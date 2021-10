Berlin - Gaslaternenkrieg! Leuchtenmassaker! Blitzkrieg gegen Berliner Straßenlicht! Solche Schlagzeilen löste der 2007 gefasste Senatsbeschluss aus, einen großen Teil der historischen Berliner Straßenbeleuchtung von gasbetriebenen Glühstrümpfen auf emittierende Leuchtdioden (LED) umzustellen. Zu jener Zeit sorgten sich Menschen auch allen Ernstes um ihre Lebensqualität, weil die stromfressende Glühbirne aus den deutschen Stuben weichen sollte.

44.000 Gaslaternen beleuchteten 1990 Straßen und Plätze, ganz überwiegend im Westteil. Das entsprach etwa der Hälfte aller in der Welt noch funktionierenden gasbetriebenen Straßenlaternen – ein Argument, um das Flächendenkmal ins Unesco-Weltkulturerbe aufzunehmen. Ihr warmes, goldenes Licht verbreitet eine heimelig-milde Atmosphäre – der Kontrast zum grellen Alltag der Großstadt könnte kaum größer sein.

Furcht vor kaltem Licht

Mit Menschenketten versuchten die Gaslichtfreunde das Kulturgut gegen die Modernisierer zu verteidigen, 20.000 Unterschriften wurden gesammelt, ein Gutachten zum Denkmalwert vorgelegt. Der Schauspieler Ilja Richter sagte in einem Interview der Berliner Zeitung: „Die Politiker tun so, als würde es sich um romantische, wilhelminische Nostalgie handeln. Tatsächlich geht es uns aber um das Licht von Berlin. Das neue Licht ist viel kälter.“

Vor zehn Jahren begann die Umrüstung. Nur 3300 historische Gaslaternen erlangten Schutzstatus. Sie tauchen auf Dauer vor allem Denkmalbereiche in passendes Licht. Nach Auskunft der zuständigen Senatsverwaltung für Verkehr und Umweltschutz werden Stand Herbst 2021 noch 23.970 Berliner Straßenleuten mit Gas betrieben. Von den ursprünglich 44.000 Gasleuchten sind bislang 20.000 auf LED umgestellt worden.

imago Gravitätisch Die Hängeleuchte, hier am Großen Bischofsstab, erhellt von erhöhter Lichtpunkt-Position eine größere Fläche und steht meist an verkehrsreichen Straßen. Sie hat vier bis neun Leuchtstrümpfe und fand vor allem in den 1920er- bis 1950er-Jahren Verbreitung.

Die meisten Gasleuchten gibt es noch in Steglitz-Zehlendorf (6484), Tempelhof-Schöneberg (3825), Charlottenburg-Wilmersdorf (3874) und Reinickendorf (3733) – in den Ostbezirken stehen insgesamt nur ein paar Hundert. Und das hat einen geschichtlichen Grund: 80 Prozent der Berliner Straßenbeleuchtung waren 1945 zerstört. Der Osten baute bei der Gelegenheit die „veraltete“ Gasbeleuchtung zügig und mit wenigen Ausnahmen ab und elektrifizierte.

Auch die meisten westdeutschen Städte stellten in den 1960er-Jahren von Gas auf Elektro um. Anders West-Berlin: Hier wurde das Gas-System modernisiert – auch weil lokal herstellbares Stadtgas Unabhängigkeit bei eventuellen Stromblockaden bot. Als 1995 die Stadtgas-Ära endete, wurden alle Gasleuchten West-Berlins auf Erdgas umgestellt.

Die noch vor zehn Jahren große Sorge, das milde Gaslicht könne von grellen Elektrostrahlern verdrängt werden, ist abgeebbt. Von Forschern der FU entwickelte Leuchtdioden gleichen nicht nur äußerlich den birnenförmigen Glühstrümpfen der Gaslaterne, sondern weisen dank der Kombination verschiedenfarbiger Leuchtdioden auch das gleiche Farbspektrum auf.

imago Praktisch Die Aufsatzleuchte, der am weitesten verbreitete Typ, kam in den 1920er-Jahren auf. Die heute verwendete Form Bamag U7 wird seit den 1950ern eingesetzt – die meisten mit vier Glühstrümpfen, wenige mit sechs.

Selbst Bertold Kujath, Vorsitzender von Gaslicht-Kultur e.V., räumt ein: „Ja, das sieht gut aus.“ Aber: „Gaslicht ist natürliches Licht, es verursacht keine Lichtverschmutzung, kein Insektensterben.“ Er beklagt, dass nach mehr als hundert Jahren zuverlässigen Funktionierens ein intaktes System abgerissen werde.

Für den Senat zählte das Energiesparen zu den wichtigsten Gründen für die Umrüstung. Die Bilanz fällt positiv aus: Jede vierflammige Gasleuchte gibt etwa eine Tonne CO2 jährlich ab. Durch die Umrüstung von 20.000 Gaslaternen konnten demnach Jahr für Jahr mindestens 20.000 Tonnen eingespart werden. Für die Zukunft stehen Haushaltsmittel zum Umrüsten von 2000 Gasleuchten jährlich bereit.

Ähnlich günstig schätzt der Senat die finanzielle Bilanz ein: Die Kosten für den Energieverbrauch der Gasleuchten beliefen sich 2012 noch auf 12,2 Millionen Euro, im Jahr 2020 waren es nur 6,3 Millionen Euro. Seit 2016 kommen nur noch LEDs zum Einsatz, doch schon die Umstellung auf konventionelle Elektrobeleuchtung in den Jahren davor senkte den jährlichen Aufwand für Wartung, Instandhaltung und Energie auf weniger als ein Zehntel – von 460 Euro Betriebskosten pro Jahr und Leuchte auf 44 Euro.

Imago Traditionell Die Modellleuchte, auch Schinkelleuchte genannt, wurde 1892/93 von den Berliner Städtischen Gaswerken entwickelt, traditionellen Handlaternen nachgebildet – sechseckig mit palmettenverziertem Dachrand.

Gasleuchten zu reparieren, ist teuer, was sich in der Ausfallquote widerspiegelt. Derzeit sind laut Senatsverwaltung 415 Gasleuchten außer Betrieb und 1035 im Dauerbetrieb, brennen also Tag und Nacht.

Den Einsatz billiger LEDs, wie von Gaslicht-Kultur e.V. befürchtet, sowie eine erhöhte Lichtverschmutzung bestreitet die Senatsverwaltung auf Anfrage: „Es kommen bei der Gasumrüstung LED-Nachbauten der Gasleuchten und moderne LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe zum Einsatz. Die Lichtfarbe sowie moderne Leuchtenformen, die das Licht gezielt an den Straßenraum abgeben, machten die Leuchten weniger anziehend für nachtaktive Lebewesen. Zudem werden an einigen Orten wie dem Bundesplatz und demnächst auch in der Hasenheide Dimmungsanlagen mit Bewegungssensorik ausprobiert.“

Am Anfang war das Öllämpchen

Es hat sich also viel getan, seit der Große Kurfürst die Berliner 1648 anwies, an jedem dritten Haus nachts ein Licht auszuhängen. Üblich waren Öllämpchen. Bald folgte die Anordnung, feste Laternen aufzustellen. Laut Brennordnung von 1682 sollte der Betrieb kostensparend auf mondscheinarme Winternächte beschränkt sein. Laternenwächter gingen mit langen Stangen umher, zündeten an, löschten aus, füllten Öl nach.

So ging das 200 Jahre, auch als 1826 die ersten Gaslaternen Unter den Linden aufflackerten, blieben Laternenanzünder prominente Stadtfiguren, bis eine Druckwellentechnik ihre Aufgabe übernahm. Am 29. April 1925 absolvierte Berlins letzter Laternenanzünder in Friedrichshain seinen letzten Dienst-Tag.

imago Schlicht Die Reihenleuchte ist eine Berliner Neuentwicklung aus den 1950er-Jahren und diente vor allem zur stärkeren Beleuchtung von Hauptverkehrsstraßen. Der Name rührt von den bis zu neun in Reihe angeordneten Glühkörpern.

Lichtausbeute und Energieeffizienz blieben trotz kleiner Verbesserungen gering. Eine Revolution gelang dem Wiener Chemiker Freiherr Carl Auer von Welsbach mit der 1885 patentierten Erfindung des Glasglühkörpers. Er entdeckte, dass molekularfeine seltene Erden hoch erhitzt starkes Licht ausstrahlen. In seinem Auer-Glühstrumpf brennt also keine Gasflamme, vielmehr bringt das Gas ein schwach radioaktives Thorium-Nitrat und Cer-Nitrat getränktes Baumwoll- oder Seiden-Gazegewebe zum Leuchten.

1898 waren sämtliche damals betriebenen 27.000 Gaslaternen Berlins auf Auerbachbrenner umgestellt. Von 1892 an produzierte die Firma Auergesellschaft mbH in Berlin Gasglühkörper, im Jahr 2000 waren es noch etwa zwei Millionen, drei Viertel für den Gebrauch in Deutschland. 2004 wurde die Fertigung, die letzte in Deutschland, an einen Hersteller in Indien verkauft.

Trauriges Gaslaternenmuseum

Schon ein Jahr nach dem ersten Auerbrenner schien die erste elektrische Glühlampe in Berlin auf. Beide Systeme existieren bis heute nebeneinander.

Bei allem Verständnis für den Modernisierungsbedarf – dem Charme der Gasleuchten kann man sich schwerlich entziehen. Umso trauriger stimmt der Zustand des Gaslaternenmuseums im Tiergarten. 90 Leuchten stehen dort und es könnte zauberhaft sein im Dunkel zwischen den Bäumen – gar bei Schnee. Doch ach: Die Hälfte bleibt im Herbst 2021 dunkel, viele Glasscheiben sind zerschlagen, manchen Masten fehlt die ganze Leuchte. Kein Märchenland, sondern Berlin.