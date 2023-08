Schon zehn Minuten vor Beginn des Sportprogramms warten Grundschüler vor dem Fußballfeld und ersehnen ihren Einsatz. Endlich kommen drei ehrenamtliche Mitarbeiter mit einem Wagen voller Sportutensilien angefahren. Sie bringen zwei kleine Fußballtore und Kisten mit Bällen und Schlägern. Die Kinder rennen wie auf Kommando zu den Boxen. Sie holen sich die benötigten Dinge heraus und wollen gleich loslegen, bilden Mannschaften. Jetzt kann sie erst mal keiner mehr stoppen, bis sie sich ausgetobt haben.

Im Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg wurde am Freitag ein neues Projekt zur Gewaltprävention gestartet, das Jugendsozialarbeit und Sport kombinieren soll. Das Projekt „SpOrt Bad“ will junge Badegäste zur sportlichen Betätigung einladen und damit aggressiver Stimmung im Freibad entgegenwirken. Denn das Prinzenbad gilt nicht nur als meistbesuchtes Freibad Deutschlands. Es ist auch ein Ort, an dem sich Aggressivität immer wieder Bahn bricht. Viel wurde schon versucht, um der Stimmung Herr zu werden. Zuletzt wurde eine Ausweiskontrolle eingeführt. Das neue Sportangebot ist ein Pilotprojekt und soll nun erst mal bis zum Ende der Sommersaison laufen.

Eine große Liegefläche am Ende des Prinzenbads in Richtung Kanal bietet Platz zum Austoben abseits des Schwimmbeckens und umfasst ein Netz für Federball oder Beachvolleyball, einen kleinen Platz mit zwei Basketballkörben und ein eingezäuntes Fußballfeld. Zwei Tischtennisplatten und mehrere Sportgeräte waren bereits vorhanden. Ehrenamtliche Übungsleiter vom Landessportbund und von der Gesellschaft für Sport- und Jugendsozialarbeit sind nun vor Ort und leiten täglich stattfindende Sportgruppen zwischen 14 und 19 Uhr.

Kinder sollen hier neue Freundschaften schließen

Jess ist 26 Jahre alt und kommt vom Landessportbund Sport 365. Er spielt selbst leidenschaftlich gerne Basketball und ist als Honorarkraft für das Pilotprojekt angestellt. „Kinder können hier machen, was sie wollen“, sagt er, „ich als Kind hätte das geliebt.“ Im Grunde mache er hier eine Art Kinderbetreuung. Denn es kann langweilig für Kinder sein, nur Bahnen zu schwimmen oder die ganze Zeit mit den Eltern auf der Wiese zu liegen. Jess ist aufgefallen, dass Kinder, die jetzt ins Prinzenbad kommen, sich gar nicht mehr mit ihrem Handy beschäftigen wollen – sondern lieber etwas unternehmen.

„Die Kinder und Jugendlichen connecten sich hier bei uns“, sagt Erik, der Leiter des Projekts. „Sie lernen sich bei uns kennen, spielen miteinander, gehen danach noch zusammen schwimmen und werden vielleicht sogar Freunde.“ Vor allem die Tennisanlage und die Fußballbox seien sehr beliebt. „Da stehen die Kinder drauf, hier können sie sich so richtig auspowern.“ Auch Boule kann mittlerweile hier gespielt werden.

Die Idee des Projekts ist, dass Sport die Menschen zusammenbringen und für mehr Spaß und Frieden sorgen kann. Viele Jugendliche hätten im Sport die Möglichkeit, soziale, ethnische, ökonomische oder politische Schranken zu überwinden. Der Ansatz der Gewaltprävention durch Sport geht davon aus, dass Sportangebote eine gewaltpräventive Wirkung entfalten, da sie Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten und ihnen ein positives Selbstbild vermitteln können.



Dadurch würden Kinder und Jugendliche auf der Beziehungsebene erreicht, um sie zu beschäftigen, auszulasten und ihnen gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien zu vermitteln.

Landessportbund plant weitere Ausbaumöglichkeiten

Das Projektteam ist altersmäßig durchmischt und bringt gute Stimmung mit. Nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter freuen sich über das Programm. „Wir arbeiten hier im Grünen, können Sport machen und ab und zu in den Pool springen.“ Sie sind sich sicher, das hier immer genug Leute arbeiten wollen. „Ich jedenfalls kenne viele Menschen, die Lust drauf hätten“, sagt Jess. Er glaubt, dass sich das Projekt deshalb auch in Zukunft weiter umsetzen lasse – weil es nur Gutes bringe. Viele Kinder und Jugendliche seien bereits zwei bis drei Tage in Folge zu den betreuten Sportgruppen gekommen.

„Die Menschen durchmischen sich bei uns im Programm“, sagt Donawin, ein weiteres Teammitglied. Eltern kommen mit ihren Kleinkindern, Kinder kommen in großen und kleinen Gruppen und Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren schließen sich den kleineren an. Manchmal sei es etwas schwierig, die Altersklassen miteinander zu verbinden und in den Spielen zu mischen, erzählt Erik, aber meist seien nur die ersten paar Minuten eine Überwindung für die älteren Kids. „Da braucht es dann ein bisschen Motivation von uns.“ Irgendwann spielen dann aber doch alle zusammen und haben Spaß. Jess: „Stress gibt es kaum.“

Es gebe lediglich ein paar Kinder-Streitereien oder Konkurrenz um die beliebtesten Sportplätze wie etwa den Fußballplatz. Die Teamleiter haben dann die Aufgabe, für Rotation zu sorgen und die Spiele zu managen, damit jeder einmal drankommt und gemeinsam gespielt wird. Das funktioniere aber gut, berichtet das Team.

Erik erzählt außerdem, dass es noch viele Ausbaumöglichkeiten gebe, die umgesetzt werden könnten, sollte das Pilotprojekt weiterhin so gut laufen wie bisher. „Wir kaufen dann auch noch bessere Sportutensilien. Die Kinder und Jugendlichen wertschätzen die Angebote mehr, wenn die Materialien besser sind.“ Geplant sei etwa eine bessere Korbanlage für das Basketballspiel. Es stehe auch die Überlegung im Raum, einen Sportrasen auszulegen, wo jetzt noch die Tischtennisplatten stehen. Denn die sind mobil und könnten auf die Wiese versetzt werden.

Für eine Bilanz ist es noch zu früh

Das Team besteht zurzeit aus 14 Personen zwischen 16 und 30 Jahren, die über den Landessportbund als Honorarkräfte angestellt sind. Alle sind auch in der SpOrt365-Abteilung aktiv, einer modernen Ergänzung zum traditionellen Verein. Die Abteilung setzt sich dafür ein, dass Flächen genutzt werden können, die für alle öffentlich und kostenfrei zugänglich gemacht werden oder schon sind. Wenn das Projekt gut läuft, könnte man das Sportprogramm auch in der Winterpause fortführen und einen separaten Eingang öffnen, der die Pools im Freibad ausschließt. Der Eingang der Schwimmhalle Prinzenbad würde sich dafür anbieten, heißt es.



Für eine endgültige Bilanz ist es noch zu früh. Doch das Projekt scheint zu zeigen, dass Kinder und Jugendliche durch die Sportangebote im Freibad ihre Energie besser abbauen können und dadurch fröhlicher und freundlicher sind. Dieser Eindruck zumindest hat sich schon in den ersten Tagen verfestigt.