Demonstration vor dem Russischen Haus in Berlin: „Russland ist ein terroristischer Staat“

Vor dem Russischen Haus in der Friedrichstraße stehen am Mittwochabend etwa sieben Menschen mit einem Megafon und rufen mehrmals: „Russland ist ein terroristischer Staat!“, „Keine russische Propaganda in Deutschland!“ und „Keine russischen Geschäfte in Deutschland!“ Ein Sprechchor von rund 150 Demonstranten wiederholt die Parolen, sie sind wirklich laut.

Der Auftritt wurde von der ukrainischen Unterstützungsorganisation Vitsche organisiert und richtet sich gegen russische Propaganda in Deutschland. Vitsche e.V. ist eine in Berlin ansässige NGO, die im Januar 2022 gegründet wurde. Sie setzt sich für die Ukraine ein und will mit Kulturdiplomatie und einer starken Gemeinschaft gegen Desinformation vorgehen.

Laut der neusten Untersuchung der Organisation wird mitten in Berlin immer noch viel Propaganda aus Russland verbreitet. Die Demonstranten fordern deshalb die Schließung des Russischen Hauses und verurteilen die deutsche Regierung dafür, dass sie nicht härter gegen Russland vorgeht.

Eva Yakubovska, die Vorstandsmitglied bei Vitsche ist, sagt: „Es ist schwer vorstellbar, aber das sanktionierte Rossotrudnichestvo ist immer noch in Berlin tätig.“ Schon seit vergangenem Jahr fordere Vitsche die Schließung des russischen Hauses. „Im vergangenen Jahr haben unsere Aktionen und Forderungen viel Aufmerksamkeit von den deutschen Medien und viel bedeutungsvolles Schweigen von verantwortlichen Regierungsstellen hervorgerufen“, sagt Yakubovska, „wir gehen jetzt auf die Straße, um die Entscheidungsträger daran zu erinnern, wie gefährlich der russische Desinformationsvirus ist.“

Das Russische Haus wurde 1984 gegründet und bezeichnet sich auf seiner Webseite als eine Kulturbotschaft Russlands. Nach einer kurzen Schließung zu Beginn des Ukraine-Krieges bietet es seit September 2022 wieder ein Kulturprogramm mit russischer Sprache, Literatur und Musik an. Die ukrainische Organisation Vitsche beschreibt es jedoch als einen „Hauptverbreitungsort des Propagandavirus im Zentrum Berlins“, der trotz internationaler Sanktionen und klarer Beweise für seine Verbindung zur russischen Regierung immer noch offen bleibe.

Viele Demonstranten am Mittwoch tragen Ukraine-Flaggen. Markus Waechter/Berliner Zeitung

Viele der anwesenden Demonstranten sind Flüchtlinge aus der Ukraine. Dania Molchanovska, 19 Jahre alt, ist ebenfalls aus der Ukraine geflohen. Sie sagt: „Ich denke, es ist meine Pflicht, hier zu sein und zu zeigen, dass sich die Lage ändern muss.“ Ihre Familie sei noch in der Ukraine und täglich neuen Gefahren ausgesetzt. „Ich möchte, dass meine Heimat nicht mehr bombardiert wird, aber das wird sie immer noch.“

Unter den Demonstranten ist auch der 66 Jahre alte Drehorgelspieler Manfred Grabowski, der Vitsche und ihr Anliegen unterstützt, indem er ukrainische Hymnen spielt. Jeden Mittwoch ist er um 15 Uhr am Brandenburger Tor anzutreffen, sagt er. Er lädt dann immer Passanten ein, sich ihm zu einer spontanen Demo anzuschließen. Er sagt, es sei wichtig, sich immer mit der Ukraine zu solidarisieren, nicht nur dort, wo die Proteste vorher abgesprochen sind und die Polizei die Straße abgesperrt hat.

Während der Demo werden ukrainische Hymnen gespielt

Die Demonstranten wollen auch darauf aufmerksam machen, dass das russische Haus trotz der Sanktionen weiterhin Geld verdient. Obwohl es sich nur um Barzahlungen in der Bibliothek und Café zu handeln scheint, wird das gesamte Geld der Untersuchung von Vitsche zufolge nach Russland zurückgeschickt. „Jede Gelegenheit, die dieses Haus bekommt, um Geld zu verdienen, heizt den Krieg an“, sagt ein Demonstrant, der seinen Namen nicht nennen will. „Jeder einzelne Euro, der hier gesetzt wird, fließt in Einflussnahme-Operationen auf die deutsche Gesellschaft. Wir wollen, dass Deutschland dies nicht länger zulässt und aufhört, die russische Propaganda zu verherrlichen.“

Grabowski befürchtet, dass Putin wieder die Vorherrschaft in Ostdeutschland und ganz Europa anstrebt. „Ich finde es so traurig, dass diese Menschen ihre Heimat verlassen müssen und vielleicht nie wieder zurückkehren können. Deshalb müssen wir uns alle gegen Putin stellen, damit er die Dinge nicht mehr so machen kann, wie sie vorher waren und damit die Ukraine frei sein kann“, sagt er.

Einige Demonstranten tragen einen Sicherheitsanzug und tragen Schilder. „Nur zusammen können wir den Propaganda-Virus bekämpfen“, steht auf Englisch darauf. Markus Waechter/Berliner Zeitung

Nachdem sich die Demonstranten an der Friedrichstraße versammelt haben, ziehen sie weiter zum Auswärtigen Amt. Sie wollen mit der Aktion auch Kritik üben an angeblichen Verbindungen zwischen der russischen Regierung und mehreren Mitgliedern der AfD. Vitsche-Sprecherin Krista-Marija Läbe sagt dazu: „Unsere heute veröffentlichten Recherchen zeigen, dass diese Institution auch mit der AfD und prorussischen Vereinigungen zusammenarbeitet.“ Die Organisation fordert die Bundesregierung deshalb dazu auf, die EU-Sanktionen gegen das Russische Haus unverzüglich umzusetzen.

Dania Sazhyna, ebenfalls 19 Jahre alt, ist sich der Gefahr bewusst, die von subtiler Propaganda ausgehen kann. Sie sagt, das Russische Haus sei so attraktiv für Berliner, weil es schöne Veranstaltungen organisiert und ihnen die Möglichkeit gibt, sich mit russischem Tanz, Literatur und Musik zu beschäftigen. Das sei aber nur eine Fassade. „Es ist trotzdem sehr wichtig, nicht zu vergessen, was Russland wirklich macht.“ Sie findet, dass das russische Haus schon allein deshalb nicht existieren sollte, weil Russland unter Sanktionen steht. „Und ich denke, Deutschland sollte kein Ort für russische Propaganda sein.“