DDR-Alltag: Neue Internetseite zeigt einzigartige Einblicke in das Leben im Osten

In der DDR lebten zwar vergleichsweise wenige Ausländer, Flüchtlinge und Migranten – und doch gab auch offiziell eine Migration. Gemeint ist die Binnenmigration, also all jene Umzüge der DDR-Bürger von einem Kreis in einen anderen oder in größere Städte. Diese Bewegungen für die Jahre 1981 bis 1985 sind auf einer historischen Landkarte dargestellt, die nun auf einer neuen Internetseite zu sehen ist: Auf der Karte zeigen Pfeile von der einen Stadt in die andere – und die allermeisten Pfeile zeigen nach Berlin.

Die Karte macht klar: Auch in der DDR gab es eine massive Landflucht, und vor allem die Hauptstädte der 15 Bezirke profitierten von dieser Wanderungsbewegung. Und natürlich Berlin: Dorthin zogen jedes Jahr etwa 10.000 DDR-Bürger. Da es eine offizielle DDR-Karte ist – und damit auch immer Propaganda –, fehlt natürlich der Pfeil für all jene Bürger, die aus der DDR nach West-Berlin oder die BRD auswandern durften. Aber das war ja keine Binnenmigration.

Die Landkarte auf dem Onlineportal stadt-raum-geschichte.de bietet genug Stoff, um in die Historie einzutauchen, und der beigefügte Text bietet reichlich Erklärungen zur Vertiefung. Die Landkarte ist nur ein Beispiel für das neue Internetangebot, das das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) in Erkner am Freitag freigeschaltet hat.

Das Ziel dieser Seite ist es, einen neuen, einzigartigen Einblick in den DDR-Alltag zu geben, vor allem geht es dabei auch um Städtebau, um Entwürfe von Architekten und um Fotos aus DDR-Archiven. Nach Angaben des Instituts handelt es sich um einzigartige Bestände von historischen Plänen, Fotos und Architekturentwürfen aus der DDR, die nun für Wissenschaft und Öffentlichkeit digital zugänglich sind. Es handelt sich um zehntausende Fotos und Pläne von ostdeutschen Kitas und Spielplätzen, Ferienlagern und Parks, Inneneinrichtungen von Läden und Cafés, Baustellen und Fußgängerzonen, Plattenbauten am Stadtrand und zerfallende Altstädte. Die Bürger können online bei der Forschung und Erschließung mithelfen.

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) sagte: „Gerade das baukulturelle Erbe der DDR verdient eine ehrliche und faktenbasierte Auseinandersetzung.“ Das IRS sei nicht nur ein hoch kompetenter Akteur für die Zukunftsentwicklung von Städten und Regionen – es verwahrt auch einen einmaligen Schatz. Die Ministerin sprach von einer „Schatzkiste zur DDR-Alltags- und Architekturgeschichte“, die nun geöffnet werde. Es seien „frische Quellen für frische Perspektiven – ich bin gespannt auf spannende neue Ergebnisse und Erkenntnisse.“

Viele der Dokumente hat das Institut von DDR-Institutionen übernommen, vieles stammt aus den Nachlässen oder weitergereichten Unterlagen von 150 ostdeutschen Planern und Architekten. Oft sind die Sammlungen allerdings noch lückenhaft und werden nun nach und nach digitalisiert und veröffentlicht.



Zur Bedeutung der Dokumente sagte der IRS-Direktor Oliver Ibert: „Die Geschichte der DDR und Nachwende-Deutschlands wirkt bis in die Gegenwart, gerade hier in Berlin-Brandenburg. Mit dem neuen Portal laden wir Fachleute und Interessierte ein, die Planungen, die ostdeutsche Städte bis heute prägen, in unserem Archiv zu erkunden und ihr Wissen mit uns zu teilen.“



Das Onlineportal ist ab heute online erreichbar unter: https://stadt-raum-geschichte.de