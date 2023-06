In drei Jahren sollen in der Nähe der Ikea-Filiale vier Datacenter entstehen, die – mithilfe von Wärmepumpen – auch digitale Heizkraftwerke für 25.000 Wohnungen sein werden.

Als Gabriel Khodzitski seine ersten Immobiliengeschäfte abwickelte, war er noch Abiturient am Friedrichshainer Max-Planck-Gymnasium. Drei- bis viertausend Euro habe er damals im Monat verdient, sagt er, und sei dabei geblieben. Während des Videotelefonats sitzt er in seinem Büro am Potsdamer Platz. Khodzitski, 31, weißes T-Shirt, markante Brille, ist Chef des Unternehmens Prea, das Immobilien entwickelt. Mit Mitte 20 hat er es gegründet und erwartet nun die Baugenehmigung für sein bislang größtes Projekt. Investitionsvolumen: eine Milliarde Euro.

Es geht um eine 57.000-Quadratmeter-Parzelle südlich des Globus-Baumarkts und der Ikea-Filiale an der Landsberger Allee in Lichtenberg. Bis kurz nach dem Ende der DDR befand sich dort ein Betriebsteil des volkseigenen Werks für Fernsehelektronik, in dem Zifferanzeigen aus Leuchtdioden hergestellt wurden. Danach standen die Gebäude jahrzehntelang leer. Erst vor etwa zwei Jahren wurden sie abgerissen. Nun soll gebaut werden.

Bauherr ist die niederländische Investorenfamilie van Caem. Dem Unternehmen gehören bereits einige Immobilien in der Stadt. Es sind zumeist Wohn- und Bürogebäude der oberen Preisklasse und ausnahmslos in Citylage. Dass sich das Immobilienunternehmen vor etwa zehn Jahren auch für den Ost-Berliner Stadtbezirk Lichtenberg interessierte, wurde vor allem durch Spenden über insgesamt 60.000 Euro an die Lichtenberger CDU in den Jahren 2016 und 2017 bekannt, über die das Portal Abgeordnetenwatch und der Spiegel 2019 berichtet hatten. Seinerzeit plante das Unternehmen im Bezirk drei Projekte.

Bau des Rechenzentrum „aus der Not geboren“

Das Grundstück Rhinstraße Nummer 139 hatte van Caem bereits 2015 erworben, um dort ursprünglich 1200 Wohnungen zu bauen. Dafür bekam der Investor aber keine Baugenehmigung, da das Gelände laut Flächennutzungsplan der Gewerbeansiedlung vorbehalten war. Also disponierte das Unternehmen um und ließ einen fünfteiligen Büroimmobilienkomplex samt Tiefgaragen entwickeln. Dafür hatte ein Mieter bereits beträchtliche Flächen reserviert. Aber dann kam Corona. Der Mieter befürchtete Leerstände und stornierte, worauf sich van Caem auch von den Büros verabschiedete, und Gabriel Khodzitskis Firma Prea den Bau eines Rechenzentrums als Alternative vorschlug. „Es war aus der Not geboren“, sagt der Mann vom Potsdamer Platz. Eine Bauchentscheidung war es allerdings nicht.

So soll sich das Gelände südwestlich der Lichtenberger Ikea-Filiale verändern. Prea

„Ohne Rechenzentren würde unsere Welt nicht mehr funktionieren“, sagt der Prea-Chef und auch, dass sich die weltweit verarbeitete Datenmenge alle zwei Jahre verdoppele. Zudem hätten sich Datacenter während der Pandemie als die großen Gewinner erwiesen. Tatsächlich ist das Wachstum des Bedarfs ungebrochen. Insbesondere die Nachfrage nach Cloud-Diensten, der Boom des E-Commerce und des mobilen Arbeitens führen weltweit zu einem massiven Bedarf an IT-Kapazitäten. Für Khodzitski ist klar, dass der Bedarf nicht über die bereits existierenden Rechenzentren gedeckt werden kann, und der Immobilienmann weiß: „Noch nie wurde in Deutschland so großvolumig nach Flächen für Rechenzentren gesucht.“

Daher gehen van Caem und Prea in Lichtenberg auch wenig zaghaft vor. Das Bluestar genannte Projekt in Lichtenberg umfasst vier separate Datacenter mit jeweils vier Etagen, wobei die einzelnen Gebäude über Datenleitungen miteinander verbunden sein werden. Die sogenannte Anschlussleistung soll insgesamt 100 Megawatt betragen, womit Bluestar auch zu seiner geplanten Fertigstellung 2026 noch das größte Rechenzentrum Berlins sein wird. Die Stromversorgung über zwei eigene 110.000-Volt-Kabel wurde von Stromnetz Berlin bereits zugesichert. Ein eigenes Umspannwerk ist geplant. Notstromaggregate und Batterieparks werden die ununterbrochene Stromversorgung der Server garantieren. Allein für die Rechner sind insgesamt 30.000 Quadratmeter reserviert. Damit belegt Bluestar im aktuellen Ranking der größten Rechenzentren Deutschlands Platz drei. Das derzeit größte steht in Frankfurt am Main und hat eine Serverfläche von 65.000 Quadratmetern.

Die Flächen werden komplett mit IT-Technik ausgestattet. Vermietet wird also Rechenleistung. Laut Gabriel Khodzitski werden allein für die Server gut zwei Drittel der Investitionssumme nötig sein: 700 Millionen Euro. Der Prea-Chef beziffert die Datenmenge, die sich künftig auf den Bluestar-Rechnern speichern und verarbeiten lassen wird, auf 84 Petabyte. Genug, um etwa zwölf Millionen Kinofilme im Ultra-HD-Format deponieren zu können. Khodzitzki sagt, dass damit theoretisch zehn Millionen Office-Arbeitsplätze mit Software und Daten versorgt werden können.

Billig ist die Nutzung der Server allerdings nicht. Wollte man die Miete der Räume und Server auf einen Quadratmeterpreis umrechnen, läge man laut Khodzitzki bei etwa 200 Euro. Das ist etwa das Fünffache dessen, was derzeit an Bürospitzenmieten in Berlin verlangt werden kann. Der Projektentwickler ist dennoch sicher: „Bluestar wird spätestens zum Jahresende komplett vermietet sein, zu 100 Prozent“, sagt er. „Der Markt in Berlin ist riesig.“

Bluestar soll „neue Standards für Datencenter in Deutschland“ setzen

Bluestar soll jedoch nicht nur rechnen, speichern und seinem Besitzer sichere Mieteinnahmen bescheren, sondern dem Versprechen nach auch „neue Standards für Datacenter in Deutschland“ setzen. So werde einerseits der verwendete Strom zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen stammen. Vor allem aber soll die entstehende Abwärme konsequent genutzt werden, was tatsächlich keineswegs Standard ist. Denn laut einer Studie des Berliner Borderstep-Instituts für Nachhaltigkeit und Innovation verwerten 2022 nur fünf Prozent der großen Rechenzentren in Deutschland die Wärme der Server wenigstens zur Hälfte. Stattdessen nutzen drei von vier Serverfarmen die Unmengen an Energie ausschließlich dazu, den Himmel über der Immobilie zu heizen.

Prea-Chef Gabriel Khodzitski Prea

Das soll in Lichtenberg anders sein. Die in den Servern entstehende Wärme soll aufgefangen und genutzt werden, um Wasser mit Wärmepumpen auf fernwärmetaugliche 90 Grad Celsius zu bringen. 240.000 Megawattstunden Wärme würden so im Jahr geliefert werden können, sagt Gabriel Khodzitzki. „Damit kann man etwa 25.000 75-Quadrameter-Wohnungen klimaneutral beheizen und mit warmem Wasser versorgen.“ Zugleich würde jährlich die Emission von 66.000 Tonnen Kohlendioxid vermieden.

Wie genau die Abwärme genutzt wird, ist noch offen. Diese kann entweder in das Berliner Fernwärmenetz eingespeist oder den umliegenden Wohn- und Gewerbeimmobilien samt einem Krankenhaus zur Verfügung gestellt werden. Eine Entscheidung soll in den kommenden Monaten fallen, wobei für Khodzitski die anonyme Einspeisung in Vattenfalls Fernwärmenetz nur die zweitbeste Lösung wäre. „Am liebsten wäre es mir, wir könnten direkt Sozialwohnungen in unmittelbarer Nähe mit Wärme versorgen – quasi wie Robin Hood“, sagt er.



Wie im Lichtenberger Rathaus zu erfahren war, befinde sich der Bauantrag noch im Prüfverfahren. Es fehlten noch verschiedene Stellungnahmen anderer Fachbereiche und der Senatsverwaltung, heißt es dort. „Das kann eigentlich nicht ewig dauern“, sagt Bezirksbaustadtrat Kevin Hönicke und erwartet die Bestätigung in wenigen Wochen.