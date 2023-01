Das Kino „Sİnema Transtopia“ eröffnet im Wedding

Feuer, Himmel, Sand, der Ozean, darin ein Hai, im flachen Wasser den Badenden auflauernd – der 13-jährige Straßenjunge Amiro ringt tagtäglich mit elementaren Energien, immer getrieben vom Hunger und von der Sehnsucht nach Ferne. Er läuft atemlos am Strand einer tristen Industrie-Metropole umher, immer in Bewegung, niemals ankommend. Abadan, die iranische Unglücksstadt am Persischen Golf, bietet keine Heimat, sie löst Fluchtimpulse aus. 1978 zündete hier im Kino „Rex“ der Geheimdienst des Schahs eine Bombe und tötete Hunderte Menschen. Hier entlud sich mit zahllosen Opfern Anfang der 80er-Jahre der Krieg zwischen Iran und Irak. Hier, in seiner Geburtsstadt, drehte Amir Naderi 1984 einen der schönsten, weil energetischsten iranischen Spielfilme. „The Runner“ ist über große Strecken autobiografisch geprägt. Im Gegensatz zur Filmfigur gelang ihrem Schöpfer die Flucht. Sein Film war ein Fanal für die internationale Wahrnehmung des iranischen Autorenkinos. 1990 emigrierte Naderi in die USA, wo er bis heute lebt und arbeitet.

Nach glücklosen Standorten ein neuer Versuch im Wedding

Dass jetzt ein Kino mit „The Runner“ seinen Spielbetrieb eröffnet, darf programmatisch verstanden werden; dies weniger wegen des Plots und seiner Metaphorik. Es sind eher Haltung und Werkgeschichte des Films, die eine Wahlverwandtschaft aufmachen. Gegen die gegenwärtige, nicht enden wollende Krisenphase des Kinos setzt „Sİnema Transtopia“ deutliche Zeichen. Gezeigt werden aus dem Fokus geratene, alte oder brandneue, vergessene oder noch zu entdeckende Arbeiten, die zielsicher zwischen allen Stühlen des üblichen, auf Marktanpassung zugeschnittenen Spielbetriebs sitzen.

Wenige Fußminuten von S- und U-Bahnhöfen gelegen, wird das neue Kino helfen, den Fokus von missglückten Standorten (Potsdamer Platz!) auf andere Quartiere zu lenken. Berlin ist groß. Eine Bereicherung für die Kulturlandschaft ist das neue Kino schon jetzt. Die Initiative unterliegt nicht den Zwängen des Marktes, braucht deshalb kaum Kompromisse einzugehen. Unterstützt wird das Projekt von mehr als 30 Institutionen, darunter vom Berliner Senat und der Bundesregierung sowie von diversen Stiftungen, Parteien und lokalen Förderern. Davon können die im Überlebenskampf befindlichen „Kinos an der Ecke“ nicht einmal träumen.

Nach einem zweijährigen Prolog im schon jetzt legendären „Haus der Statistik“ am Alexanderplatz geht es für „Sİnema Transtopia“ nun im Wedding mit einem prallen, global ausgerichteten Programm weiter. Und dies, soweit es die Materiallage erlaubt, sogar von 35- und 16mm-Analogfilm. Durch den guten alten, treu vor sich hin ratternden Projektor läuft zum Beispiel demnächst „Igla“ (Die Nadel): 1988 von Raschid Nugmanow im kasachischen Alma-Ata gedreht, zeugt das ungemein dichte, von der Musik des Hauptdarstellers Wiktor Zoi getriebene Entziehungsdrama vom zivilgesellschaftlichen Aufbruch in der späten Sowjetunion. Beim Sehen wird klar: Ja, die Geschichte in der Post-UdSSR hätte auch anders verlaufen können.

Das Kino „Sİnema Transtopia“ eröffnet am 14. Januar mit einer Party. „The Runner“ läuft am 15. Januar, „Igla“ am 19. Januar, jeweils um 20 Uhr.