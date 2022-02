Berlin - Das soziale Ende der Pandemie ist nah. Zwar kann derzeit niemand vorhersagen, wann genau es da sein wird, aber es ist absehbar. Und die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch wird einen weiteren Beitrag dazu leisten. Zwar hat der Kanzler für die Zeit danach erste Lockerungen angekündigt und es gibt Ausstiegspläne ab dem 20. März. Aber nach dem ewigen parteipolitischen Zank der Vergangenheit ist es nicht sicher, dass alles glatt läuft.

Wenn es nicht so kommt, wächst der Frust. Die einen werden schweigen, die anderen demonstrieren und die Nächsten gar nicht mehr zuhören. Insgesamt könnte die Ignoranz gegenüber den geltenden Regeln wachsen. Und genau das ist ein zentrales Charakteristikum des sozialen Endes einer Pandemie.

Keine reine Kopfentscheidung

Es ist quasi eine nichtwissenschaftliche Entscheidung: Im Verlauf jeder Pandemie wollen sich irgendwann große Teile der Bevölkerung nicht mehr nur von der Angst vor der Krankheit beherrschen lassen. Es ist keine reine Kopfentscheidung, sondern auch eine des Bauches. Wie im Sommer 1919. Damals, nach der dritten großen Welle der Spanischen Grippe, nach vier Jahren Weltkrieg und nach etwa 50 Millionen Grippetoten, wollten viele Leute wieder normal leben und sagten: So, jetzt reicht’s.

Auch damals war das medizinische Ende der Krankheit noch nicht da. Aber das Virus mutierte zu Varianten mit milderem Verlauf. Und so ging die Zahl der Toten spürbar zurück. In der heutigen Zeit sinkt zudem die Zahl der Intensivpatienten. Aber das medizinische Ende der Pandemie kommt erst, wenn so viele Leute geimpft oder durch eine Infektion immunisiert sind, dass die Krankheitswelle zusammenbricht.

Das soziale Ende kann schon davor kommen. Noch spielt dieser Begriff in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle. Das könnte sich aber in nächster Zeit ändern. Der Begriff könnte eine ähnlich zentrale Bedeutung haben wie über lange Zeit die Inzidenzen, dann die Belegung der Intensivbetten, dann die Gefährdung der kritischen Infrastruktur.

Es wäre eine Trendwende im Diskurs. Denn lange ging es vor allem um die Angst vor dem, was kommen könnte. Nun könnte es um jene Dinge gehen, die unter dem Schlagwort „Rückkehr zur Normalität“ zusammengefasst werden. Noch aber ist die Lage sehr widersprüchlich. Derzeit haben – trotz der aktuellen Welle – die Theater und Kinos mit Auflagen geöffnet, die Berlinale findet wieder mit Publikum statt, aber die Leipziger Buchmesse – die erst in fünf Wochen stattfinden sollte – ist abgesagt. Nun haben Schriftsteller eine Petition gestartet, damit die Messe doch noch stattfindet.

Immer mehr parteipolitische Motive

Auch das ist ein Indiz für ein mögliches soziales Ende der Pandemie. Und es zeigt, dass nicht nur Leute frustriert sind, die montags demonstrieren. Auch viele Geimpfte sind genervt. Oft haben die Bürger ein recht klares Gespür. Sie merken, dass bei einigen politischen Entscheidern nicht mehr nur die Sachlage im Mittelpunkt steht, sondern dass die Debatte immer mehr von parteipolitischen Motiven geprägt wird.

In der Politik gibt es zwei laute Gruppen: Die einen wollen sofort eine Ausstiegsdebatte, die anderen sagen, dass sich dies wegen der Omikron-Welle verbietet. Aber die Debatte ist längst da. Beispielsweise sah sich Markus Söder lange Zeit als oberster Corona-Bekämpfer. Mit seinem Gespür für Stimmungsumschwünge wechselt er nun offensichtlich die Seiten. Das klingt nach Populismus und ist es auch. Aber wenn meinungsstarke Teile der Politik umschwenken, ist auch dies ein Indiz in Richtung eines sozialen Endes.

Und die Omikron-Welle passt dazu. Da sie so hoch geschwappt ist, verliert Corona an Einschüchterungspotenzial. Denn alle kennen nun Freunde oder Kollegen mit positiven Tests, aber recht wenigen Symptomen. Auch deshalb wollen immer mehr Menschen die Einschränkungen nicht mehr akzeptieren.

Da setzt die Politik nun hoffentlich an: Nun müssen alle lernen, mit der Krankheit zu leben. Es ist gut, rechtzeitig und offen über die Schritte aus der Pandemie zu diskutieren. Die Politik muss nicht warten, bis sich immer mehr Leute radikalisieren. Sie muss den Ausstieg gezielt gestalten, kann damit Hoffnung machen und die Lage auch mit befrieden. Denn auf der Straße sind ganz sicher nicht nur Corona-Leugner unterwegs, sondern auch sehr viele Kritiker der Maßnahmen.