Am Marx-Engels-Denkmal in Berlins Mitte fotografieren sich Touristen fröhlich lachend gegenseitig. Die berühmten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus sind ein beliebtes Motiv. Obwohl der Staat DDR, der auf ihre Ideen aufgebaut war, schmählich unterging. Hier ist auch der Treffpunkt mit dem Historiker Robert A. Schüler für unser Gespräch über seinen Kurs „Warum die DDR unterging“ an der Pankower Volkshochschule.

Herr Schüler, warum referieren Sie über das Thema DDR?



Mit der DDR habe ich eine persönliche Verbindung, da ich selbst in Ost-Berlin geboren wurde. Darüber hinaus fasziniert mich die Frage, wie eine derart auf Sicherheit und Überwachung aufgebaute Diktatur untergehen konnte. Dieser Frage werden wir in dem Kurs nachgehen.

Wesentliche Entwicklungen in den 80er-Jahren, der Ära Honecker

Drei Abende ab 22. September, jeweils 90 Minuten, wie wollen Sie in so kurzer Zeit die mit 41 Jahren doch recht lange Existenz des Staates Deutsche Demokratische Republik darstellen?



Ich konzentriere mich in den Vorträgen auf die 80er-Jahre, die Ära Honecker. Sie ist entscheidend, da hier die wesentlichen Entwicklungen ihren Anfang nahmen, die zum Untergang führten. Die DDR-Bevölkerung litt unter dem allgegenwärtigen, viele Lebensbereiche prägenden Mangel. Dennoch war ein kurz bevorstehendes Ende dieses Staates für die meisten, sowohl die Politiker, die Bevölkerung als auch das Ausland, undenkbar gewesen.

Was meinen Sie mit „Mangel, der das Leben prägte“?



In der DDR herrschte eine Art allgegenwärtiger Mangel, der viele Lebensbereiche umfasste. Im Beruflichen bedeutete das vor allem die fehlenden Zukunftsperspektiven für die jüngeren Generationen. Zum einen gab es einen Stau in den Strukturen von Firmen und Institutionen, lukrative Positionen blieben von der Aufbau-Generation besetzt. Das Versprechen sozialen Aufstiegs konnte man für die junge Generation der 70er- und 80er-Jahre kaum noch einhalten. Zum anderen wurden die Verdienste als unzureichend empfunden. Akademiker und Arbeiter verdienten ähnlich und Erstere um ein Vielfaches weniger als im internationalen Vergleich. Das Gesundheitssystem war ebenfalls in einer großen Krise, die Versorgung mit Medikamenten konnte teilweise nicht gewährleistet werden. So schreibt Ilko-Sascha Kowalczuk in seinem Buch „Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR“, dass circa 70 Prozent der Diabetiker nicht adäquat versorgt werden konnten. Ebenso gab es einen Mangel an Wohnraum und nicht zu vergessen die ökologische Krise. Parallel dazu wurde im West-Fernsehen ständig der Überfluss vorgeführt.

Sabine Gudath Zur Person Robert A. Schüler wurde 1988 in Ost-Berlin geboren. Nach dem Abitur im Leistungskurs Geschichte studierte er folgerichtig auch Geschichte. „Es interessiert mich, wie die Menschen gelebt haben.“ Seine Master-Arbeit an der Technischen Universität Dresden trägt den Titel „Die soziokulturelle Bedeutung der Katze im 19. Jahrhundert“. Über Katzen referiert er bei dem Volkshochschul-Kursus „Die Katze als Mutter der Tierrechtsbewegung“ am 10. November von 18 bis 19.30 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum Sebastian Haffner.

Glasnost und Perestroika schmälerten im ostdeutschen Volk die Angst

Welche Rolle spielte die Sowjetunion?



Unter Gorbatschow kam es durch Glasnost und Perestroika zu einer vorsichtigen Öffnung, die in der DDR genau verfolgt wurde. Hinzu kam, dass der damalige Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion klargestellt hatte, dass Moskau sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten der sozialistischen Bruderstaaten, der Länder des Warschauer Pakts, einmischen wird. Dies schmälerte im ostdeutschen Volk die Angst vor einer Wiederholung des im kollektiven Gedächtnis tief verankerten Traumas des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR und des Prager Frühlings 1968, als die Sowjets Widerstand gewaltsam beendeten.

Welche Erinnerungen an die DDR haben Sie persönlich?



Ich war erst ein Jahr alt, als der Staat unterging, daher besitze ich kaum eigene Erinnerungen. Mich prägen die passiv transportierten Erinnerungen meiner Verwandtschaft, die im Osten lebte. Meine einzigen persönlichen Erinnerungen sind die grauen Fassaden in der Gegend um den U-Bahnhof Vinetastraße in Pankow, wo ich aufwuchs. Seitdem hat sich enorm viel verändert.

Es geht nicht um Bewertung, nicht um Urteile

War es gut oder schlecht, das Leben in der DDR?



In meinem Kurs geht es nicht um Bewertung, nicht um Urteile, um positiv oder negativ. Das Ziel ist Analyse und Wissenserwerb. Die Zuhörer können anhand dessen selbst ihre eigenen Urteile fällen und persönliche Wertungen vornehmen.

Haben Sie auch den Eindruck, dass eine starke Mythenbildung im Zusammenhang mit der DDR um sich greift? Die neueste Legende ist, dass nur in der DDR aus Sparsamkeit gut erhaltenes Weihnachtspapier wieder aufgebügelt wurde. So was wurde und wird im Westen genauso getan.



Diese Art der Sparsamkeit ist wohl eher ein generationenbedingtes Verhalten, als eine Ost-West-Charakterisierung. Legenden und Mythen sind interessante Phänomene, sie können positive Effekte haben. Dadurch diskutiert und prüft man die behaupteten Tatsachen.

Was ist der bekannteste Mythos über die DDR?



In meiner Wahrnehmung die Aussage „Es war für alles gesorgt“. Damit sind wesentlich die Kinder- und Gesundheitsversorgung, die niedrigen Mieten und Lebensmittelkosten gemeint. Die Aussage stimmt, aber dafür war das Niveau der Versorgung extrem niedrig. Diese staatlichen Leistungen hat sich die SED-Führung dennoch sehr viel kosten lassen, um die Loyalität und Zufriedenheit der Leute nicht zu verlieren. Was am Ende jedoch auch nicht funktionierte, da trotz Grundversorgung Mangel herrschte.

Welche Lehren lassen sich aus dem Untergang der DDR ziehen?



Lehren aus der Geschichte zu ziehen, ist immer etwas schwierig. Nach dem Untergang des Dritten Reiches wollte man aus der Geschichte lernen und hat im Osten Deutschlands die nächste totalitäre Diktatur installiert, die sich trotzdem als komplettes Gegenteil begriff. Meine eigene Schlussfolgerung geht dahin, dass wenn sich die Politik nicht an den Bedürfnissen und Lebensrealitäten der Menschen orientiert, sondern stattdessen nur nach ideologischen Vorgaben entscheidet, es zur Destabilisierung von Staat und Gesellschaft kommt.