Das störrische Volk will nicht gendern: Was aus versuchten Sprachreformen wird!

Manchmal frage ich mich angesichts aktueller Debatten, was von versuchten Sprachreformen am Ende wirklich hängenbleibt. Im Alltag, meine ich. Schauen wir zum Beispiel mal 200 bis 400 Jahre zurück. Damals wollten die sogenannten deutschen Sprachpuristen die Menschen mit neuen Wörtern beglücken.

Aus der „Natur“ sollte die „Zeugemutter“ werden, aus dem „Nonnenkloster“ der „Jungfernzwinger“, aus der „Mumie“ die „Dörrleiche“, aus dem „Fenster“ der „Tageleuchter“ und aus der „Pistole“ der „Meuchelpuffer“. Später sollte es heißen: „Reifeprüfling“ statt „Abiturient“, „ankinden“ statt „adoptieren“ oder „Kleidergelass“ statt „Garderobe“.

Viele Leute amüsieren sich noch heute über solche verkorksten Reformanstrengungen. Dabei vergessen sie, dass die Sprachveränderer im Laufe der Jahrhunderte durchaus Erfolg hatten. So setzten sich neue Begriffe durch wie das „Feingefühl“, die „Mundart“, der „Augenblick“. Oft stehen bis heute alte und neu erfundene Begriffe nebeneinander: „Passion“ und „Leidenschaft“, „Journal“ und „Tagebuch“, „Devise“ und „Wahlspruch“, „Antike“ und „Altertum“, „Fundament“ und „Grundlage“.

Die Basis ist die Grundlage aller Fundamente

„Die Basis ist die Grundlage aller Fundamente“ – dieser schöne Satz für Politiker-Reden wurde erst durch die Erfindung neuer Begriffe möglich. Und ohne die amtlichen Sprachveränderer bei Post und Bahn, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts herumwerkelten, gäbe es heute keinen „Briefumschlag“, keine „Postkarte“, keinen „Bahnsteig“, keine „Fahrkarte“ und kein „Abteil“. Diese Begriffe ersetzten das „Couvert“, die „Correspondenzkarte“, den „Perron“, das „Billet“ und das „Coupé“.

Dabei klänge es doch so schön, wenn man noch heute sagen könnte: „Schatz, ick jeh schon mal hoch uff’n Perrong und kiek nach unsa Kupee!“ Aber die Sprache ist kein Wunschkonzert. Abgesehen von Zwangsumbenennungen wie bei Post und Bahn weiß man nie, was sich im Sprachgebrauch am Ende wirklich durchsetzt. Und was sich zäh hält, obwohl man doch längst anders sprechen sollte. Manchmal nutze ich zum Beispiel heute noch Begriffe meiner Jugend wie „Kaufhalle“ und „Plaste“ statt „Supermarkt“ und „Plastik“.

Flitzpiep:innen, Knallköpp:innen, Fatzk:innen und falsche Fuffzijer:innen

Oder nehmen wir mal das sogenannte Gendern. Hier gehen Aktivisten, Unis, Ämter und andere eifrig voran. Aber wenn ich so durch die YouTube-Kanäle spaziere und mir anhöre, wie sogenannte Influencer reden, dann merke ich: Kaum jemand spricht dort mit Glottisschlag, wie es Sprecher in öffentlich-rechtlichen Medien tun. So gut wie nie hört man bei Leuten, die wirklich Massen von Jugendlichen beeinflussen, Begriffe wie „Politiker:innen“, „Konsument:innen“ und „Musiker:innen“. Dabei müssten sie doch kräftig „influencen“. Damit die Sprache gerechter wird. Oder?

Aber nein! „Hä, warum?“, fragt das störrische, schwer erziehbare Volk. „Uff Berlinisch kannste ja ooch jar nich richtich jändern“, mischt sich mein innerer Berliner ein, völlig ungefragt. „Flitzpiep:innen, Knallköpp:innen, Fatzk:innen und falsche Fuffzijer:innen – dit hört sich doch völlig blöde an. Da kann man jar nich mehr richtich meckern. Jändern funktioniert nur, wenn man nett sein will. Zum Beispiel zu seine janzen Kumpels und Kumpelinen. Aber ick hab noch nie jehört, det jemand in de Nachrichten jesacht hat: In Deutschland jibt et so und so viele Steuerhinterzieher:innen. Nur mal so jesacht.“

Dieser Typ redet aber auch ein Zeug, wenn der Tag lang ist. Naja, was aus dem Berlinischen wird, weiß ja auch niemand. Lassen wir uns überraschen.