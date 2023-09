Demo in Köpenick: Wassersportler machen mobil gegen den Motorboot-Wahnsinn

Paddler, Ruderer und Segler machen mobil – gegen den zunehmenden Motorboot-Wahnsinn auf Berlins Wasserstraßen. Mit einer Demonstration auf dem Wasser wollen die Betreiber muskel- und windbetriebener Sportboote am Sonntag in Köpenick gegen die Auswüchse des Motorbootverkehrs protestieren.

Zu der Wasserdemo sind laut Polizei etwa 500 Teilnehmer angemeldet. Geplant ist am Sonntagvormittag eine Sternfahrt. Sie soll um 9.30 Uhr in Baumschulenweg und in Schmöckwitz sowie um 10 Uhr in Friedrichshagen beginnen und zur Dahme nach Alt-Köpenick führen. Um 11 Uhr soll es auf Höhe des Luisenhains vor der Freitreppe am Köpenicker Rathaus eine Kundgebung geben.

Im Gegensatz zu anderen deutschen Großstädten sind in Berlin fast alle Gewässer Bundeswasserstraßen. Seit zehn Jahren ist das Fahren eines Motorbootes bis zu einer Leistung von 15 PS ab einem Alter von 16 Jahren ohne Führerschein erlaubt. Einen entsprechenden Bundestagsbeschluss setzte das Bundesverkehrsministerium im Jahr 2013 um. Bis dahin lag die Führerscheinfreigrenze in der Sportschifffahrt für den See- und Binnenbereich bei nur fünf PS. Entsprechend stark hat nach Wahrnehmung vieler Wassersportler die Anarchie auf den Gewässern zugenommen.

„Leute mit Sportbootführerschein wissen um die Wellen, die sie mit ihrem Motorboot verursachen können“, sagt der Demo-Anmelder Erik Haase, der als Hauptproblem die Rücksichtslosigkeit und die Unwissenheit vieler Motorbootfahrer ohne Führerschein sieht. „Die Situation auf den Berliner Wasserstraßen hat sich in den vergangenen Jahren zugespitzt“, sagt er.

Die Demonstranten werden eine Petition an das Abgeordnetenhaus richten. Dieses soll den Senat beauftragen, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass in Berlin wieder die Fünf-PS-Grenze gilt. Nicht das gesamte Bundesrecht solle geändert werden, sagt Erik Haase. „Aber Berlin muss eine Handhabe bekommen, mit seiner landeseigenen Polizei für Ordnung auf den Gewässern sorgen zu können.“