Das Thema „Knochenfunde auf dem FU-Gelände in Dahlem“ hat zu einer weiteren Kontroverse geführt. Die Freie Universität Berlin und ihr Präsident, Günter M. Ziegler, legen Wert auf die Feststellung, dass Ziegler und sein Vorgänger Peter-André Alt angemessen auf die Funde reagiert und eine vollständige Aufklärung über die Herkunft der Knochenreste nicht verhindert haben.

Vor sieben Jahren wurden auf einem Gelände der FU die Knochenreste von mindestens 15 Menschen gefunden. Der weltweit renommierte Experte für die NS-Zeit und Kolumnist der Berliner Zeitung, Götz Aly, hat mehrfach über die Funde berichtet, zuletzt Anfang Juni. In Würdigung aller bisher bekannten Fakten kommt er zu dem Schluss, dass die Knochenreste zu einem wesentlichen Teil aus dem KZ Auschwitz stammen können. Seit 1944 habe der KZ-Arzt Josef Mengele Präparate aus dem Lager an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (KWIA) geschickt. Bei Kriegsende, so Alys Vermutung, wurden die Knochen eilig im Garten vergraben.

Zu den Knochenfunden gab es ein Begleitschreiben für den Polizeipräsidenten

Nach Auffassung von Götz Aly habe es die FU 2014 versäumt, die „beteiligten Stellen und die Öffentlichkeit von der wahrscheinlichen Tragweite des Fundes zu unterrichten“. Anders sieht es jedoch die Freie Universität. Nach Angaben der FU gab es bereits im Juli 2014 ein erläuterndes Begleitschreiben an den Polizeipräsidenten, in dem der damalige Wissensstand wiedergegeben wurde. Darin sei ausdrücklich auf die „mittelbare Nähe des Fundortes“ zum damaligen Kaiser-Wilhelm-Institut hingewiesen worden. Auch die Gerichtsmedizin sei über die räumliche Nähe informiert worden. Aly hält dagegen, dass das Präsidialamt damals unmöglich davon ausgehen konnte, dass die Ermittler von dem kaiserlichen Institutsnamen auf den dem FU-Präsidenten bestens bekannten Zusammenhang Mengele-Auschwitz schließen konnten.

Auch Alys Vorwurf, man habe die Knochen „monatelang achtlos herumliegen“ lassen, bis sie dann am 12. Dezember 2014 verascht und anonym bestattet worden seien, möchten die FU und ihr Präsident nicht unerwidert lassen. Sie weisen daher darauf hin, dass das Präsidialamt der FU zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die von der Polizei geborgenen Knochen gehabt habe; auch habe sie diese zu keinem Zeitpunkt verwahrt. „Die Freie Universität und die Max-Planck-Gesellschaft haben sich darum bemüht, die Knochen angemessen und würdevoll beizusetzen und haben erst im Januar 2015 erfahren, dass diese bereits durch die zuständige Behörde eingeäschert wurden.“

Aly stützte seine Feststellung auf eine Äußerung des damaligen FU-Präsidenten Peter-André Alt. Dieser hatte im Februar 2015 dem Tagesspiegel gesagt: „Es kann sein, dass weder die FU noch die Max-Planck-Gesellschaft direkt über den möglichen Kontext informiert haben.“ Darüber hinaus sprach er von „Kommunikationslücken“.

Nicht zuletzt aufgrund der Berichterstattung über die Knochenfunde, nicht nur in der Berliner Zeitung, kam es schließlich zu einer punktuellen archäologischen Untersuchung des Geländes. Die Ergebnisse wurden im Februar 2021 der Öffentlichkeit in einer Online-Veranstaltung vorgestellt. Aly hat sich die Veranstaltung angehört und befand, es seien einer „winzigen Öffentlichkeit“ „einige Ergebnisse“ mitgeteilt worden. Auch dem widersprechen die FU und ihr Präsident. Präsentiert worden seien die Ergebnisse der im Jahre 2020 abgeschlossenen osteologischen Analyse von etwa 16.000 Knochen und Knochenfragmenten. Für die öffentliche und presseöffentliche Info-Veranstaltung sei breit geworben worden, es habe 350 Anmeldungen gegeben und am Ende hätten schließlich 280 Personen aus dem In- und Ausland teilgenommen.

„Zur Frage weiterer Grabungen gab und gibt es kein Verbot und kein Unterbinden“

Aly gewann bei dieser Veranstaltung den Eindruck, Präsident Ziegler läge viel daran, über die „unangenehme Angelegenheit schnell Gras wachsen zu lassen“. Er unterbinde die von den Archäologen der eigenen Uni vorgeschlagenen weiteren Grabungen. Hierauf entgegnet Ziegler, dass in einer vorangegangenen Expertenrunde, an der die Max-Planck-Gesellschaft und das Landesenkmalamt beteiligt waren, intensiv über weitere Grabungen diskutiert worden sei. „Ebenso haben zu der Frage im Anschluss an die öffentliche Informationsveranstaltung Gespräche mit Selbstorganisationen und Opfervertretungen, darunter der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, stattgefunden. Zur Frage weiterer Grabungen gab und gibt es kein Verbot und kein Unterbinden. Im Gegenteil hat Herr Univ.-Prof. Günter M. Ziegler in diesem Rahmen festgehalten, dass die Frage der Suche nach weiteren Gruben weiter zu diskutieren sei.“

Aly stützte seine Aussage hingegen auf die genannte Informationsveranstaltung vom Februar 2021. Dort hatte Ziegler in seinem Schlussstatement geäußert: Die Sammlungen des KWIA seien 1943 nach Hessen ausgelagert worden und deshalb würden „weitere Nachforschungen keine großen Erkenntnisse bringen“. Mengeles Lieferungen von Hunderten Körperteilen der in Auschwitz zunächst klinisch untersuchten und dann zur weiteren wissenschaftlichen Auswertung ermordeten Menschen erfolgten jedoch im Wesentlichen 1944. Zudem hatte Aly die vollständigen Grabungsberichte gelesen, aus denen sich der Schluss ergibt, weitere archäologische Untersuchungen vorzunehmen.

Wie aber soll es auf dem historisch stark belasteten Gelände weitergehen? Diesem Problem stellt sich auch der Präsident der Freien Universität. In der Süddeutschen Zeitung sagte Ziegler am 14. Juni: „Die Frage zusätzlicher Grabungen ist noch nicht abschließend geklärt.“ Die an der FU mitzuständige Archäologin Susan Pollock bringt eine Überprüfung des gesamten Geländes mittels Bodenradar ins Gespräch, „um Anomalien im Boden zu identifizieren“. Aus einer solchen Untersuchung kann sich dann ergeben, an welchen Stellen der über 4000 Quadratmeter großen „archäologischen Verdachtsfläche“ systematische Grabungen vorgenommen werden sollten.

Es geht nun nicht mehr um den Streit in der Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Deshalb wollen wir mit den Beteiligten ein Gespräch führen, das dann in dieser Zeitung veröffentlicht wird.