Berlin-Kreuzberg - Kronkorken über Kronkorken. Irgendwann wird die Welt durchgehend mit Kronkorken gepflastert sein; darüber ein weicher Teppich aus Zigarettenkippen. Mit einer hölzernen Zange in der rechten und einem blauen Sack in der anderen durch die Grünanlage zwischen Wassertorplatz und Urbanhafen in Kreuzberg zu streifen und der Plage zu begegnen, heißt: rufen wie gegen einen biblischen Heuschreckenschwarm.

Wir machen Putz – etwa zehn Männer und Frauen aus der Nachbarschaft sind dem Aufruf des Luisenstädtischen Bürgervereins gefolgt. Auch ein Siebenjähriger ist dabei. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) stellt Besen, Müllgreifer, Säcke und Handschuhe bereit und vor allem: Sie holt den Müll nach der Aktion ab.

Kind in Heroinspritze getreten

Seit mehr als zehn Jahren organisiert der Verein solche Säuberungsaktionen, bisher vor allem für die Gegend ums Engelbecken, sagt die Vereinsvorsitzende Claudia Hertel. Diesmal, am World Cleanup Day, geht es von Mitte über die Bezirksgrenze nach Kreuzberg.

Am Wassertorplatz wandern neben Kronkorken und Kippen in die Säcke: Kaffeebecher und Deckel, Quetschi- und Chipstüten, Corona-Masken, Schnaps- und Weinflaschen, Scherben ohne Ende, Schuhe, Plastikbesteck und Essschüsseln, Papier aller Art, Messer, eine Tüte steingewordener Mörtel, nasse Decken, Tetrapacks, Regalteile. Und Drogenbestecke.

Volkmar Otto Anwohner Tomco erklärt, wofür Junkies die Ampullen brauchen. Die Plastikteilchen liegen zu Hunderten in den Büschen.





Vor zwei Jahren war ein vierjähriges Mädchen auf dem Spielplatz am Wassertorplatz in eine herumliegende Heroinspritze getreten. Auch jetzt finden sich wieder solche Exemplare und viele, viele Plastikampullen. „Da war Wasser drin, das brauchen die Junkies, um das Heroin für die Spritze aufzulösen“, sagt Tonco, einer der Nachbarn, die sich zur Sammelaktion eingefunden haben.

Tonca kennt sich aus, wohnt seit Jahrzehnten in der Gegend und sieht die Spritzen herumliegen, wenn er mit dem Hund spazieren geht. In den 80ern war er selber Punk. Aber „solche Scheiße hab ich nicht gebaut“, sagt er. Jetzt will er vor allem die gefährlichen Spritzen einsammeln, weil „IdeFix“, die Hilfsstation für Drogenabhängige am Oranienplatz, das derzeit offenbar nicht schaffe.

Wieland Giebel, erfahrener Grünanlagenaufräumer vom Luisenstädtischen Bürgerverein, hat einen geschärften Blick für Kronkorken. „Sterni, Becks und Heineken halten sich die Waage, circa ein Prozent alkoholfrei“, hat er beobachtet. Lag schon immer so viel Dreck in den Grünanlagen, dass Anwohner ausrücken müssen, um das Gröbste zu beseitigen? Nein, das war nicht immer so, sagt er, doch jetzt seien die Dreckmengen so unglaublich groß, dass jede dieser Aktionen nur symbolisch zu verstehen ist.

Zehn Leute, eine Stunde, etwa 150 Kilo Müll

Obwohl: Die zehn Leute haben jeder nach einer Stunde etwa 15 Kilo aus dem Grün geklaubt, schätzt Susanne Bauer, die ein paar Frauen vom benachbarten Haus „Beginenhof“ mobilisiert hat. „Geschätzt haben wir dann wohl 150 Kilo eingesammelt.“ Die beiden durchnässten Teppiche aus dem Gebüsch kommen mit etlichem Gewicht obendrauf.

Cordula Grafahrend vom Erkelenzdamm musste nicht erst für die Aktion mobilisiert werden. „Wenn ich Müll liegen sehe, ärgere ich mich, und weil ich mich nicht ärgern will, räume ich ihn gleich weg“, sagt sie. Trotzdem macht sie bei der Aktion mit, weil sie bürgerschaftliches Engagement für wichtig hält. Sie beklagt den achtlosen Umgang der Leute mit ihrem Umfeld, denn jede herumliegende Kippe hat mal einer weggeworfen. Aber sie sieht auch das Ordnungsamt in der Pflicht, die Regeln durchzusetzen und gegebenenfalls die entsprechenden Sanktionen zu verhängen.

So sieht man das auch bei der BSR, einem Unternehmen mit Berufsehre und entsprechend launigen Imagesprüchen, „We kehr for you“ zum Beispiel. Dessen Mitarbeiter mühen sich nach Kräften, bloß um zu sehen, wie kurz danach Bürgerinnen und Bürger alles wieder verdreckt haben. 2500 Beschäftigte der Straßenreinigung sind täglich unterwegs, pro Jahr kehren sie 48.000 Tonnen Kehricht zusammen.

So kann eine Aktion angemeldet werden

Über die Plattform www.kehrenbuerger.de unterstützt die BSR solche Aktionen, dort können Aktionen angemeldet werden und dort findet sich eine Liste von Aktionen für die kommenden Tage. Für das Wochenende twitterte die BSR: „Rund 100 Aktionen rund um den Cleanup Day“. Auf Nachfrage ist beim BSR-Sprecher zu erfahren: Das Interesse steigt, viele Leute wollten freiwillig etwas machen.

Die BSR hat in den vergangenen Jahren die Zuständigkeit für 79 der 2700 Berliner Grünanlagen von den bezirklichen Grünflächenämtern übernommen, was auch als Reaktion auf die zunehmenden Beschwerden über die Verwahrlosung der Parks zu verstehen ist.