Berliner Wasserbetriebe wollen Preise anheben

Eigentlich könnte Christian Donner sehr zufrieden sein. Als der Chef der Berliner Wasserbetriebe am Mittwochvormittag die Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 vorlegte, stand vor nahezu jeder Position ein dickes Plus. Das landeseigene Unternehmen machte mehr Umsatz, mehr Gewinn, investierte auch mehr. Donner störte sich jedoch an den Verkaufszahlen, die im vergangenen Jahr auf dem Niveau des Vorjahres geblieben waren. 215 Millionen Kubikmeter verkauftes Trinkwasser seien zwar kein schlechtes Ergebnis, so Donner, dies sei aber immer noch zu viel. „Das muss weniger werden“, sagte Berlins oberster Wasserverkäufer. Ausgerechnet der.

Tatsächlich hatten die Berliner Wasserbetriebe (BWB) mit ihren insgesamt etwa 4600 Beschäftigten im vergangenen Jahr einen Umsatz von gut 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Gewinn stieg von 200 Millionen auf 266 Millionen Euro, von denen das Land Berlin als Eigentümer am Ende noch 178 Millionen Euro für den Landeshaushalt bekam. Auch das waren gut 50 Millionen Euro mehr als noch 2021.

Darüber freute sich am Mittwoch freilich auch Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz, der zugleich Aufsichtsratschef der Wasserbetriebe ist. Allerdings machte der ebenfalls deutlich, dass es in Sachen Wasser nicht mehr nur ums Geschäft geht, sondern um Daseinsvorsorge. Darum, „dass Berlin trotz der Herausforderungen durch den Klimawandel und der steigenden Bevölkerungszahl auch weiterhin mit ausreichend Wasser in gewohnt hoher Qualität versorgt“ werde.

Für BWB-Chef Donner, ein studierter Hydrogeologe und promovierter Experte für Trinkwasseraufbereitung, ist diese Versorgung keine Selbstverständlichkeit. Denn seit 2018 befinde sich die Stadt in einer Dürresituation. Auch im Jahr 2022 seien hier nur zwei Drittel der bislang üblichen Regenmenge gefallen. Der Grundwasserspiegel liege an vielen Punkten in der Stadt um 75 Zentimeter unter Normal. Ein Drittel der Kleingewässer in Berlin stünden vor dem Austrocknen, jeder zweite Straßenbaum sei wegen Wassermangel stark gefährdet. Dennoch lobt Donner die Berliner, weil sie sorgsamer mit dem Wasser umgingen. Der Pro-Kopf-Gebrauch sei im vergangenen Jahr gesunken. Von 118 auf 113 Liter. „Eine erfreuliche Tendenz, aber keine Entwarnung.“

Seit 1. Januar BWB-Chef: Christian Donner Jörg Carstensen/dpa

In der Konsequenz soll weiter investiert werden. Knapp 100 Millionen Euro steckte das Unternehmen bereits im vorigen Jahr in die Leistungsfähigkeit seiner sechs Klärwerke. Gereinigtes Abwasser, so Christoph Donner, sei schon heute eine begehrte Ressource und werde als solche immer wichtiger. Es soll nach seiner Vision nicht mehr in die Nordsee fließen, sondern für das Stadtgrün genutzt werden und künftig wenigstens zum Teil auch als Trinkwasser zur Verfügung stehen.

Für Wasserkreisläufe solcher Art werden bei den Berliner Wasserbetrieben Milliardeninvestitionen nötig sein. Das Unternehmen will sie zum Teil aus eigener Kraft stemmen. Donner hofft aber zugleich, dass auch aus dem für Berlin angekündigten milliardenschweren Klimafonds Geld für die Entwicklung einer grünen Schwammstadt mit wenig versiegelten Flächen zur Verfügung gestellt wird.

Geld soll aber auch von den Berlinern kommen. „Ab 2024 ist mit Gebührenanpassungen zu rechnen“, sagte Donner am Mittwoch. Gestiegene Kosten und nötige Investitionen machten diesen Schritt nötig. Konkret wurde er jedoch nicht. Im Laufe des Jahres werde im Aufsichtsrat darüber diskutiert und entschieden. Dessen Chef Schwarz versprach jedoch, dass die Berliner Wasserbetriebe auch mit den neuen Gebühren weiterhin zum günstigsten Drittel der 30 größten Stadtwasserversorger Deutschlands gehören werden.

Tatsächlich wäre es die erste Preisanhebung der Wasserbetriebe seit mehr als zehn Jahren, wobei die Abwasserpreise in dieser Zeit sogar gesenkt wurden. Donner lässt keinen Zweifel daran, dass er eine Verteuerung für überfällig hält, denn auch das Verbraucherverhalten müsse sich ändern. Heute bezahle ein Berliner Kunde laut Donner für das von ihm benötigte Wasser 55 Cent am Tag und etwa 17 Euro im Monat. „Wir verkaufen knappes kostbares Wasser zum Preis eines Netflix-Abos.“