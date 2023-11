Da werden Erinnerungen wach – an viele Fahrten durch Berlin und Brandenburg. Polstersitze im historischen Design und Gepäckablagen aus der S-Bahn stehen zum Verkauf. Sie stammen aus der Baureihe 485, dem noch zu DDR-Zeiten entwickelten ältesten S-Bahn-Typ, der in wenigen Tagen aus dem Linienverkehr verabschiedet wird. Doch nicht jeder Fan darf die angebotenen Teile erwerben. Der Kreis der Menschen, die an dem Verkaufstermin im Werk Schöneweide teilnehmen dürfen, ist begrenzt.

„Kind des Ostens“: So nennt die S-Bahn Berlin den Zugtyp, der in Berlin, Hauptstadt der DDR, 1988 sein Debüt erlebte. Nun ist das Ende absehbar. Wie berichtet, wird die Baureihe 485 am 12. November zum letzten Mal Fahrgäste befördern – zum regulären Tarif ohne Aufpreis. Vorgesehen ist, dass der Fahrzeugtyp zunächst auf die früheren Stammlinien S8 und S47 zurückkehrt. Geplant sind fünf Sternfahrten, bei denen sich die Züge zwischen 10 und 14 Uhr jeweils zur vollen Stunde in Schöneweide begegnen sollen.

Ein Wagen der Baureihe 485. 20 Sitzgestelle mit grünen Stoffbezügen, wie sie auf diesem Bild zu sehen sind, können am 13. November erworben werden – aber nur von S-Bahn-Mitarbeitern. S-Bahn Berlin

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Um 14.01 und 14.10 Uhr brechen zwei Züge von Schöneweide zu Ringfahrten auf. Der erste umrundet die Innenstadt im Uhrzeigersinn auf der Linie S41. Um 14.40 Uhr soll er im Bahnhof Beusselstraße ankommen. Eine Minute später trifft der zweite Zug ein, der auf der S42 eingesetzt wird. Nach kurzem Stopp rollen die Züge um 14.43 Uhr nach Schöneweide zurück, von wo sie um 15.23 und 15.26 Uhr ins S-Bahn-Werk einrücken.

Graffitidesign gegen Farbschmierereien

Inzwischen wurde bekannt, dass es zum Abschied einen weiteren Termin geben wird. Am 13. November von 14 bis 16 Uhr können im S-Bahn-Werk am Adlergestell Bauteile aus der Baureihe 485 erworben werden, bestätigte ein Bahn-Sprecher. Sie stammen aus S-Bahnen, die verschrottet wurden. Die Erlöse sollen an eine gemeinnützige Organisation gehen – welche das sein wird, stehe noch nicht fest, hieß es bei der Bahn.

Als die Züge der Baureihe 485 noch rot lackiert waren: Ein Triebwagen wartet 2001 auf seinen Einsatz. Ob dieser Fahrzeugtyp tatsächlich „Coladose“ genannt wurde, gilt als strittig. S-Bahn Berlin GmbH

Angeboten werden 20 Gepäckablagen für 40 Euro und 40 Gestelle mit jeweils zwei Sitzplätzen, hieß es. Davon sind 20 Sitzgestelle mit grünen Bezügen ausgestattet. Preis: 90 Euro. Die anderen 20 Sitzgestelle, die zum Verkauf stehen, sind mit Kunstleder bezogen, sie sollen 100 Euro kosten. Die Gestaltung dieser Sitzbezüge stammt vom Ende der 1990er-Jahre, als in der S-Bahn immer mehr Farbschmierereien und Kritzeleien festgestellt wurden. Damals wandte sich das Unternehmen an die Kunsthochschule Weißensee. Dort wurde ein Design entwickelt, das mit seinen schwarzen, roten, blauen und weißen Linien auf rosa Grund selbst an Graffiti erinnerte.

Eine wichtige Bedingung beim Verkauf: Nur Mitarbeiter der S-Bahn Berlin dürfen ein solches Stück Verkehrsgeschichte erwerben. Auch die übrigen Bauteile werden nicht öffentlich angeboten. Bei dem Termin am 13. November handele es sich um einen Werksverkauf, betonte der Bahnsprecher. Wer nicht bei der S-Bahn tätig ist, darf nicht teilnehmen. Zwar hält es die DB für möglich, dass sich auch Nicht-S-Bahner für Sitzgestelle und Gepäckablagen interessieren, hieß es dort. Doch es sei „unwahrscheinlich“, dass sie Komponenten aus der Baureihe 485 kaufen dürfen, hieß es.



Die S-Bahn schloss nicht aus, dass es einen weiteren Werksverkauf geben wird – aber ebenfalls nur für Mitarbeiter. „Wie auch in anderen Unternehmen üblich, gibt es Veranstaltungen, die sich ausschließlich an das Personal richten“, sagte der Sprecher.

Holzbänke, Haltestangen und ganze Wagen fanden Abnehmer

Als die S-Bahn Berlin kurz vor Weihnachten 1997 die letzten Wagen der ab 1927 gelieferten „Bauart Stadtbahn“ verabschiedete, konnten dagegen auch Außenstehende Käufe tätigen. Damals wurde das DB-Unternehmen von Interessenten überrannt. Viele Menschen hatten die alten Wagen so sehr in ihre Herzen geschlossen, dass sie zumindest Einzelteile immer in ihrer Nähe haben wollten. In der damaligen Hauptwerkstatt Schöneweide musste eine Warteliste geführt werden.

Mitarbeiter der S-Bahn-Hauptwerkstatt Schöneweide versehen im Jahr 2000 einen Zug mit Anti-Graffiti-Folien. Auch die damals neuen Sitzbezüge sollten Kritzeleien vorbeugen. Sitze mit diesem Design werden nun verkauft. S-Bahn Berlin GmbH

Besonders groß war der Ansturm auf die glänzend lackierten alten Holzbänke, die für Partykeller, Gartenlauben oder Vereinsheime gefragt waren. Eine Zweierbank mit Sitzgestell kostete umgerechnet bis zu 25 Euro. Wahre S-Bahn-Freunde gaben sich damit nicht zufrieden. Auch Notbremsen, Tür- und Fenstergriffe sowie Haltestangen fanden Abnehmer. Manche Kunden erwarben sogar ganze Wagen der Baureihe 475 für umgerechnet 1500 bis 2500 Euro. Sie sollten meist der ganz privaten Traditionspflege dienen, waren aber auch als Imbissstube oder Trainingszonen für die Polizei gefragt.

Die „Stadtbahner“, von denen zuletzt noch 59 Viertelzüge mit jeweils zwei Wagen im Einsatz waren, wurden aus Altersgründen ausgemustert. Die Fahrzeuge, die Kilometerzahlen in zweistelliger Millionenhöhe auf der Uhr hatten, erforderten einen immer größeren Instandhaltungsaufwand. Zudem war es in vielen Zügen nicht möglich, die Türen zu verriegeln. Eine nachträgliche Ausrüstung, wie sie das Eisenbahn-Bundesamt auch bei der Funktechnik verlangte, wäre kostspielig geworden.

Zwei Fahrzeuge der Baureihe 485 bleiben für die Nachwelt erhalten

Auch die Züge der Baureihe 485, von denen die S-Bahn nur noch zwölf Viertelzüge besitzt, haben hohe Wartungskosten und gelten als störanfällig. Hinzu kommt, dass im nächsten Jahr das ganze S-Bahn-Netz über das neue Zugsicherungssystem ZBS verfügen soll. Die S-Bahn GmbH geht davon aus, dass der ohnehin vom Eisenbahn-Bundesamt nur noch befristet geduldete Zugtyp keine ZBS-Zulassung bekäme. Heutzutage müsse man beim Einbau eines neuen Sicherungssystems umfangreiche Bremsnachweise erbringen, heißt es im Unternehmen. Das würde mit diesen Zügen nicht klappen.



Immerhin: Zwei Fahrzeuge der Baureihe 485 bleiben erhalten – im Technikmuseum und beim Verein Historische S-Bahn.