ein Nachbarschaftsfest auf der Mainzer Straße in Neukölln. Auch Outreach, eine Jugendsozialarbeit-Organisation, und das Quartiermanagement Berlin halfen bei der Organisierung des Festes. Die Einnahmen der Essens- und Trinkstände steuern zur Finanzierung des Festes bei. Auf einem Karussell und den Hüpfburgen spielten Kinder, auf einer Bühne gab es Musik, Aufführungen und ein interreligiöses Programm, überall roch es nach Popcorn und Schawarma.



Das Islamische Opferfest wird dieses Jahr vom Abend des 27. Juni bis zum 1. Juli gefeiert. Es geht um Werte wie Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Versöhnung. Auch an vielen anderen Orten in Berlin wird gefeiert.

Vor allem gilt das Fest der Erinnerung an den Propheten Abraham, der aus Loyalität zu dem Gott Allah bereit war, seinen Sohn Ismail zu opfern. Als Dank dafür, dass Allah seinen Sohn verschonte, opferte Abraham stattdessen ein Tier. Deshalb ist es auch heute noch Brauch, für Allah ein Tier zu schlachten. Das Opferfest ist neben dem Zuckerfest einer der wichtigsten Feiertage im Islam.

Bildstrecke

Frauen mit Hijab zur Feier des islamischen Opferfestes in Berlin-Neukölln. Markus Wächter/Berliner Zeitung An Ständen der Neuköllner Begegnungsstätte (NBS) gab es Kuchen, Popcorn, Schawarma und vieles mehr. Die Einnahmen steuerten der Finanzierung des Nachbarschaftsfestes bei. Markus Wächter/Berliner Zeitung Mit Musik und Tanz wurde 'Id al Adha 2023 in der Mainzer Straße in Berlin-Neukölln gefeiert. Markus Wächter/Berliner Zeitung Bei dem Stand von Outreach Berlin, einer Jugendsozialarbeit-Organisation, gab es Henna Tattoos zur Feier des Islamischen Opferfestes. Markus Wächter/Berliner Zeitung Zum Islamischen Opferfest 2023 gab es in Berlin, Neukölln unter anderem Henna-Tattoos. Markus Wächter/Berliner Zeitung Eine breite Vielfallt von Essen wurde zum Islamischen Opferfest angeboten. Markus Wächter/Berliner Zeitung 1 / 6

Am Mittwoch sind zur Feier des Tages rund 200 Menschen auf der Mainzer Straße zwischen dem Boddinplatz und der Flughafenstraße unterwegs. Nazih El Chouli von Outreach Berlin sagt, das Mitorganisieren des Festes sei für Outreach wichtig gewesen: „Die Jugendlichen sind hier immer im Kiez unterwegs, so können sie mithelfen und feiern.“



Die meisten Jugendlichen, die Outreach betreue, hätten einen Migrationshintergrund. Für die Muslime unter ihnen sei dieses Fest sehr wichtig. „Viele Leute sehen es nicht gerne, wenn Jugendliche in die Moschee gehen“, sagt der 56-Jährige. Sie würden denken, dass sie radikalisiert werden. Doch: „Das ist nicht der Fall.“ Es würde ihnen helfen, ein Fest mitzufeiern, bei dem es um wichtige Werte wie Hilfsbereitschaft geht.

Mohammad G. steht an einem der Hotdog-Stände. Er trägt eine der gelben Westen, an denen die NBS-Mitarbeiter erkennbar sind. „Es geht uns bei dem Fest vor allem darum, dass Kinder und Familien Zeit zusammen verbringen können.“ Die meisten seien von dem Frühgebet in der Moschee der NBS, die etwa 200 Meter entfernt ist, direkt zu dem Straßenfest gegangen, um dort zu essen, tanzen und spielen.