Ion L. ist an diesem Montagmorgen aus Niedersachsen angereist, wo er bei seinem Bruder lebt. Der 38-Jährige wurde im November in Berlin aus der Untersuchungshaft entlassen - auf Beschluss des Kammergerichts. Weil Fristen nun mal gesetzlich festgelegt sind und Ion L. schon mehr als sechs Monate in der Haftanstalt in Moabit verbracht hatte.