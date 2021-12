Am Nabel des sozialistischen Städtebaus, dem Strausberger Platz, gedieh in den 1954 bezogenen stolzen Bauten des Architekten Hermann Henselmann ein spezielles Biotop – besonders im Haus des Kindes. Das hieß so, weil Henselmann in den unteren Etagen des Hochhauses am Eingang zur Stalinallee ein Kinderland eigerichtet hatte mit Kaufhaus, Puppentheater, Kindergarten etc. und auf dem Dach ein Kindercafé, wo Eltern nur Zutritt in Begleitung ihrer Kinder hatten. Eine kleine Utopie für die kommende bessere Welt.

Auch die komfortablen, großzügigen, interessant geschnittenen Wohnungen mit bodentiefen Fenstern, Parkett und Fernheizung nahmen künftige Lebensqualität für alle vorweg. Es zogen unter anderem „verdienstvolle Persönlichkeiten“ ein, Menschen, denen die DDR zu Dank verpflichtet war und von denen sie weitere Taten erhoffte: vor allem deutsche Altkommunisten, die in der NS-Zeit inhaftiert, ins Exil gestoben und nach 1945 ins verheißene Land kamen, um es nach den neuen Ideen aufzubauen. Das sozialistische Deutschland.

Dazu gehörten Künstler, Politiker und Intellektuelle – eine einzigartige Mischung kreativer Menschen mit erstaunlichen Biografien, erfüllt von Idealen. Die einen kamen aus der von Stalin beherrschten Sowjetunion, andere aus dem liberalen England, aus Mexiko oder China.

Wie lebte diese kleine Kolonie? Deutschland steuerte auf die Teilung zu, die wachsenden Spannungen des Kalten Krieges wirkten in die frisch etablierte Führungsschicht des Arbeiter- und Bauernstaats hinein, und vor allem: Stalin war zwar am 5. März 1953 gestorben, aber das in seiner Herrschaftszeit von 1927 an verbreitete System des Misstrauens und der Angst vor Verfolgung, Bespitzelung und Denunziation blieb bis Anfang der 1960er-Jahre allgegenwärtig und wirkte, etwas gemildert, noch weiter.

Raunen, flüstern, verstummen, reden in nur Eingeweihten verständlichen Codes und Andeutungen – das war der Ton der Zeit. Zu beschweigen war vieles: verschwundene Genossen, Gulags, alte und neue Intrigen, Namen von vermeintlich Abtrünnigen oder Verrätern, Speziallager, Erfahrungen und Konflikte im Exil in der Sowjetunion, der Arbeiteraufstand von 1953. Besonderes Misstrauen schlug den „Westemigranten“ entgegen, also Kommunisten, die in Großbritannien, Skandinavien, den USA usf. Zuflucht gefunden hatten.

Der Glaube blieb – trotz Gulag

Helga Kurzchalia wurde 1948 in Berlin als Tochter zweier Westemigranten geboren: die Mutter, ursprünglich Wienerin, begeistert von der Sowjetunion, der Vater deutscher NS-Widerstandskämpfer, der vor der Emigration in Haft war. Beide glühende Kommunisten, der Vater inzwischen hoher Wirtschaftsfunktionär. Das Mädchen lebte im Haus des Kindes umgeben von interessanten Leuten mit schier unglaublichen Biografien. Die nunmehr über 70-Jährige hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben in dem Buch „Haus des Kindes“. Herausgekommen ist eine fesselnde Milieuskizze.

Matthes & Seitz Zum Buch Die Autorin: Helga Kurzchalia, geboren 1948 in Berlin, studierte Psychologie an der Humboldt-Universität. Seit vielen Jahren arbeitet sie als Psychotherapeutin. Zuletzt veröffentlichte sie (mit anderen) „Lamaras Briefe oder vom Untergang des Kommunismus“.



Der Titel: „Haus des Kindes“



Der Verlag: Friedenauer Presse/Matthes & Seitz, Berlin 2021, 18 Euro, 140 Seiten



Das Foto: Das Mädchen Helga auf der Terrasse auf dem Haus des Kindes.

Der Text kommt einerseits naiv und unschuldig daher, schließlich konnte das Mädchen nur ansatzweise wissen, mit welchen Leuten sie zu tun hatte und was sie sprachen, anderseits schreibt hier eine lebenskluge Frau, Psychotherapeutin von Beruf, die alle ihre Lebensabschnitte sehr bewusst wahrgenommen hat (und im Grunde das fröhliche Mädchen von einst geblieben ist).

Ihre Annahme, dass ihre Eltern nicht überlebt hätten, wenn sie nicht nach London, sondern nach Moskau geflohen wären, ist plausibel. Doch man sprach zu Hause nie darüber, die Eltern „klammerten sich bis zuletzt an ihren Glauben, obgleich im Gulag viele Hunderttausende zugrunde gegangen waren“. Helga Kurzchalia ist sich der „verlogenen Verschwiegenheit“, mit der sie aufwuchs, bewusst.

Sechsjährig zog sie mit Eltern und zwei älteren, noch in London geborenen Geschwistern, im fünften Stock ein. In der zehnten Etage lebte Alex Wedding (alias Grete Weiskopf), Jüdin, Österreicherin wie Helgas Mutter, Autorin des Romans „Ede und Unku“. Sie war mit ihrem Mann, dem Schriftsteller F.C. Weiskopf, aus dem Exil in den USA wieder nach Berlin gekommen. Helgas Vater kannte sie aus der Zeit, als er selber für die KPD-Zeitung Rote Fahne schrieb.

In einer der oberen Etagen wuchs Bärbel Saefkow auf. Ihren Vater Anton Saefkow hatten Nationalsozialisten im KZ ermordet, ein Märtyrerkind, das viele öffentliche Auftritte hatte, aber, so Helga, selten mit anderen Kindern sprach.

Im sechsten Stock lag das Zentrum der Gesellschaft: Da hatte der Architekt Hermann Henselmann mit Frau Irene (geb. von Bamberg) und acht Kindern zwei benachbarte Wohnungen zusammenlegen lassen. „Zum Zehn-Personen-Betrieb Henselmann gehörten eine Erwachsenen- und eine Kinderabteilung“, erinnert sich Helga Kurzchalia. Bei Tante Isi und Onkel Hermann war sie wie zu Hause, sie führten ein offenes Haus. In der siebten Etage war Isis Schwester Karin mit ihrem Mann, dem auch damals schon bekannten Chemiker Robert Havemann, und den beiden Söhnen Frank und Florian eingezogen. Havemann sollte zehn Jahre später zum „bekanntesten Dissidenten“ der DDR werden.

Draußen, hinter den Fassaden der Stalinallee, lagen noch viele Straßen in Trümmern. Helgas Schulfreundinnen wohnten beengt, Klo auf halber Treppe. In dieser Welt lebten „die einbeinigen, einarmigen, einäugigen Kriegsheimkehrer, den Beinstumpf unterm umgeklappten Hosenbein verborgen, leere Jackenärmel in Ellbogenhöhe mit einer Sicherheitsnadel angesteckt, runde schwarze Augenklappe, die Wehrmachtsmütze tief in die Stirn gezogen, hinter einem Wall aus Schweigen verschanzt“.

Helgas Vater behandelte diese Männer wie Luft, die Mutter verlangte, die Tochter solle Abstand halten. Die Frauen jammerten im „Was haben wir hier durchgemacht“-Ton über die gefallenen Männer und den Mangel. Besuchte Helga Schulfreundinnen, erwähnte sie lieber nicht, dass ihre Eltern vor den Nazis geflohen waren. Sie schreibt: „In der Schule war viel von Faschisten und Antifaschisten die Rede. Allerdings hatte ich noch niemanden getroffen, der sich als Faschist zu erkennen gab. Jeder hielt sich für Hitlers Opfer.

Aber all die „Have- und Henselmänner“ in ihrem Haus fand Helga toll. Die hitzigen Salondebatten „über die neue Zeit und die beiden Deutschlands“ erlebte das Kind spielend nebenan, rekonstruiert aber die Atmosphäre. Es galt der Grundsatz: „Nur nicht die eigenen Gefühle und Gedanken über das Allgemeinwohl stellen! Nur nicht abtrünnig werden!“ Es ging immerhin um „die Sache“, nichts weniger als die weltweite Zeitenwende, dann sollte es allen Unterdrückten und Nichtshabern besser gehen.

„Für leeres Geschwätz war die Zeit zu schade, vielleicht aber wollte man auch lieber von sich weg auch die Welt zeigen, um nicht privat und persönlich werden zu müssen. Der Krieg war gerade erst zehn Jahre vorbei, doch alle schienen so zu tun, als gäbe es nur Zukunft oder Gegenwart, und die Vergangenheit, wie immer der Einzelne sie erfahren hatte, sei über Nacht geradezu bedeutungslos geworden.“

Die erwachsene Autorin fragt sich, ob wohl der Architekt Alfred Kosel aus dem Zwillingshaus gegenüber, dem Haus Berlin, den anderen je über seine Zeit im Moskauer Exil berichtet hat. Ob ihr eigener Vater überhaupt wissen wollte, wie Henselmann in Nazi-Deutschland überlebt hatte. Was hat Onkel Robert (Havemann) über seine Gefangenschaft im Zuchthaus Brandenburg erzählt, wo er für das Heereswaffenamt in einem eigenen Labor Giftgas erforschte? Hatten ihre Mutter und Havemanns Frau Karin je über ihr britisches Exil gesprochen?

Diese Fragen stehen exemplarisch für die vielen, die das Buch nicht beantwortet. Das überlässt Helga Kurzchalia den Historikern. Sie hat ihr Scherflein zur Erinnerung beigetragen. Sie liefert kleine Ansätze für die Lösung deutscher Alltagsrätsel wie die Gier nach täglich möglichst vielen Fernsehkrimis mit Mördern und Leichen. Sie berichtet nämlich, dass Henselmanns Gäste eifrig Krimis tauschten: „Die Männer waren geradezu süchtig nach Verbrechensaufklärung. Detektive brachten Licht ins Dunkel.“

Hart traten die Ängste im Herbst 1956 in die Gesellschaft am Strausberger Platz: Während des Ungarn-Aufstandes waren in Budapest Leute wie sie selber, Kommunisten, an Laternenpfähle geknüpft worden. Das Mädchen Helga wusste nicht, worum es ging, aber an die Stimmung erinnert sie sich: „Die Erwachsenen sprachen mit gereizten Stimmen oder hüllten sich in düsteres Schweigen, nachdem sie einander eben noch scharf ins Wort gefallen waren. Ein Besucher hatte beim Gehen ,heute sie, morgen wir‘ gesagt.“

1956 wurde zum ersten Mal nach Stalins Tod öffentlich über „die Erscheinungen des Personenkults“ gesprochen – im Elternhaus „in zögerlichem Ton“, „sonderbar verhalten und unentschieden“. Helga war kaum acht, der Inhalt der Gespräche blieb unverstanden, aber bis ins Alter treibt die Autorin die Frage um, ob ihre Eltern „einander damals verheimlicht haben, was ihnen auf dem Herzen lag“. Egal, was passierte: „Meine Eltern ließen sich nicht beirren“, auch als die Angst vor Schauprozessen wie in Prag umging.

Der Strausberger Platz im Jahr 2017: Das Henselmann-Hochhaus ist kein Haus des Kindes mehr. Unten im Haus gibt es einen Möbelladen.

Die bedrückende Stimmung war auch in den 1980er-Jahren noch nicht verflogen, sie steckte in den „alten Genossen“ drin. Meine damalige Schwiegermutter, die dänische Kommunistin Valborg Adam, geborene Andersen, blickte seit Mitte der Siebziger aus dem Wohnzimmerfenster ihrer Zweizimmerwohnung am Strausberger Platz 7 auf das Haus des Kindes gegenüber. Valborg Adam war mit ihrem Mann Kurt erst 1960 nach Ost-Berlin gekommen.

Der deutsche Kommunist, in den 1920er-Jahren Vorsitzender der kommunistischen Jugendorganisation Pommerns, war über Moskau ins dänische Exil gegangen und dort in die Mühlen des stalinistischen Misstrauens geraten. Die eigenen Genossen unterstellten ihm Gestapo-Kontakte, stießen ihn aus dem Exil-Netzwerk aus. Der dänische Staat dankte ihm später für seinen antifaschistischen Widerstand mit der Vergabe der Staatsbürgerschaft und einer Ehrenpension. Erst sieben Jahre nach Stalins Tod rehabilitierte ihn die SED, und er durfte heimkehren.

Wenn Valborg Adam nach dem Tod ihres Mannes am Strausberger Platz alte Genossen zu Besuch hatte und die Schwiegertochter fürs Teekochen zuständig war, herrschte eine seltsame Atmosphäre: Über die „schwierigen Zeiten“ sprach man nur in Andeutungen. Wer beim Stichwort Lux nicht an Westseife aus dem Intershop dachte, sondern an ein Moskauer Hotel, ahnte immerhin, worüber die alten Genossen geheimnisvoll redeten. Im Lux hatten in den 1930er-Jahren überwiegend deutsche Exilanten gelebt und waren in den Zeiten des Großen Terrors zwischen 1936 und 1938 vom Geheimdienst NKWD reihenweise festgenommen, verhört und gefoltert worden. Jeder misstraute jedem, niemand wusste, an wem er bei seinem Gegenüber war.

Gelegentlich suchten Historiker Kontakt zu Valborg Adam, weil sie wussten, dass die Adams mit Herbert Wehner befreundet waren, dem einstigen Kommunisten, der in der Bundesrepublik als Sozialdemokrat Minister für innerdeutsche Fragen und SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag wurde. Valborg stand mit dessen Frau Lotte über Jahrzehnte im Briefwechsel. Kam die Sprache darauf, machte die alte Dame dicht. Das Büchlein „Haus des Kindes“ weckt lebhafte Erinnerungen an meine Schwiegermutter, Mor.

Helga Kurzchalia hat ihre Erinnerungen nun in feiner Sprache gesichert – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Manchen werden die kleinen Pikanterien aus dem Leben der Alpha-Männer gefallen – wie die von Robert Havemann, der sich eine Studentin aus West-Berlin im Kofferraum seines Autos für ein Wochenende auf die Datsche mitnahm und erwischt wurde. Die junge Frau kam ein Jahr ins Gefängnis. Der Mann nicht.

Seit einigen Jahren gibt es Bücher, die Einblicke in die rätselhafte Welt der Nachkriegsgenossen geben: Heraus ragen Eugen Ruges Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ und die Erinnerungen seines Vaters Wolfgang Ruge, „Gelobtes Land. Meine Jahre in Stalins Sowjetunion“. Kinder dieser Genossen wie Marion und Thomas Brasch haben teilweise erschütternde Familiengeschichten aufgeschrieben. Viele begehrten gegen die Eltern und deren Staat auf, wie Bettina Wegner. Etliche suchten Erlösung im Westen. Manche hielten die privaten und gesellschaftlichen Spannungen nicht aus und wählten den Freitod. Helga Kurzchalia zog in den damals verfallenden Prenzlauer Berg, emanzipierte sich von der Familie und bewahrte ein helles Gemüt.

Noch fehlt eine hochwertige historische Gesamtsicht auf diese Menschen und ihre Zeit. Harald Jähner hat die 50er-Jahre für den Westen in seinem Buch „Wolfszeit“ ausgezeichnet bearbeitet, einschließlich der Persönlichkeitsverheerungen durch das Beschweigen der millionenfach verübten NS-Verbrechen. Das Ost-Buch muss die Antwort suchen auf die Frage, warum die Utopie, eine menschliche Gesellschaft aufzubauen, so viel Unmenschlichkeit mit sich brachte. Warum haben sich bewunderungswürdige, mutige Persönlichkeiten wie die Altkommunisten so krumm gemacht?