Fotos spülen Erinnerungen wieder hoch an ein Land, das es nicht mehr gibt. Solche Gefühle löste bei mir der Besuch der Ausstellung „Das andere Leben. Ost-Berlin zwischen Mauerbau und Mauerfall“ aus.



In den Räumen der Fotoagentur DDR-Fotoerbe in der Pfarrstraße 113, Lichtenberg, zeigen Schwarz-Weiß-Fotos von Pressefotografen die Geschehnisse zwischen 1961 und 1989 (noch bis 7. Oktober freitags 14 bis 18 Uhr). Dazu gehören Volkhard Kühls Bilder vom Mauerbau und dem Aufbau der modernen Großraumsiedlungen wie Marzahn, Thomas Uhlemanns Fotos vom Alltag auf Berliner Straßen.

Eines davon sehen Sie hier: Kinder ziehen fröhlich einen großen Wagen voller Altpapier. Thomas Uhlemann über die Situation, als er das Foto schoss: „Es war damals Anfang der 80er-Jahre, ich arbeitete für die staatliche Nachrichtenagentur ADN Zentralbild. Oft lautete der Auftrag an mich: ‚Geh raus und fotografier das Alltagsleben.‘“ So auch an diesem Tag, als er an der Frankfurter Allee beim U-Bahnhof Magdalenenstraße die Kinder traf.

Es war ein Mittwoch, erinnert er sich genau. „Ab 15 Uhr war an diesem Wochentag immer Pioniernachmittag.“ Dann klingelten die Kinder im Einzugsgebiet der Schule an Wohnungstüren und fragten nach Glasflaschen, Papier und Pappe. Aufregend sei „die Jagd nach Sekundärrohstoffen“ gewesen. Je mehr davon eingesammelt wurden, desto mehr Geld gab es dafür bei den Sero-Sammelstellen.



„Dabei sangen sie oft das bekannte Lied ‚Hab’n Se nicht noch Altpapier?‘“, sagt Thomas Uhlemann und summt die Melodie beim Erzählen mit. Der Text endet mit der Passage: „Klingelingeling ein Pionier, klingelingeling steht hier, ein roter. Hab’n Se nicht noch Altpapier, Flaschen, Gläser oder Schrott?“

Pro Flasche zahlte Sero fünf Pfennige, für ein Kilo Papier zehn Pfennige. Man sei immer auf „eine große Summe aus gewesen“, erzählt Thomas Uhlemann. „20 bis 25 Mark – das war viel damals.“ Eine Kollegin verrät mir die Tricks, mit denen die Kinder ihr Geschäft besser zum Laufen brachten. „Wir befeuchteten das Papier, dadurch wurde es schwerer, nur die Blätter oben und unten von den Ballen ließen wir trocken, damit die Sero-Mitarbeiter nichts merkten.“ Das Geld kam in die Klassenkasse. Und dann? Das meiste sei an befreundete Länder gespendet worden, erzählen mir Kollegen. Aber es gab auch mal ’ne Disco davon.



Von den geringeren Summen für ihre privaten Sero-Verkäufe außerhalb der Schule leisteten sich die Kinder Süßigkeiten wie Pfeffis, Puffreis und Dropsrollen aus den Konsum-Lebensmittelgeschäften. Kleines Geld, große Freude.