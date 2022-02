Berlin - Noch ragt das Spandauer Horn einige Meter weit ins Wasser hinein. Doch die Tage der markanten Landzunge an der Mündung der Spree in die Havel sind gezählt. Noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden, die dortige Wasserstraße auszubauen. „Wir beabsichtigen, Mitte des Jahres den Auftrag zu vergeben, und rechnen mit dem Beginn der Baumaßnahmen im Herbst 2022“, sagte Heike Barth vom Wasserstraßen-Neubauamt Berlin der Berliner Zeitung. Es ist nicht das einzige Bauprojekt in ihrem Bereich, das in absehbarer Zeit umgesetzt wird. Auch an zwei Kanälen wird gearbeitet.