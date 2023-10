Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums Berlin, am Freitagmorgen über den ehemaligen Palast der Republik „Es wäre ein guter Standort für die Stadtbibliothek gewesen!“, sagt . Das Museum lädt zum Pressefrühstück ein. In einem Raum, der einen ehemaligen DDR-Kindergarten darstellen soll, gibt es Filterkaffee und Schnittchen zwischen Pittiplatsch-Bildern und Stofftieren.

Danach geht es zu einem beleuchteten Glaskasten, auf dem ein graues Leinentuch liegt. Eine Gruppe von etwa 20 Pressevertretern versammelt sich um die Konstruktion. Die Spannung steigt, das Tuch wird schwungvoll entfernt, das noch verborgene Objekt wird enthüllt: Unter der Glasbox befindet sich ein detailgetreues Modell des Palastes der Republik. Nur wenige Meter entfernt, quasi gegenüber dem Museum, befand sich bis 2006 das echte Gebäude.

Der Palast der Republik wurde zwischen 1973 und 1976 aus 5000 Tonnen Spritzasbest hergestellt. Das neue Miniaturmodell aus 2023 steht nun auf einem Sockel aus originalen Materialien der Inneneinrichtung, darunter der weiße Marmor des Foyers, verschiedene Furniere und Teppichreste aus einem Beratungszimmer. Die verbauten Materialien lagerten seit 2006 in einer Halle in Spandau. Dort wurden dem Team des DDR-Museums auch die originalen Baupläne des Palastes gezeigt, an denen sie sich für ihr Miniaturmodell später orientiert haben. „Sogar die Logos auf den Ordnern waren dort in den Plänen zu sehen“, berichtet Art Director Matthias Kaminsky über seine Recherche.

Der Mini-Palast der Republik Gerd Engelsmann

Das Modell ist in eine interaktive Ausstellung integriert, in der den Besuchern die vielseitige Nutzung des Palastes der Republik nähergebracht werden soll. „Bei uns sind Sie herzlich eingeladen, die Klappen aufzumachen“, scherzt Direktor und Geschäftsführer des DDR-Museums Gordon Freiherr von Godin.



Neben einer Bierbar und einer Diskothek befanden sich im Gebäude auch eine Milchbar und ein Theatersaal. Das alles brauchte viel Platz und ein gutes Orientierungssystem. Die originalen Wegschilder aus dem Gebäude sind ebenfalls in der neuen Dauerausstellung zu sehen. Über dem Modell hängt ein echter Hingucker: ein von Designer Peter Rockel entworfenes Originalmodell der ikonischen Lampen aus „Erichs Lampenladen“ beleuchtet nun das größte Miniaturmodell des Baus weltweit.

Art Director Matthias Kaminsky ist stolz auf das Projekt. Acht Menschen bauten das Modell, das aufgrund seiner beachtlichen Größe von 200 mal 130 Zentimetern eine gute Übersicht über das Innere des Palastes offenbart. Hinter der detailgetreuen Glasfassade blickt man in das Foyer des Baus, wo die Liebe zum Detail sichtbar wird. Nicht nur für die Politik war der Palast der Republik eine Heimat, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen und ein breites gastronomisches Angebot. Der Palast der Republik bot einst Persönlichkeiten von Erich Honecker eine Bühne. Ab 2006 wurde das Gebäude dann abgerissen. Nun steht an dessen Stelle das 2020 eröffnete Humboldt-Forum.



Stefan Wolle trauert dem DDR-Gebäude hinterher: „Im Palast der Republik gab es auch die zum Ende der DDR nicht überall erhältliche Berliner Zeitung zu kaufen.“