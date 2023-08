Das Känguru aus Seefeld heißt Eddy und sein Inhaber hat es „vom Schlachter gerettet“

Am Sonntag meldet sich ein Mann bei der Berliner Zeitung. Er habe weitere Informationen über das Känguru, das zwischen Seefeld und Werneuchen gefilmt worden war.

Er sagt, er kenne den Besitzer (und das Känguru) persönlich. „Ja, das Känguru lebte dort in Seefeld in dem Garten im Gehege“, sagt er. Er kenne auch dessen Namen: Eddy sei am Montag vergangener Woche aus Versehen freigekommen. „Jemand hatte versehentlich das Tor aufgelassen, und dann ist es ausgebrochen.“

Vergangene Woche hatte die Berliner Zeitung erstmals berichtet, dass das Känguru aus einem Gehege in einer Seefelder Kleingarten stammt, eine Tatsache, die vielen Bewohnern des Ortes schon lange klar war.

Montag vor einer Woche wurde das ursprüngliche Video von Dominik Perplies, der dem RBB das Video am Dienstag zusendete, aufgenommen. Am selben Tag habe der Besitzer des Kängurus den Anwohner gefragt, ob er mithelfen könne, das Känguru einzufangen. Der Wildtierexperte des Landes Berlin, Derk Ehlehrt, bezweifelt, ob Kängurus auf ihren Namen hören. Ehlert hatte bereits einer Einfangaktion eine Absage erteilt, sie wäre zu schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Kängurus seien „zu flink“.

Nun habe der Besitzer aber auch aufgegeben, das Känguru einzufangen. „Er macht nicht den Anschein, dass er es einfangen möchte oder eher gesagt kann, es ist ja sehr flink.“ Das ausgebrochene Tier habe der Besitzer auch nicht den Behörden gemeldet. Der Anwohner sagt: „Es gibt nur das eine Känguru in Seefeld.“ Deshalb sei der Besitzer nun häufiger gefragt worden, ob das Känguru seins sei, manchmal sage er Ja, manchmal sei es ihm peinlich und er verneine es.

Dem Anwohner nach hält der Besitzer das Känguru „dort schon über vier Jahre“. Der Besitzer „hatte Eddy damals vorm Schlachter gerettet“ und für ihn ein Gehege im Garten gebaut. Das Känguru sei gut versorgt gewesen, der Besitzer habe alles Mögliche gemacht, um sich um das Tier zu kümmern. Es sei täglich gefüttert worden und „war warm untergebracht“.

„Der Eddy hatte bei ihm ein schönes Leben.“

Sowohl Thomas Frey vom Brandenburger Landesamt für Umwelt als auch Derk Ehlert hatten bereits vergangene Woche bestätigt, dass zwar bestimmte Kängurus geschützter Arten meldepflichtig seien, es sich in dem Video allerdings höchstwahrscheinlich um ein Rotnacken-Wallaby handle. Diese müssten nicht gemeldet werden. Es gebe nur Empfehlungen für eine artgerechte Haltung.



Laut Ehlert sollte das Känguru, was Klima und Ernährung angeht, mit seiner neuen brandenburgischen freien Wildbahn „kein Problem“ haben. Kängurus seien zwar Gruppentiere, „alleine kommt es aber auch klar“. Die Witterungen kenne das Tier bereits aus Westaustralien. Nur kalte Winter könnten es stören.