Berlin - An diesem idyllischen Ort, 15 Kilometer nördlich von Berlin, hatte NS-Propagandaminister Joseph Goebbels seinen Landsitz. Zu DDR-Zeiten war hier am Bogensee die Jugendhochschule, wo die FDJ Funktionäre ausbildete. Inzwischen versuchen offenbar Reichsbürger, die riesige Immobilie zu kapern. Das denkmalgeschützte 170.000 Quadratmeter große Häuserensemble, das seit den 1990er-Jahren verfällt, gehört dem Land Berlin, das dafür pro Jahr rund 250.000 Euro Betriebskosten aufbringt. Berlin würde hier gerne Wohnungen bauen, doch die Pläne kommen nicht voran.

Der Berliner Verein „Leben & Kreativ Campus (LKC) Bogensee“ will die Immobilie wiederbeleben. In den nächsten zehn Jahren sollen die Häuser denkmalgerecht saniert werden. Es sollen ein Hotel, ein Gesundheitshaus, Künstlerateliers, Kreativ- und Schau-Werkstätten für Handwerk und Kunsthandwerk entstehen. Geplant sind Seminare, Konferenzen und Yogakurse.

Allerdings sollte sie wohl auch Teil des „Königreich Deutschland“ (KRD) um den selbsternannten „König“ Peter Fitzek werden. Dieser wird vom Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt beobachtet und der Reichsbürger- und Selbstverwalter-Szene zugerechnet. Der ehemalige Karatelehrer ist eine der schillerndsten und bekanntesten Größen in der Szene.

Ein Königreich mit eigenem Führerschein und Personalausweis

Nach Angaben des Verfassungsschutzes gründete der Esoteriker im Jahr 2009 in der Lutherstadt Wittenberg den Verein „NeuDeutschland“. Seit 2012 tritt er als „König“ des „Königreich Deutschland“ (KRD) in Erscheinung. Gemeinsam mit seinen Anhängern leugnet er die Geltung der hoheitlichen Befugnisse und Rechtsgrundlagen der Bundesrepublik Deutschland auf dem „Hoheitsgebiet“ des „Königreich Deutschland“. Laut Verfassungsschutz geriet Fitzek deshalb des Öfteren in Konflikt mit dem Staat und wurde mehrfach verurteilt oder gar inhaftiert, unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein. Er erkannte den offiziellen Führerschein der Bundesrepublik Deutschland nicht an. Denn sein „Königreich“ gab eigene Führerscheine und Personalausweise aus. Fünf Jahre lang betrieb er auf einem Krankenhausgelände in Wittenberg seinen eigenen Staat und gab eine eigene Währung heraus. 2017 räumte die Polizei das Gelände.

Doch es war nicht der Verfassungsschutz, der die Umtriebe der Reichsbürger am Bogensee öffentlich machte, sondern das Nachrichtenportal T-Online unter Berufung auf interne E-Mails des „Königs“ Peter Fitzek, die es offenbar vom Hackerkollektiv Anonymous hatte. Dirk S., ein zentraler Beteiligter, räumte gegenüber T-Online ein, „Staatsbürger“ des „Königreich Deutschland“ zu sein. Er war auch Gründungsmitglied des Vereins LKC.

Gegenüber der Berliner Zeitung äußerte sich Dirk S.: „Es stimmt, dass ich das Königreich Deutschland bei der Suche und der Entwicklung von Immobilien unterstütze, genau wie viele andere Projekte.“ S. legt Wert auf folgende Feststellung: „Ich bin Staatsangehöriger und kein Staatsbürger.“

Jürgen Ritter/imago Der Gebäudekomplex am Bogensee im Landkreis Barnim steht seit den 90er-Jahren weitgehend leer.

Der Vereinsvorsitzende Armin Beutel hat inzwischen nach eigenen Angaben Dirk S. und ein weiteres Mitglied per Unterlassungsanordnung aufgefordert, aus dem Verein auszutreten. Letzteres Mitglied kam der Aufforderung nach, aber Dirk S. reagierte bislang nicht. Er wohnt zwar auf dem weitläufigen Gelände, aber inzwischen kam heraus, dass er dort polizeilich gar nicht gemeldet ist.

Dass sich in seinem Verein Reichsbürger engagieren sollen, hat Armin Beutel bestürzt. Im Internet erklärt der Verein: „Leider ist unsere Initiative von Angehörigen des „Königreichs Deutschland“ (KRD) unterwandert worden. Diese Personen haben heimlich und unter Ausnutzung unserer Ideen, unserer Kraft und unseres Engagements auf das Ziel hingearbeitet, das Areal am Bogensee unter die Kontrolle des KRD zu bringen. Wir – die am Projekt Beteiligten und der Vorstand der Fördervereins LKC Bogensee e.V. – distanzieren uns ausdrücklich vom KRD, von Reichsbürgern, Querdenkern und allen demokratiefeindlichen Gruppierungen und Ansichten.“

Robert Michael/imago Peter Fitzek, „König von Deutschland“ , aufgenommen im Januar 2016 vor dem ehemaligen Krankenhaus in Wittenberg, das er zu seinem Königreich erklärt hatte.

„Wir müssen jetzt sehen, wie es weitergeht und zunächst weitere Reichsbürger finden und ausschließen“, sagt Beutel. „Ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr sind.“ An dem Projekt, die riesige Immobilie schrittweise zu entwickeln, hält der Verein dennoch fest.

Doch die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), die Eigentümerin der Immobilie, will von dem Verein nichts mehr wissen. „Wir haben nur aus der Presse erfahren, dass es den Verein gibt und was er für Ideen hat“, sagt BIM-Sprecherin Johanna Steinke. „Das hat uns überrascht, weil es keine Anfrage des Vereins bei uns gab.“ Seine Webseite habe aber den Eindruck erweckt, als habe er ein Mandat dafür. „Dann haben wir den Verein gebeten, mit uns zu reden“, sagt Steinke. Bei dem Treffen im vergangenen Herbst, an dem Dirk S. teilnahm, konnte dieser auf die Frage, wie die Entwicklung der Immobilie finanziert werden soll, nicht wirklich eine Antwort gegeben. Die BIM habe dann die vom Verein genannten Kooperationspartner angerufen, sagt die Sprecherin. „Doch die wussten nichts davon. Das stärkt natürlich nicht das Vertrauen.“

„Mit lieben Grüßen, Peter I.“

Armin Beutel wiederum sagt, dass sich die BIM auf ihre Anfrage lange nicht gemeldet habe und es zum Zeitpunkt des Treffens den Verein noch nicht gab, sondern nur eine Initiative. Die Initiative habe auch nur mit „potentiellen Partnern“ gesprochen, etwa, ob sie dort Ausstellungen machen könnten.

Seit vielen Jahren schlägt sich die BIM mit dem Areal herum. Ein tragfähiges Kaufangebot habe es nie gegeben, sagt Johanna Steinke. Inzwischen habe man eine Machbarkeitsstudie erstellt, um eine Vision und eine Basis für Gespräche mit Investoren zu haben. Die Studie sieht unter anderem den Bau von Wohnungen auf dem Areal vor. Die Gemeinde Wandlitz will dort bezahlbare Wohnungen, doch die kann es nur geben, wenn sie in großer Zahl gebaut werden. Ohnehin ist der Denkmalschutz des Landes Brandenburg gegen eine weitere Bebauung.

Und so wird die Immobilie auch in der nächsten Zeit noch vor sich hindämmern. Über den Berliner Förderverein dürften die Reichsbürger jedenfalls nicht an dieses Filetstück gelangen.

„Seine Majestät“ Peter Fitzek antwortete schriftlich auf eine Anfrage der Berliner Zeitung unter anderem: „Auch wenn Ihre Anrede nicht gerade korrekt ist, werden die Fragen gern beantwortet: Ja, es besteht ein ernsthaftes Interesse, im Sinne einer sinnvollen neuen Art des Zusammenlebens der Menschheit der Zukunft, ein Musterdorf umzusetzen, bei dem jeder sehen kann, dass diese Zukunft sehr lebenswert ist und mit viel weniger Leid und Druck für die Menschen verbunden ist. Zudem sollte dies alles ohne Fördermittel geschehen.

Mit Reichsbürgern habe sein Königsreich nichts zu tun, schreibt Fitzek einerseits. Anderseits lässt er auch wissen: „Allerdings ist schon aufgrund der Namensgebung der Vereinigung ‚Königreich Deutschland‘ eine gewisse Assoziation möglich und somit auch nicht falsch.“

Die Mitteilung endet „Mit lieben Grüßen, Peter I.“