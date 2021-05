Berlin - Mit etwas Distanz stellt sich die Coronakrise als gesellschaftliches Großexperiment dar. Man erkennt, wie Menschen in Situationen von Unsicherheit, Bedrohung und Mangel reagieren: wie massenhaft sozialer Stress entsteht. Jählings werden Nudeln und Klopapier knapp. Es folgt das Gerenne nach dem kleinen Vorteil. Der Krisengewinnler tritt in Gestalt des Maskenbeschaffers auf. Die Impfvordränglerin genießt ihre Schläue. Neid kommt auf. Geistig verwüstete Blattmacher der Bildzeitung - aber auch solche, die als Qualitätsjournalisten galten - begeifern jede staatliche Maßnahme als „übertrieben“, „zu spät“ oder „zu früh“, als völlig „unbegründet“, „ungerecht“ oder „planlos“; sie erfinden einen angeblich „paternalistischen Staat“, der sich fortgesetzt des „Angriffs auf die Grund- und Freiheitsrechte“ schuldig mache. Andere fordern das Ende „des föderalen Hickhacks“ und „straffes Durchregieren“.

Minister und Fachleute, die abwägen, zögern, an die allgemeine Vernunft appellieren, Kompromisse suchen und sich die Fähigkeit zur Korrektur eigener Irrtümer bewahren, werden als undurchsichtige Schaukelpolitiker denunziert. Kurz: Die Vernunft der politischen Mitte gerät in Verruf. Sie wird von mehreren Seiten her unterhöhlt, angeführt von intellektuell geschulten Stimmungsmachern. Sie messen ihre Zustimmungsquoten nicht an Massenaufmärschen gegen „Corona-Diktatur“ und „Corona-Versagen“, sondern anhand von Klickzahlen im Internet – dem heutigen Aktionsraum für Schreibtischtriebtäter.

Verfestigt sich die Krise, entstehen neue Bündnisse: Freunde der Friedenstauben, des Regenbogens und der Reichskriegsflagge, Kräuterheilerin und Reichsbürger, linke Staatsverächter und altdeutsche Rechthaber, Impfgegner, Ich-ich-ich-Liberale, Rechts- und Linksidentitäre verklumpen zur Protestfront. Sie suchen Generalschuldige: „diesen Parteienstaat“, „Merkel“, die „Pharma-Mafia“, „die CIA“ und Gott weiß wen. Der Ethikrat fordert mehr Rechte für Geimpfte, prompt klagen die Ungeimpften. Aber allen bleibt die wichtigste ethische Frage schnurz: Unsere Impfstoffe werden nicht hierzulande getestet, sondern an Brasilianern und Indern. Werden sie dann zugelassen, södert es prompt: „Ich bin sehr dafür, über einen Exportstopp (von Vakzinen) nachzudenken.“ Die Hausärzte rufen: „Lasst uns endlich ran! Weg mit den bürokratischen Impfzentren!“ Kaum dürfen sie impfen, kreischen sie: „Wir sind völlig überlastet! Der Staat fordert Unmögliches!“ usw., usf.

Seit 40 Jahren schreibe ich Bücher darüber, warum und wie der Nationalsozialismus so attraktiv wurde, warum so viele mitmachten. Es handelte sich doch weit überwiegend um normale Leute, die ihre rechtlichen und moralischen Maßstäbe erst langsam, dann immer schneller veränderten. Die akute Voraussetzung bildeten eine schwere Krise der Weltwirtschaft, diffuse Ängste und die Behauptung, man lebe in einem völlig ungerechten System. In dieser Situation gewannen die Versprechen vom schnellen Weg zum Glück die Oberhand - die Wahl der Mittel wurde nebensächlich.

Man stelle sich vor, statt einer immerhin beherrschbaren Pandemie hätten wir es mit dem Ausfall sauberen Trinkwassers zu tun, mit der Zwangseinquartierung von Flüchtlingen oder regelmäßigen Stromsperren. Wie schnell können dann zivile Normen zerbrechen - radikale und antirationale Kräfte die Oberhand gewinnen.

