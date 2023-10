Ein Pferd samt Trabwagen und Fahrer zieht auf der Rennbahn in Karlshorst seine Runden. Verdutzt dreht sich das Gespann zur Tribüne um. „Pferdewurst“, steht groß auf einem Schild. Wo sonst Besucher zum Anfeuern stehen, sind am Freitagmorgen zahlreiche Imbisswagen geparkt. Die Ostpro öffnet am Freitagmorgen für drei Tage. Die Kult-Messe gibt es bereits seit 1991 und sie bietet auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Produkte aus der ehemaligen DDR an.

Schon vor Messe-Eröffnung um 10 Uhr bilden sich lange Schlange am Kassenhäuschen. Die Wartenden „können es kaum erwarten, sich mit Produkten einzudecken, die sie seit ihrer Kindheit kennen“. Das zumindest sagen sie, wenn man sie fragt. Um die Zeit zu überbrücken, verteilt ein Verkäufer Salami und Brot in der Schlange. Er gehört zum Stand von Jörg Knörnschild. Der Thüringer steht seit Jahren zuverlässig mit seinem Stand „Knorri’s Thüringer Leckereien“ auf der Messe. Nach der Corona-Pandemie ist er jetzt zum ersten Mal wieder auf der Ostpro – und bietet sein hausgebackenes Natursauerteigbrot in sechs verschiedenen Sorten an.

In der Schlange wartet Petra. Sie kommt ebenfalls schon seit Jahren hierher. Sie freut sich auf die kleinen Haarbürsten, die nur noch hier angeboten würden. „Viele Sachen aus der DDR gibt es nur noch auf der Ostpro“, sagt die Berlinerin. Ihre Begleitung freut sich schon auf Süßigkeiten oder die Pittiplatsch-Figuren, die sie aus ihrer Kindheit kennt. „Ich wundere mich, dass sich der Eintrittspreis nicht erhöht hat“, sagt sie. Alles wird teurer, aber auf der Ostpro ist die Welt noch in Ordnung. Ein Ticket für die Ostpro kostet zwei Euro. Kinder unter zwei Jahren kommen kostenlos rein.

Auf der Trabrennbahn Karlshorst gibt es wieder die Ostpro. Am Einlass warten die Leute geduldig auf den Start. Sabine Gudath

Auch der Kleine Buchladen aus dem Karl-Liebknecht-Haus in Mitte hat einen Stand auf der Ostpro. Dort sind es besonders Kinderbücher und Kochbücher, die Absatz finden. Der Buchladen vom Rosa-Luxemburg-Platz hat sich auf Bücher aus den neuen Bundesländern spezialisiert. Wanja Nitzsche arbeitet dort und verkauft am Freitag auch auf der Ostpro Bücher. „In vielen Buchhandlungen gibt es einen westdeutschen Überhang“, sagt Nitzsche. Der Osten sei im Buchhandel zu wenig vertreten. Hier auf der Ostpro sei man aber vor allem aus Gründen der Tradition. Für viele Besucher ist die Messe ein Ort, um sich zu erinnern: an die Zeit vor der Wiedervereinigung.

Neue Produkte und alte Klassiker: Eierschecke, Badusan & Co.

Für einige Firmen ist die Ostpro aber auch ein Ort, an dem noch aktiv Kunden gewonnen werden sollen. Die Firma Badusan zum Beispiel war in der DDR ein bekannter Hersteller für Schaumbäder, besonders bekannt war damals der Duft Fichtennadeln. Im Jahr 2007 ging die Firma insolvent. Ein Jahr später wurde sie gerettet und baute unter neuer Leitung eine neue Produktpalette auf. Heute biete die Marke über 200 Produkte an. Auf jeder Ostpro versucht die Firma, etwas Neues anzubieten. Dieses Mal sind es bunte Badebomben. Das Highlight von Badusan ist aber: gelbe Schaumbad-Flaschen in Entenform. Das Design ist seit den 1960er-Jahren unverändert. Die Flaschen sind wie bereits in der DDR aus robustem Plastik hergestellt. Das hatte einen ganz pragmatischen Grund: In der DDR war Plastik teuer. Kunststoffverpackungen mussten daher einen Mehrwert haben. Die Schaumbad-Flaschen konnten, nachdem sie leer waren, gleich als Badeente verwendet werden.

Die Firma Badusan hat heute über 200 Produkte. Angefangen hat alles mit fünf Sorten. Sabine Gudath

Vor den Ständen bilden sich im Laufe des Vormittags immer längere Schlangen. Einige Besucher unterhalten sich über die angebotenen Produkte und ihre Erinnerungen daran. Eine Art DDR-Supermarkt ist mitten in der Halle der Pferderennbahn errichtet. Die Besucher laufen schlangenförmig durch das Geschäft und können alle möglichen Supermarkt-Artikel kaufen. Von Eierbechern über kalten Hund aus der Dose bis zu Polierpaste. „Eierschecke aus der Tüte. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt“, ruft eine Frau überrascht aus der Schlange. „Früher habe ich mich immer abgequält, aber das ist jetzt vorbei.“ Die Dresdner Spezialität macht wegen des Eierschaums normalerweise viel Arbeit.

„Früher“, sagt Messe-Chefin Ramona Oteiza, „haben Supermärkte sogar Artikel in ihr Sortiment übernommen, nachdem es auf der Ostpro vorgestellt wurde.“ Diese Zeiten seien heute leider vorbei. Viele Aussteller sind nicht mehr dabei, weil es die Firmen dahinter nicht mehr gibt. Die Herzgut-Molkerei aus Thüringen zum Beispiel war lange Jahre an Bord, vor kurzem gingen sie insolvent. „Vielen Firmen geht es so“, sagt Oteiza, „das Geschäft läuft gut und die Produkte werden gekauft, aber es findet sich einfach kein Nachfolger.“ Nach und nach geht dabei ein Stück Kultur der DDR verloren. Auch auf der Ostpro ist das zu spüren.

Beliebt sind die Heldrungener Zwiebelrispen, sie werden in siebenter und achter Generationen von Udo (53) und Jonas (30) Pötzschke gefertigt. Sabine Gudath

Der Zwiebelstand von Udo und Jonas Pötzschke ist zurück auf der Ostpro. In siebter und achter Generation bieten die beiden Zwiebelzöpfe an. Bei der Tradition aus Thüringen werden Zwiebeln geputzt und zu einem dekorativen Zopf zusammengebunden. Die einzelnen Zwiebeln sind aber nicht nur Deko, sondern können auch gegessen werden. Man dreht sie einfach aus dem Zopf heraus und kann sie verwenden. „Das Putzen der Zwiebeln dauert am längsten“, sagt Udo Prötzschke. Er kommt aus Heldrungen in Thüringen. Die Zwiebelzöpfe seien nicht sein Hauptberuf, aber ein sehr zeitintensives Hobby. Für ihn ist es aber mehr als das; es ist eine Tradition, die seit 370 Jahren gepflegt wird.

Am Eingang steht Thomas Zeidler mit seinem Ketwurst-Stand. Bei der DDR-Spezialität wird eine Wurst in eine Ketchupsauce getränkt und in ein speziell getoastetes Brötchen gesteckt. Seit 2002 gibt es seinen Stand und auch auf der Ostpro ist er seit gut zehn Jahren dabei. Das Geschäft auf der Messe laufe gut; vergangenes Jahr war er sogar ausverkauft. Nächstes Jahr im April geht es für ihn und die anderen Stände dann wieder weiter.



Vom 19. bis 21. April 2024 öffnet die Ostpro im Pferdesportpark Karlshorst erneut ihre Türen.